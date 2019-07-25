迎戰純網銀 元大銀線上服務動起來 數位新戶申辦率達8成

金管會將於 7 月底公布二家純網銀花落誰家，儘管還未放榜前，但已對國內金融市場帶來「鯰魚效應」，據元大金 (2885-TW) 旗下元大銀行統計，今年上半年元大銀行信用卡業務的「數位申辦率」已逾 3 成，平均每三位就有一位是透過線上申辦，目前申辦元大銀行數位服務的新客戶也已經高達 8 成；下半年信用貸款線上對保、外幣數位存款帳戶及智能理財等服務也都即將陸續開辦。

根據金管會銀行局統計資料顯示，截至 2019 年第一季，線上房貸、車貸增貸案總件數有 7124 件、總金額達 100 億元，其中元大銀行在該項業務已名列國銀前三名。

元大銀指出，面臨金融科技與純網銀的挑戰，元大銀行以數位化、便利性結合投資理財、換匯、信用卡及電子支付等線上申請服務，積極應戰，目前申辦使用元大銀行各項數位服務的新客戶已達 8 成。

除了將線上申請平台行動化，元大銀行表示，更優化了既有功能與介面，提供客戶最簡便、直覺式的操作體驗，透過行動智慧裝置就可以辦理線上開戶、線上申請信用卡及貸款等服務；2019 年更啟動了線上申請信用卡預借現金與分期申請、信託開戶、投資風險評量與信託業同意 / 終止推介等管道，逐步擴大元大銀行數位金融網絡服務版圖。

此外，因應今年金管會將開放銀行 10 項線上業務範疇，元大銀行表示，已進入最後測試階段，目前客戶已經可以在線上開立台幣數位存款帳戶跟信託帳戶，不需要臨櫃就能完成手續，轉帳、申購基金、換匯通通搞定，對沒時間去銀行的上班族來說可謂一大福音。

元大銀行進一步表示，未來還能線上申請「非約定轉帳功能」、線上同意「結構型商品業務推介或終止推介」，甚至信用卡戶還能「使用生物辨識 (含指紋、Face ID 等) 核身來申辦信貸」等服務，都讓小資上班族與智能理財的距離更加靠近。

同時，元大銀行將積極推動數位平台介面改版，且在符合身分確認機制及安全控管措施下，下半年信用貸款線上對保、外幣數位存款帳戶及智能理財等服務也可望上線。

