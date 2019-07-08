瑞儀6月營收月增12% 新品可望帶動Q3動能成長

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 今 (8) 日公告 6 月合併營收，達 44.65 億元，月增 12.38%、年增 14.69%，法人認為，第 2 季是產業淡季，本季開始受新品帶動，旺季可期，累計今年前 6 月合併營收 278.39 億元，年增 26.81%，第 2 季營收 129.79 億元，季減 12.65%、年增 20.93%。

法人表示，蘋果第 2 季大砍 iPhone 訂單，影響手機供應鏈表現，不過蘋果年初推出的 10.5 吋 iPad Air、7.9 吋 iPad mini 及 Mac Pro，銷售狀況不錯，帶動平板供應鏈上半年傳統淡季表現不差，且新款 iPad 傳將在 7 月量產，第 4 季更有新款 MacBook Pro 接著量產，有助廠商營運。

不過法人表示，瑞儀去年下半年並沒有接到蘋果新手機的訂單，今年手機業務將較去年衰退，但平板及筆電產品方面，各尺寸產品仍有很大的成長幅度，預期進入換機潮後，會有一波成長動能，但展望全年，手機出貨減少，預期全年營收將持平。

瑞儀指出，6 月主要產品皆有提升，僅有背光產品小幅下滑，6 月行動裝置出貨 5463 萬件、月增 92 萬件，背光板 5 月出貨 949 萬件、月增 112 萬件，IT 產品則增加 25 萬件至 389 萬件，TV 部分略為增加，其他主要以車載產品為主的背光產品出貨量則降為 9.4 萬件，減少 7.4 萬件。

瑞儀投入車載市場已經 1-2 年，雖然現階段車載產品成長幅度不大且占比不多，但長期成長趨勢穩健，目前月出貨量都在 10 萬片上下，主要是產品更換周期拉長，估 5-8 年就能看見成果，仍樂觀看待車載市場發展。