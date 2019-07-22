〈每日外資外匯觀點〉英國脫歐傳出好消息 英鎊做好反彈準備

英國脫歐周末傳出新消息，避免無協議脫歐的可能性再度升高，英鎊周一亞洲盤一度彈升近 50 個基點，來到 1.2520；美元指數進一步走高至 97.2 附近。本周投資人將關注英國新首相揭曉、歐洲央行公布利率決議及美國公布 GDP 數據，預期將引發市場波動。

英國執政保守黨黨魁選舉 23 日宣布結果，外界普遍看好強森 (Boris Johnson) 將出任下屆英國首相，據英國媒體報導，歐盟國家正在秘密拉攏他，試圖制定一項新的脫歐計畫，避免無協議脫歐的災難情況發生。

FXStreet 分析師 Ross J Burland 表示，英國脫歐釋出避免無協議脫歐的積極信號，為英鎊反彈啟動良好的開始。

FXStreet 分析師 Anil Panchal 從技術面來看，目前英鎊兌美元在 21 日均線 1.2520 附近形成短線壓力，突破後才有機會挑戰近期高點 1.2580 及 1.26 整數關卡。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

道明證券 (TD Securities) 的經濟學家預計歐洲央行此次利率決議，將先透過措辭放寬貨幣政策，降息時間點則可能落在九月。

道富銀行高級全球宏觀策略師 Marvin Loh 也預期，歐洲央行可能要待美國聯準會降息後才能跟進降息。

加拿大帝國商業銀行分析師表示，低經濟成長率和低通膨致使歐洲央行立場偏向鴿派，但歐元區經濟數據其實並非市場預期的疲軟，歐元的跌勢應該很快就會獲得支撐。