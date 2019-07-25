外資力量已不容小覷 陸消費類股當道

在國際主要指數編制機構如 MSCI、富時羅素開始擴大納入 A 股因子，或是將 A 股納入其指數體系後，外資利用各種管道流入 A 股的金額不斷提升。陸媒今 (25) 指出，目前外資持有 A 股的水位正不斷逼近中國本土公開召募基金。

根據中國銀河證券統計數據顯示，2019 年第一季，中國本土公募基金持有 A 股市值達人民幣 1.95 兆元，境外機構與個人的持有市值則為人民幣 1.68 兆元，兩者差距為人民幣 2621.08 億元。

到第二季底，公募基金的 A 股持有市值上升至人民幣 2 兆元，雖然目前中國人行尚未公布 2019 年第二季外資流動情況，但根據北向資金累計淨流入人民幣 1449.34 億元的規模來看，預估外資持有 A 股市值和公募基金的差距將進一步縮小。

(資料來源: wind) 北上資金近年累計淨流入變化

2015 年 12 月底，外資持股市值與公募基金的差距最高，達到人民幣 1.24 兆元。之後外資只花 4 年多時間，隨著 A 股擴大對外開放力道，及 A 股被納入 MSCI、富時等國際指數體系內，其對 A 股的影響力漸漸增加，已成為目前 A 股市場重要的力量之一。

安聯寰通表示，從國際主流股票指數編製公司提出的 A 股納入方案來看，A 股進入國際投資人的視野才剛開始，從一開始小幅度放寬比重到完全納入中間還有很大的成長空間。

從外資選股的標的來看，所謂的持股「核心資產」往往都具有產業景氣度較高、具有核心競爭力、具品牌優勢、基本面穩健，及主要以自身營運產生的金流來維持企業成長等特徵。

中國匯添富基金對此表示，外資已經開始擴大在 A 股的影響力。2015 年以來，以外資為代表的長期資金大舉流入，影響 A 股的投資風格。

這些長期的增量資金以實際行動引導 A 股漸漸朝向價值投資靠攏。2016 年至今，外資偏好的消費類股每年的漲幅都位居 A 股 28 個產業前三名。