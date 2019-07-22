新聞

巴隆：軟銀股價遭低估 目前是進場好時機！

※來源：彭博資訊
Barron's：軟銀股價遭低估、目前是進場好時機！(圖片：AFP)
Barron's：軟銀股價遭低估、目前是進場好時機！(圖片：AFP)

《彭博社》引述巴隆周刊 (Barron’s) 報導指出，日本軟銀集團 SBG(9984-JP) 在股票市場上的資產評價，較該公司的原資產少了 3~5 成，這給壓寶未來 SBG 獲利的投資人們，提供了一個低價進場的絕佳機會。

(圖片：Investing.com)
(圖片：Investing.com)
巴隆根據下列三大環節作出判斷
  1. 對上市公司所作的投資
  2. SBG 所擁有的事業
  3. SBG 旗下願景基金 (Vision Fund)

在進行分析與整理後，SBG 在去除債務後的企業價值達 1966 億美元 (約 21.2 兆日圓)，遠超過目前的 1000 億美元市值。

巴隆指出，SBG 董事長兼社長孫正義，特別著重 AI 人工智慧，將該企業定位為「對科技進行發展的戰略性投資公司」，對孫正義的領導風格提出了看法。認為光是 SBG 所持有的阿里巴巴股票，就超越該公司的目前市值。

而在另一方面，巴隆認為美國聯邦快遞 (FDX-US) 在電商 (EC) 上的成長與收益率上揚，於今後 2 年的增益率極有可能達到年平均 12% 的數字。預測目前在股市以 167 美元左右進行交易的股價，很有可能上漲到 200 美元水準。並認為在與亞馬遜 (AMZN-US) 的競爭中，投資人的疑慮被過度放大。

此外，在串流影音服務的 Netflix(NFLX-US) 方面，認為在過去股價下滑時，曾是大好的進場時機，而這回可能是不同的狀況。巴隆引用羅森布拉特證券公司 (Rosenblatt Securities) 的分析師數據，認為上週的財報是「史無前例」的數字，透露出該公司正面臨著競爭。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)

延伸閱讀

留言載入中...

相關新聞