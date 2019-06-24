A股納富時羅素今生效 瑞銀：資金挹注下可望躍升成機構市

富時羅素今 (24) 日正式納入 A 股，市場估算，納入後約可吸引 100 億美元資金挹注，瑞銀則認為，隨著 A 股納入國際指數權重攀升，可望推升 A 股資金規模，散戶市將變成機構市。

富時羅素是全球第二大指數公司，此次納入指數除意味陸股持續受外資青睞，此次共計 1097 檔 A 股列入指數，估算第一階段完成後，A 股占富時羅素新興市場比重約 5.5%。

瑞銀中國證券業務主管房東明表示，截至今年第 1 季止，境外投資者 A 股持股市值分別占境內總市值和自由流通市值 3.0%、7.4%，高於 2015 年 11 月的 0.8% 和 2.3%。

房東明強調，隨著 A 股在各類國際指數中權重的增加，預估 A 股規模可能很快就能匹敵國內公募基金，並進一步推升 A 股從散戶市變成機構市。

摩根中國雙息型產品經理張乃文表示，陸股有越來越國際化趨勢，包括滬倫通正式啟動，英國上市企業可透過發行存託憑證方式 (GDR) 在上海證交所掛牌交易，而上海證交所的中國上市企業也能以同樣方式 (CDR) 在倫敦證交所掛牌交易，有助提升大型國際資金對中國市場的布局水位。

另外，富時羅素宣布第一階段將 A 股納入富時羅素全球指數，已於今日開盤正式生效，對於陸股的資本市場開放也有所助益。

但張乃文也提醒，A 股波動幅度較大，若想穩健布局中國成長題材，建議可採用 A 股高息股搭配債券的平衡方法布局。

從統計資料來看，上海 A 股的上市公司在 2018 年分紅配息總額增至 9432 億人民幣，較 2017 年正成長 11.5%，分配股息公司數量達到 2776 家，較 2017 年增加了 338 家，預期在資金參與下 A 股市場高息需求可望穩步上升。