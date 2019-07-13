〈熱門股〉蘋果新品激勵 瑞儀周漲19% 創近5年來新高

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 是蘋果 iPad、MacBook Pro 背光模組獨家供應商，傳蘋果 7 月將開始量產新款 10.2 吋 iPad，今年第 4 季也將有新款 16 吋 MacBook Pro 推出，預期可望帶動整體業績向上，推升瑞儀本周股價創下 2014 年 10 月 (4 年半) 以來新高，三大法人本周合計買超逾 2 萬張，周漲 19.62%。

雖然蘋果手機銷量不佳，第 2 季大砍 iPhone 訂單，影響供應鏈表現，但年初推出的 10.5 吋 iPad Air、7.9 吋 iPad mini 及 Mac Pro，銷售逆勢增溫，帶動相關供應鏈上半年傳統淡季表現不差，法人預期，瑞儀 7 月在新款 iPad 開始量產推動下，加上第 4 季也有新款 MacBook Pro 緊接著量產，有助下半年營運表現。

法人表示，瑞儀去年下半年並沒有接到蘋果新手機訂單，今年手機業務將較去年衰退，但平板及筆電產品，由於各尺寸產品仍有很大的成長幅度，預期下半年進入換機潮後，會有一波成長動能，展望全年，由於手機部分出貨減少，目前預期全年營收將持平去年。

瑞儀 6 月合併營收 44.65 億元，月增 12.38%、年增 14.69%，第 2 季營收 129.79 億元，季減 12.65%、年增 20.93%，累計今年前半年合併營收 278.39 億元，年增 26.81%。