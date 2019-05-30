馬來西亞總理：要盡可能利用華為技術 不擔心間諜威脅

美國正在說服世界各國，使用華為的產品是「危險」的，不過馬來西亞領導人對此並不在意。

馬來西亞總理 Mahathir Mohamad (馬哈地) 週四 (30 日) 在東京參加論壇時表示，馬來西亞將「盡可能」地利用華為的技術及產品，因為他們能提供超越美國的強大技術。

美國多次警告，華為恐怕無法拒絕北京政府的要求，而對國外從事間諜工作。華為一再否認此事，馬哈地也不在意，他承認華為也許存在一些威脅，但他說：「馬來西亞有什麼值得他們刺探的？」

現年 93 歲，馬哈地在 1981 年到 2003 年擔任馬來西亞總理，去年又重新選上。長期以來，他一直抨擊西方，特別在 1997-98 亞洲金融危機期間，不像泰國、印尼與南韓，馬哈地拒絕國際援助，而是實施資本管制來應對危機。

他表示，美國必須要接受，他們不會永遠擁有全球最好的技術，東方國家也能發展強大的技術能力。

馬哈地在會議發言中表示，不應該去否認中國的崛起，而且選擇在軍事上對抗也是危險的。

馬哈地今年 4 月底曾前往華為參觀，當時他也表示，華為在使用人工智慧方面非常先進，他相信與華為合作，有助提升馬來西亞在通訊及人工智慧方面的能力。

目前各國與企業對於華為的態度並不一致。本週總部在新加坡的行動通訊商 M1 Ltd. 表示，他們對和華為往來持開放態度，但在 5G 建設也有其他替代的供應商。日本軟銀則選擇了諾基亞與愛立信，做為 5G 的供應商，避開了華為。