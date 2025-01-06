USDT支付成國際貿易新寵 「全球版支付寶」悄然誕生

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-06 13:54

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韓國政府官員日前表示，當地貿易交易中有 10% 透過穩定幣完成，據悉，特別是東大門市場這類國際批發地，越來越多商家接受 USDT 付款，凸顯穩定幣正在悄悄改變國際貿易的支付格局，可預見在不久的未來，穩定幣能像支付寶一樣，成為全球支付生態的主流之一。

目前國際貿易多數以美元結算，但波動大、結算週期長、手續費高斗問題，讓穩定幣給美元帶來了「降維打擊」。

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穩定幣支付的優勢在於，跨國支付通常要等等 1-3 個工作天到帳，而穩定幣支付「秒到」，而且不需要銀行與中介，幾乎可以省下手續費。此外，就算沒有銀行帳戶，只要有數位錢包就能參與國際貿易，帶來了一場支付方式的革命。

韓國經濟日報報導，當前韓國《外匯交易法》對外匯交易的管制非常嚴格，使得穩定幣交易在貿易交易中的優勢正在凸顯。不僅韓國，根據第三方數據，全球對穩定幣的需求正以驚人速度成長。

穩定幣在拉丁美洲需求佔比高達 30%-40%，特別是高通膨國家，穩定幣就像老百姓的「救命稻草」；亞洲需求占 25%-30%，韓國和東南亞更是熱點地區；歐美國家則為 0%-20%；非洲也有 10%-15%，中東則為 5%-10%。

USDT 能擔坐穩定幣的中心地位，主要是它市值最大，且與美元 1:1 掛鉤，區塊鏈技術也保證了交易的透明性和不可篡改性。