不止20%！MSCI納入A股因子將再擴大

MSCI 執行董事、中國區研究主管魏震指出，近期全球政經情勢的不確定性不會影響 MSCI 提升 A 股納入因子的決定。而在 A 股納入因子上升至 20% 之後，未來再擴大納入因子的節奏有機會加速進行。

他表示在 2019 年完成 A 股納入因子 20% 後，將對國際投資人進行新一波的諮詢。如果今年納入因子計劃順利實施，未來會考慮將納入因子提升到 20% 以上。

不光如此，未來納入因子提升的節奏有可能加速，而不是只有每次提升 5%。不過現階段來看，A 股納入因子要更進一步提升還有一些問題需要解決。但 MSCI 不會等到有問題都一次性地解決才會進一步提升納入因子。

至於 A 股在 28 日尾盤出現百億人民幣搶籌碼，使得指數在最後幾分鐘出現 v 型反轉。

魏震對此表示，在指數調整生效當日，股市在尾盤出現大變動是正常現象。主要在於國際指數均以個股收盤價來確定指數點位，追踪指數的被動型資金往往會集中在最後幾分鐘交易以算準收盤價。

(圖片: AFP)

此外，魏震認為市場對 MSCI 有很多誤解，最常見的就是把 MSCI 指數納入的個股看成該股營運前景佳。他澄清說明 MSCI 指數納入某檔個股，不代表 MSCI 認同該個股的投資價值，而只是根據該股票的「可投資性」做出的判斷。所謂「可投資性」是反映個股的市值、流動性等因素，與公司營運完全無關。

魏震進一步指出，MSCI 的指數編制方法是公開透明的，依照公開的指數編制方法，投資人可以自己預測指數調整的結果。99% 的成分股調整，都可以根據 MSCI 指數的調整原則進行預測。1% 的部分是根據 MSCI 指數委員會，依照市場的變化評議決定，確保指數調整的結果合理。