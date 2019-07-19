中研院預測今年GDP僅2.01% 風中飄盪勉強「保2」

中央研究院經濟研究所今 (19) 日發布今年台灣最新經濟成長率 (GDP) 預測值，為 2.01%，較去年底預測值 2.45% 下修 0.44 個百分點，勉強「保 2」，中研院指出，目前景氣解讀成「風中飄盪」，全球經濟前景仍受貿易戰陰霾籠罩，外貿動能承壓。

中研院經濟所所長簡錦漢說明，美國總統川普 5 月又發動貿易戰後，使全球經濟瀰漫許多不確定因素，加上日韓貿易戰爆發，也增加變數，不過，貿易戰有利台商回流，日韓貿易戰也可望漸轉單效應，後續還要觀察。

中研院經濟研究所研究員周雨田表示，上半年因美中貿易紛爭效應逐漸顯現，世界經濟增長放緩趨勢明顯，進一步導致我國外銷訂單、出口及工業生產等數據表現均受到抑制，再加上國內消費疲軟，第一季實質 GDP 年增率僅達 1.71%，成長幅度呈明顯減緩，不過，可望逐季攀升。

中研院初估今年第一季 GDP 為 1.7%，預測二、三、四季分別為 1.75%、2% 和 2.56%。

民間消費方面，由於前 5 個月的批發、零售和餐飲業營業總額較去年同期衰退 1.43%，儘管政府推出激勵消費措施、廠商增加調薪意願，但中研仍下修今年全年實質民間消費成長率為 1.93%，較去年底的預測值下修 0.33 個百分點。

民間投資方面，隨著台商回流積極擴廠與半導體產業精進製程，今年上半年資本設備進口 (以美元計價) 年成長已達 15.8%，顯示投資動能持續轉強。

中研院認為，目前企業陸續調整產線因應貿易戰局，今年實質民間投資年成長率可望達到 4.61%，較原先預測上修 0.3 個百分點，再加上政府及國公營事業投資仍持續進行，使全年總實質固定資本形成年增率為 5.50%，共上修 0.11 個百分點。

對外貿易部分，上半年名目金額的出口和進口 (以美元計價) 年成長率分別為 - 3.38% 與 0.06%，加上近期美中貿易摩擦升級加以電子產品需求疲弱，出口動能將持續降溫，預期今年全年實質商品及服務的輸出和輸入成長率分別為 2.23%、2.22%，分別較上次預測值下修 0.88、0.79 個百分點。

另外，中研院估計，整體物價維持溫和平穩，隨著大宗商品指數續居低檔，全年消費者物價指數 (CPI) 年增率 0.85%。

而全年失業率可維持在 3.70% 左右，惟景氣放緩疑慮對勞動需求的影響，需持續觀察。