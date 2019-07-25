三星宣布解決摺疊手機Galaxy Fold問題 訂9月上市

三星電子 (KR-005930) 週四 (25 日) 早上在亞洲宣布，它已解決了困擾摺疊手機 Galaxy Fold 的問題，並預訂了這款手機的最新發表日期。三星表示，這款手機將於 9 月推出，但未提供確切的發布日期。

Galaxy Fold 最初預訂在 4 月 26 日發布，但包括《CNBC》在內的科技評論員發現這款手機很容易損壞。僅僅幾天之後，螢幕就開始閃爍，然後完全停止作用。之後三星取消了該設備的所有預購訂單，包括 AT&T (T-US) 和百思買 (BBY-US) 在內的美國合作夥伴也取消了訂單。

三星表示它做出了以下改變：

「Infinity Flex 顯示器的表面保護層已經延伸到螢幕之外，顯而易見，它是顯示器結構中不可或缺的一部分，並不意味著可以拆除。」 「Galaxy Fold 具有額外的加強功能，可以更好地保護設備免受外部顆粒的侵害，同時保持其指標性的可折疊體驗。」 「摺疊區域的頂部和底部都加入了新增的保護帽。Infinity Flex 顯示器下方的附加金屬層也已經包含在內，以加強對顯示器的保護。Galaxy Fold 摺疊區和機身之間的空間減少了。」

這款 2000 美元的 Android 手機是首批提供可摺疊螢幕的手機之一。合上時，用戶可以用手機外部的傳統觸控螢幕進行互動。然而，它展開時會變成一個更大的摺疊螢幕，更像平板電腦。

三星的早期測試發現摺疊周圍螢幕的曝露邊緣可能會被損壞，碎片可能會卡進摺疊區並導致顯示器無法正常運作。因此，三星決定不按計劃推出這款手機，而是將其重新安裝到內部以解決問題，然後再將售給消費者。