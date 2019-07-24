【豐銀投顧】訊息不對稱下 散戶的宿命

◆盤勢分析

投資人一直有一個夢想 (或說是幻想)，總希望自己可以每天買的股票，都是一買就馬上漲不會套到，而且還要「飆漲」，最好是一買就漲停，然後一路抱到最高點出，接著再買別檔股票也複製這個模式，天天買到飆股、天天都出在高點…，如此這樣下去，大概不到十天，就可以讓資金翻倍。這還是以單利來計算喔！如果是複利的話，八天左右就能讓你的操作資金翻倍了！但… 這可能嗎？如果真的做的到，那麼股票早就不會是美國人的巴菲特了，而是台灣的某個投資人或投顧老師，不是嗎？投資人大都很好騙，也或許說投資人很有夢想，總覺得這種事情是可能的，是會發生在自己身上的，因此總是在股市裏殺進殺出，最後卻發現根本沒賺錢，這不是很不值得嗎？

更別說，現在的投資市場佈滿陷阱，今天的華通就是個例子，有某本土投顧宣稱:「華通可能「完全喪失」即將於 2019 年第四季或 2020 年首季推出的新 AirPods 機種訂單」，所以把華通的評等從「買進」一下子就調降為「賣出」，這根本太過離譜，因為華通的月營收已經明顯比去年同期還好，若是九月要出貨，難道五、六、七、八月不用開始備貨？真那麼差，那營收豈不是應該要崩盤了，但華通營收崩盤了嗎？不但沒有，而且從三月開始，營收的年增率就都在 10% 以上，這樣的營收算差嗎？再從同族群的股票來看，也沒人跌成這個樣子，實在不知道法人的報告的依據是什麼？散戶完全不知道法人會來這一招，這種情況投資人怎麼能順利。

先前我們佈局過一檔營建股，小老鼠 168-937 家族成員最早佈局跟最近佈局的人，獲利從 10-25% 不等，未來至少還有 10% 以上的空間，如果穩穩的操作這種長線股，其實也是安全的操作不是嗎？投資人真該想想，你要的是什麼，到底是要賺錢呢？還是要享受沖來沖去的快感？祝您操作順利。

