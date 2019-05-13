MSCI最新表態：A股近期動盪「不影響提升A股權重」之決定

受到 A 股近期劇烈震盪之影響，中國市場分析師憂慮，可能動搖 MSCI 週二 (14 日) 清晨提升中國 A 股大型股自 5% 納入權重拉升至 10% 之決定，但週一 (13 日) 晚間 MSCI 在接受陸媒專訪時表示，調升 A 股權重之決定將不會改變。

MSCI 週一 (13 日) 晚間接受《中國證券報》專訪時表示，雖然近期 A 股受到貿易戰等外部因素而出現大跌，但這並不影響 MSCI 提升 A 股權重之決定。

MSCI 此前亦曾發表聲明表示，MSCI 在納入與剔除個股的考量上，主要考慮個股的可投資性，若 MSCI 認為停牌時間過長，或者無故停牌次數較多，這些才是影響個股可投資性的因素之一，含如此特徵的個股即可能被 MSCI 從相關指數中剔除。

MSCI 將於台北時間週二 (14 日) 清晨 5 時，宣布半年度股票指數評議結果，並將指數內的中國 A 股大型股從 5% 納入權重拉升至 10%，並同時以 10% 納入權重納入 A 股創業板大型股，同時 MSCI 也將公布新納入 A 股之個股名單。

此前 MSCI 是於 3 月 1 日決定調升 A 股權重：

今年 3 月 1 日，MSCI 宣布決定調高 A 股納入權重自 5% 分三階段提升至 20%，三階段調升時間點分別為今年 5 月、8 月、11 月，最終在 11 月份完成權重提升至 20%。

MSCI 將在今年分三階段落實提升「大型 A 股」權重至 20%：

首先 MSCI 將在 5 月份季度考核 (即週二 清晨 5 時將公布)，先調升大型 A 股權重至 10%、同時以 10% 權重納入創業板大型股。

8 月份季度考核再將 A 股納入權重調升至 15%，最終在今年 11 月完成 20% 的權重調升。

同時在 11 月份，MSCI 也會將「中型 A 股」以 20% 的權重，一次性納入至 MSCI 中國指數當中，並納入符合要求的創業板股票。

如下圖所示，在 MSCI 於今年 11 月份按三階段完成提升 A 股權重至 20% 之後，MSCI 新興市場指數將涵蓋 253 檔 A 股大型股，168 檔 A 股中型股，佔權重 3.3%。