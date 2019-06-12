中國6月有6大事件登場 A股區間震盪走勢 有機會再轉強

上證指數自 4 月底重挫後，過去 1 個多月時間持續在 2800 點上方進行打底，中國中央在昨 (11) 日發布積極財政政策利多激勵下，昨天出現強勁反彈，雖然今天受到港股「反送中」事件拖累，陸股再現走跌，但是日盛投信今天表示，中國 6 月有 6 大事件將登場，A 股指數有機會再轉強。

日盛投信表示，中國 6 月有經濟數據真空期、專項債新政、人行在港發行央票、G20 會議、科創板即將啟動、70 周年國慶大慶等 6 大重要事件陸續登場前，風險偏好可能階段性提升，後續量能若能同步增溫，指數有機會再轉強，可把握階段性機會。

日盛中國戰略 A 股基金經理人黃上修表示，近期推出「專項債新政」、「在港發行央票」兩項新政，陸股出現 5600 億人民幣成交量。其中，「專項債新政」主要是允許以「專項債」作為專案資本金，此政策一方面使得專項債可以在一定程度上撬動債務融資，另一方面也降低了地方政府啟動重大專案投資門檻，預計下半年基礎建設投資增速可望出現大幅回升，有利於後續經濟的企穩回升。

黃上修進一步表示，此外，為完善香港人民幣債券收益率曲線，中國人行將於 6 月下旬在香港發行央票，將減少離岸市場的人民幣供給，能夠在一定程度上打擊做空和套利行為，有助於穩定人民幣匯率。

黃上修指出，縱觀中國整體貨幣流動性優於去 (2018) 年，加上金融去槓桿取得明顯成效，政策全面性重視資本市場，使得股市和實體企業流動性都比去年明顯好轉，這也讓風險偏好階段性提升，可望為 A 股帶來階段性投資機會；預期風險偏好在下半年呈現交錯狀態，影響行情起伏，建議關注 MSCI 比例提升、科創板正式推出對市場走勢和結構的影響。