【華冠投顧】台股進入除權息旺季!萬一關前震盪!個股輪動建議低買高賣!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、6552 易華電、6168 宏齊、2461 光群雷

台股盤勢分析:

氣勢十足

受到除權息的影響下，台北股市早盤下跌 - 43 點開出，在台積電的壓抑下，指數回測 10 均，一度下跌 - 56 點；隨後買盤快速轉強，指數一路震盪走高，終場小漲 + 5 點作收，收在 10941 點，成交量 1331 億。

雖然昨晚美國科技股再改寫歷史新高，費城半導體更是大漲 + 3%；不過，台股早盤還是按規劃來了一場…『壓力測試』。相對於前二天在 11000 點的情怯，今天拉回到十日均線後，低接買盤就顯的『氣勢十足』。三大法人今天僅買超 + 5 億，顯示目前買盤重點落在『內資』；考慮到外資買盤偏弱，再加上國際等待 FED 降息的因素。預估月底前指數空間有限，依舊以『撐盤』為主。



今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3491 昇達科、3707 漢磊、5356 協益、2615 萬海、2408 南亞科、2337 旺宏、3380 明泰、2344 華邦電… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作 !

弱勢股方面:

2923 鼎固 KY、8924 大田、6230 超眾、2442 新美齊、2387 精元… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。