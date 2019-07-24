JDI離破產越來越近 傳TCL有意入股

身陷債務危機的 JDI 傳出有中國面板大廠將出手相救。今 (24) 陸媒指出，根據消息人士透露中國面板大廠 TCL 集團有意入股 JDI。

圖: 東方財富網, TCL 股價日線走勢

TCL 在經歷去年的業務重整後，目前集團主業已轉變成面板生產商，主要由子公司華星光電負責營運。IHS Markit 的統計顯示，3 月開始華星光電智慧手機 LTPS LCD 面板出貨量占全球比重約 20%，只落後於天馬，排名第二。

而排名第三就是 JDI，其市占率為 15%。如果這一交易最終成真，TCL 集團將一躍成為全球的 LTPS LCD 市場龍頭。



不過針對該消息，TCL 表示拒絕評論。

從 2014 年開始，JDI 陷入巨額虧損，持續至今，其營業狀況仍然在惡化。2018 年，JDI 營收下滑 11%，虧損超過 1000 億日元。

7 月 12 日 JDI 曾宣布，由嘉實科技、宸鴻和 CGL 組成的財團 Suwa 將對 JDI 加碼投資，出資額從 3 億美元增加到 4 億美元，而加碼的 1 億美元主要來自於 JDI 的大客戶。

雖 JDI 未透露大客戶是誰，但 JDI 一直是蘋果的主要的液晶顯示器（LCD）供應商，2018 年 JDI 超過 66% 的收入來自於蘋果。因此，外界一致認定，該出資人就是蘋果。

業內指出，中國面板業在經歷 10 幾年的發展後，已經形成京東方、TCL、天馬等幾大面板生產商。以目前中國政府態度來看，希望能推動和扶植現有的產業龍頭—京東方、天馬、TCL 集團等繼續壯大，而不會再培養一家全新的面板企業。

因此如果 TCL 能夠入股 JDI，JDI 將會有更大的機會取得中國政府支持，否則 JDI 要在中國新增面板廠的計劃恐會卡關。

至於對 TCL 而言，入股 JDI 除了能一躍成為 LTPS LCD 領域的霸主外，還能順利打進到蘋果供應鏈之列。

8 月 7 日，JDI 1070 億日元的銀行團貸款即將到期，JDI 希望將還款期限延長到 2019 年年底。一度有媒體報導稱，JDI 已經與這幾家銀行達成協議。但根據 7 月 22 日最新消息指出，JDI 透露談判尚未完成。

