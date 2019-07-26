「松菸墨香」傳世建築 40年極致工藝 獲獎不斷

人說演而優則導，建築業老將楊旭昭擁有 40 年經驗，在台北市敦化八德燙金地段上、成功整合 9 戶透天店面，敦請台灣十大建築師梁正芳親自操刀規劃、有五十年營造經驗，興建過國泰人壽總部的陳新全總經理統領的永樹營造、梵谷設計張國徵總監、方極景觀解子建教授等知名團隊，來打造的「松菸墨香」。透過 24 種石材、演繹出細膩的崗石建築哲學，不僅獲得 2019 年國家卓越建設獎—最佳施工品質金質獎，更成功獲得醫生、企業主及建築同業的青睞。

太旭建設總經理楊旭昭直言，好的建築必須透過外部環境來塑造內部價值；八德路三段屬於台北市的地理中心區段，舊名「中正路」，「一直屬於台北市發展最早、最熱鬧的主要幹道」好的地段加上好地理，甚至松山慈祐宮媽祖也欽選 13 年 1 次於本基地上過爐駐駕一個禮拜，地氣之旺可見一斑，並帶來「香煙化出平安福 燭焰開成富貴花」的祝福。搭電梯直上頂樓，有一個 270 度超廣視野別具詩意的空中花園，站在空中花園內可以就近眺望台北 101 大樓、往後看是大直美麗華摩天輪，跨年煙火景觀絕無僅有。」

「松菸墨香」全棟崗石外觀，是八德路三段上最醒目的建築地標。（圖 / 太旭建設提供）

台北市中心 好景觀 好學區 好養身

「松菸墨香」也是台北市最人文薈萃的絕佳地點，除了生活機能成熟外，更擁有敦化國小、介壽國中、雙語教學的中崙國高中學區，讓住戶的小孩從小學到高中，皆能擁有明星學校，並鄰近婦幼聞名的台安及中山醫院、有教學等級的長庚醫院、設備新穎的國泰醫院等醫療機關，聞名的博仁綜合醫院更是步行二分鐘可達。位於大巨蛋、小巨蛋的「雙蛋正核心」鄰近國父紀念館、松山機場等重大設施。松山運動中心台北體育場走路五分鐘內就到，運動健身十分便利。若要購物，信義商圈、忠孝商圈、京華城、微風南京、微風廣場等也在附近。豐厚的人文氣息，「松菸墨香」，表彰地段過去與未來價值，並以大書法家王羲之墨寶，上蓋太旭建設 LOGO 下刻印章的「天圓地方」寓意，讓案名讀來一字千金。

整合超過 20 年，「松菸墨香」基地面寬 50 米、1 樓原有 9 戶店面組成，為追求理想寧可犧牲部分店面，堅持規劃出面寬 8.5 米、挑高 7 米 5 的氣派門廳，突顯住戶尊貴質感，一切都出自他多年建築業專業的堅持。

「松菸墨香」內政部營建署主辦首屆住宅社區金獎首獎。（圖 / 太旭建設提供）

本案由建築系本科系畢業四十多年，得過內政部營建署主辦首屆住宅社區金獎首獎，金石獎兩座全國首獎。歷經良茂機構協理、基泰建設協理兼發言人、廣遠建設總經理，楊旭昭在建築平面配置、施工品質的「精細」在建築業界十分聞名，包括「大直寧境、香榭特區」、「基泰信義」、「世紀羅浮」、「廣遠科技大樓」更是建築界各類獎項的獲獎常客，其中「廣遠科技大樓」更是受到台灣首屈一指的品牌財團國泰人壽青睞，整棟買下、直接完銷。

「龜毛」的個性，讓他挑選建築團隊，從鋁門窗、水電、營造建材均親自篩選品質，網羅業界頂尖人才納入團隊體系。「松菸墨香」有別於總價最低發包，採管理包，也就是材料愈好、施工法愈好，建設公司就支付更多管理費，他笑稱「只要品質好，我們願意花 4 倍以上價格發包。」

他到底有多龜毛？看不見的結構上，地下連續壁搭配基樁深度達地下 52 米，比房子高 49.7 米還深安全度大大提升；師法日本做法均採用鋼板開孔來加強穿樑套管強度、圓箍筋加固窗角等均遠超過國家施工標準、並規定營造工地主任、建商代表、主任技師及建築師工務經理灌漿前均要拍照存證與並用標尺確認尺寸，松菸墨香工程照片存檔達 8 千多張；採取昂貴逆打工法的建築，完工後誤差僅 1 公分、1/3960 的高精度，達成「無鄰房鄰損」超高品質標準。

而在看的到的建築外觀，全棟四周 3 公分厚的「世貿金麻」、「加多利」天然花崗岩石材，採用最安全的不銹鋼背拓孔螺絲工法，並搭配乾式空縫施工，整棟外牆以 6 倍延展性防水材料塗佈，因石材牆壁間隙有空氣對流，達到冬暖夏涼的隔熱效果，形成「會呼吸的建築」；還有包括 1 樓迎賓大廳面積達 470 公分 * 320 公分的七彩瑪腦玉牆，地坪水刀切割、電梯廳「灰網」石材，電梯內部對花、貝殼板牆面、胡桃木牆面與鍍鈦鈑設計，每個窗戶邊框則以石材收邊，令人目不暇給。

頂樓空中花園可直跳台北市景觀。（圖 / 太旭建設提供）

台商返鄉 傳家首選

再者，為了讓住戶擁有絕佳的居住體驗，全棟鋁門窗採取日本第一品牌 TOSTEM，並採用東方文華飯店所用之 12mm 頂級 Low-E 膠合隔音玻璃使本案在車水馬龍的八德路 2 樓就幾乎聽不到車聲。戶戶日本第一品牌 Clean up 原裝廚具、強調不鏽鋼機身、大容量收納且五金鉸練提供 20 年保固，以及 TOTO 電腦免治馬桶、暖風乾燥機、大金冷暖變頻主機等設備及使用國內第一品牌台泥混擬土、東和鋼筋、冠軍拋光 80x80 石英磚等頂級建材。為了打造每個住戶的獨特性，在玄關大門旁留設燈光作為家徽的擺放處，提供數十款琉璃家徽，滿足「起家厝」、「馬到成功」、「飛龍在天」、「騰鷹翱翔」等吉祥寓意，住戶都可挑選不同精神意義的琉璃藝術品，尊榮感十足。

每戶保留下可合併彈性，即能看出建築平面的用心規劃程度。（圖 / 太旭建設提供）

在一層 8 戶的住宅、坪數 26 至 46 坪格局內，各戶保留合併彈性，可以合併成 52 至 70 坪，總價 3200 萬至 6000 萬元。頂樓 15 樓則為挑高 3.6 米的單層雙拼，90 坪之大戶格局，各戶皆擁有專屬 28 坪多的觀景露台，跨年 101 煙火時家中即可容納百名以上賓客共同觀賞面子十足，每戶客廳皆雙面採光更凸顯尊貴優雅最適合頂級客戶。

《行家投資講座》

8.2 (五) 阮慕驊 : 剖析世界理財增值策略

8.17 (六) 蔡明彰 : 教您資產翻轉投資術

8.30 (五) 朱成志 : 掌握錢潮台股大轉機



《活動流程》

13:30 報到 14:00 松菸墨香建案參觀

15:20 行家投資講座 16:00 贈禮抽獎

優惠每人 $300 元 / 座位有限 / 請及早報名~

報名網址 https://bit.ly/2Zb9v2J