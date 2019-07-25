折疊商機再起 謝勤益：今年折疊手機出貨將達100萬台

三星今 (25) 日宣布，折疊手機 Galaxy Fold 已完成改良，預計將於 9 月亮相，市場再度聚焦折疊商機。IHS Markit 顯示部門研究總經理謝勤益表示，預估今年折疊手機整體出貨會達 100 萬台，但量還是很少，仍屬於測試階段。

謝勤益表示，三星將重新推出折疊手機 Galaxy Fold，瞄準高端且需同時開啟多工處理的使用者，預期將有一定商機，另外，不只三星，預估今年下半年包含華為、其他廠商也會推出折疊手機，但全球折疊手機出貨量仍小，約 100 萬台。

謝勤益進一步表示，今年折疊手機對品牌廠來說，還是屬於試水溫的狀態，預估今年出貨落在 100 萬台，到了 2025 年將成長到一年 5000 萬台的出貨，但占整體手機一年 13-15 億的市場，占比仍不高。

隨著品牌廠推出折疊手機，也帶動相關供應鏈布局折疊商機，台廠面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 也看準商機，研發折疊面板搶占市場。

友達董事長彭双浪日前在股東會表示，折疊手機客戶正反評價都有，雖然在技術方面還有難度、成本偏高，但折疊面板已達到可量產的能力，預期年底前可望有與客戶合作的產品推出，依目前趨勢來看，產品將以內折為主，外折則受限螢幕保護問題，還有技術待克服。

而群創日前發表的 7 大創新產品，其中 1 項產品就是雙拼曲面的無邊框手機，正是瞄準折疊手機商機。

針對雙拼曲面的無邊框手機，群創技術開發總處楊秋蓮表示，折疊螢幕雖採可饒式材質，但仍需克服因為使用頻率增加，導致螢幕中央皺摺越明顯的問題。此外，包含折疊角度、外殼材質等，也都還需要克服，正積極接洽品牌客戶，鎖定商務人士市場。