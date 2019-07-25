【撰文／邱敏寬】

每年其實漲價概念股都會獨領風騷，去年的被動元件、矽晶圓、mosfet 的漲幅想必讓人印象深刻，但今年還會是他們重作馮婦嗎？

當然不會是，今年的漲價概念股，我就看三大塊，分別是記憶體、散裝航運以及金價，因為各有各的原因，所以漲勢不容小覷。

記憶體受惠日韓貿易戰

這次記憶體的漲勢其實十分弔詭，過去每年遇到電子旺季，記憶體報價上漲看似十分自然，但是今年由於終端需求並不暢旺，加上中美貿易戰的影響，不確定因素升溫，其實目前各記憶體廠商庫存都十分巨大，但是由於日韓貿易戰的影響，讓大家擔心身居記憶體大哥的三星與二哥海力士，會不會在沒有關鍵零組件下，導致出貨減少甚至讓供需失衡，因此記憶體的報價還是上揚，群聯 (8299) 率先登高一呼，表示已經停止對外報價，剛開完法說的力成 (6239) 也表示，由於日本管控光阻劑等 3 項關鍵材料出口南韓，最近記憶體價格已經上揚，如果生產在被影響的話，記憶體客戶庫存就會調整完畢，價格就有持續推升的力道。

公司更表示，第 3 季營運展望樂觀，除標準型記憶體外，行動記憶體產能利用率更將滿載，公司最壞的情況已過。周三股價立刻跳空大漲。同天記憶體模組大廠威剛科技 (3260) 董事長陳立白也對記憶體發表談話，認為 DRAM 三大供應廠商新增產出有限，庫存水位已降到合理水位，加上迎接 5G、車聯網、物聯網及 AI 等新應用興起，新款智慧手機的上市及 NB、PC 採購旺季到來，預期業界將重新啟動備貨需求，有利 DRAM 與 NAND Flash 價格走揚，大家紛紛看多未來的報價。

記憶體股如何操作

我們都知道景氣循環股，就是跟著報價操作，雖然現在看來，記憶體的製造公司像世旺宏 (2337)、南亞科(2408)、華邦電(2344) 本益比都不低，但只要報價持續上漲，我認為大漲小回有持續攻堅的力道。

但如果投資人覺得漲幅畢竟不小，記憶體封測也是可以留意的，剛剛說了龍頭力成，在開完法說後隔天已經逼近漲停，外資最近加碼的南茂 (8150)，第二季有處分易華電(6552) 的獲利入帳，股價淨值比也不高，有挑戰前波 29.5 元的空間。股價淨值比只有 0.4 的華東(8110)，第三季有同集團的股息入帳，可望可以轉虧為盈，加上華邦電 12 吋廠又在明年量產，都有題材性的正面助益，股價淨值比只有 0.5 不到，是轉機股的代表。

至於模組的公司，除了剛剛說的威剛也是跟著報價操作外，身為金士頓的子公司的品安 (8088)，第一季就賺 0.68 元，今年可望賺 2.5 元以上，本益比也不高，專攻伺服器與工控領域的宜鼎 (5289)，第一季就賺了 3.24 元，下半年有新產能開出，也是高配息的好對象。

BDI 漲到五年高

記憶體雖然有漲勢，但是其實漲最兇的代表散裝輪的 BDI 指數，指數還創了五年新高，難道是原物料的需求增溫嗎？其實不是，明年全球針對燃料用油有全新的法令，基本上就是依據防止船舶污染國際公約 (MARPOL) 規定，國際航線船舶應於 2020 年開始全面採用硫含量 0.5％以下之低硫燃油，如果沒採用低硫燃油的話，甚至無法入港，針對那麼大的變數，散裝業者要不然就是把舊船給淘汰改買新船，不然就是要加裝脫硫器，但加裝不但需要時間，也影響了散裝輪的供需，導致 BDI 指數一路上揚，讓散裝業者歡聲雷動。

最大的受惠者大家當然可以直接想到船隊數字最大的慧洋 - KY(2637)，今年總計有 5 艘新船加入船隊，同時也已規劃 2020 與 2021 年分別交付 6 艘、7 艘新船，皆為符合最新環保法規之節能船舶；而公司視市場價格處分不符合或是無法改裝適合新環保法規的老舊船舶，過去本刊就專訪過藍俊昇董事長，他往往能在最好的時機處分船隊，不但使慧洋 - KY 船隊數量維持在 130 艘，還讓平均船齡在 6 年左右，讓船隊運力能保持在最具競爭力的狀態。針對明年開始實施的限硫令，公司也預留新造船安裝脫硫器設備的空間與電路布局，各項措施皆將使慧洋 - KY 船隊更具優勢，迎接未來散裝航運市場的需求。上半年就賺了 2.18 元，下半年在 BDI 指數節節高升下，貨力有增無減，稅後有機會到 3.5 元以上，本益比不高，龍頭地位穩固。

來源：《萬寶週刊》 1343 期

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