蘋果供應商據悉為新iPhone零組件做生產準備 預計今年需求企穩

據知情人士透露，蘋果 (AAPL-US) 供應商正準備 2019 年下半年為至多 7500 萬部新 iPhone 生產零組件，與上年同期的數量基本一致。

在美中貿易局勢緊張且整體智慧手機市場下滑的情況下，上述針對新 iPhone 發布周期的零組件供應量計劃，可能暗示蘋果這一最重要產品的需求穩定。

蘋果去年假日季時停止披露 iPhone 出貨量數據，因為單位增速轉為負值，而且該公司開始公佈一些凸顯其 Apple Music 等服務業務成長的指標，分析師估計，蘋果去年下半年銷售了 7000 萬至 8000 萬部新 iPhone。

因引述內部預估數據而要求匿名的知情人士稱，蘋果的亞洲供應商正著手準備生產三款新 iPhone 所用的零組件，以滿足假日季需求。

其中一位知情人士表示，如有必要，蘋果的亞洲合作伙伴可以增產零組件以滿足 8000 萬部新款手機所用；另一位知情人士稱，iPhone 主要組裝商富士康已在深圳加大招聘力度，配備員工數量比上年同期多約 10%，以保證高峰時段的員工人數。

蘋果自 2012 年以來每年 9 月都宣布推出新款 iPhone，新款手機通常在該月的最後幾周上市銷售。

該公司將於 7 月 30 日公佈第三財季財報，蘋果仍然披露 iPhone 營收數據，去年假日季該公司 iPhone 收入 520 億美元，下滑 15%，去年第四季度新 iPhone 收入 370 億美元，成長 27%。不過，這些數字中包含去年新機型和早前版本 iPhone 的銷售收入。

當然，蘋果供應商計畫生產足夠 7500 萬部新 iPhone 所用的零組件，也不一定意味著蘋果就會賣出這麼多新手機。蘋果將在手機發布後對銷售進行評估，總出貨量可能達不到這一水平。該公司不予置評。

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