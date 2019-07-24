10.5代線滿載、供應Mate 30面板 京東方雙喜

中國安徽省昨 (23) 公布該省面板產業營運情況表示，全球第一條最高世代 TFT-LCD 生產線—合肥京東方 10.5 代廠已達產能滿載，月投入玻璃基板達到 120 萬片，在 65 英吋、75 英吋市場全球出貨量排名第一。

此外，有消息指出，華為下一代旗艦種 Mate 30 螢幕供應商基本上已確定採用京東方 OLED 面板，至於是否為獨家則不一定。之前華為 Mate 20 Pro 採用的即為京東方和 LG 供應的面板。

同時，世界第三大 FPC 廠商 Interflex 已進入華為供應鏈名單，將為京東方的 OLED 螢幕供應 RFPCB 相關技術和產品。

2019 年公布的中國品牌手機很多都採用 AMOLED 面板，帶動 AMOLED 滲透率持續提升中。根據 CINNO Research 的統計顯示，2018 年全球智慧手機中採用 AMOLED 面板比重達 23.2%，預估 2019 年將提升至 27.6%。

資料來源: CINNO Research；圖: 東莞證券

此外，2019 年第一季，全球智慧手機 AMOLED 面板出貨量達 8670 萬，年減 20%。而在市場比重上，三星依然是全球最大的 AMOLED 手機面板供應商，比重高達 85.7%，但從趨勢上來看三星是首度跌破 90%。

2019 年第一季，AMOLED 手機面板市場上排名第二為京東方，去年該公司只排名第五，今年立即躥升到第二，市占率達 5.9%。使京東方在 AMOLED 面板領域突飛猛進主要因素就是擁抱華為這個客戶，目前華為已是京東方第一大客戶。

同時，華為旗下子品牌榮耀將打入電視機產業，推出全新型態的智慧螢幕，分別為 55 英吋和 65 英吋兩款，面板則由京東方與華星光電提供。

已不斷壯大體質的京東方是否有機會收購 JDI，業內認為，以目前中國面板廠實力來看，有能力控制 JDI 無非是京東方、華星光電及深天馬。但京東方已打進蘋果供應鏈內，再做這個交易帶來的附加價值不大。

而作為一家國企，深天馬去執行這樣大型跨國併購案的機率也不高。因此華星光電是最有機會控股 JDI。不過，華星光電對此消息不予置評。