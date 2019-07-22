巴隆：軟銀股價遭低估 目前是進場好時機！

《彭博社》引述巴隆周刊 (Barron’s) 報導指出，日本軟銀集團 SBG(9984-JP) 在股票市場上的資產評價，較該公司的原資產少了 3~5 成，這給壓寶未來 SBG 獲利的投資人們，提供了一個低價進場的絕佳機會。

(圖片：Investing.com)

巴隆根據下列三大環節作出判斷

對上市公司所作的投資 SBG 所擁有的事業 SBG 旗下願景基金 (Vision Fund)

在進行分析與整理後，SBG 在去除債務後的企業價值達 1966 億美元 (約 21.2 兆日圓)，遠超過目前的 1000 億美元市值。

巴隆指出，SBG 董事長兼社長孫正義，特別著重 AI 人工智慧，將該企業定位為「對科技進行發展的戰略性投資公司」，對孫正義的領導風格提出了看法。認為光是 SBG 所持有的阿里巴巴股票，就超越該公司的目前市值。

而在另一方面，巴隆認為美國聯邦快遞 (FDX-US) 在電商 (EC) 上的成長與收益率上揚，於今後 2 年的增益率極有可能達到年平均 12% 的數字。預測目前在股市以 167 美元左右進行交易的股價，很有可能上漲到 200 美元水準。並認為在與亞馬遜 (AMZN-US) 的競爭中，投資人的疑慮被過度放大。

此外，在串流影音服務的 Netflix(NFLX-US) 方面，認為在過去股價下滑時，曾是大好的進場時機，而這回可能是不同的狀況。巴隆引用羅森布拉特證券公司 (Rosenblatt Securities) 的分析師數據，認為上週的財報是「史無前例」的數字，透露出該公司正面臨著競爭。

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