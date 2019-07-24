中國白酒股看法不同 形成「土洋對作」

曾經是外資最鍾情的貴州茅台與五糧液，已出現獲利了結跡象，反而中國本土基金經理人，持續信奉強者恆強，即使貴州茅台、五糧液等白酒龍頭股今年已經累計不少的漲幅，仍然大手筆加碼持股，似乎出現「土洋對作」的情況。

不過，中國白酒類股短中期走勢是否已到高點仍未定，但可以確定的是，白酒類股業績成長力道已經在下滑。

以最新公布業績的水井坊也承認，白酒產業已結束前兩年的盛況，未來營運成長將有所減緩。此言一出，導致昨 (23) 日白酒類股延續近期回檔走勢。

圖: 東方財富網, 釀酒產業股價日線走勢

而即便是產業龍頭 - 貴州茅台也同樣陷入低成長的困境，今年上半年營收年增 18%，較去年同期的 38% 成長力道縮水逾一半。

整體而言，一線白酒品牌業績保持成長，但漲幅開始減緩；另一方面，部份品牌知名度較差的幾家區域型白酒企業，不是淨利呈現大幅下滑，就是出現虧損。

中國食品產業分析師指出，中國白酒的產業高成長已經走到盡頭，從 2019 年上半年已公布業績的白酒企業來看，產業轉折點已現。不過以「茅、五、洋、瀘」為代表的四大一線白酒企業即使營收成長逐漸下滑，但仍能維持較佳的營運能力。

外資丟、內資撿

以貴州茅台為例，第一季北向資金持股 1.21 億股，而截至 7 月 22 日止，其持股數量已降至 1.05 億股，減碼股數高達 1540 萬股。

圖: 東方財富網, 貴州茅台股價日線走勢

而五糧液北向資金的持股數由第一季的 3.765 億股減少至目前的 2.726 億股，減碼高達 1.04 億股。

圖: 東方財富網, 五糧液股價日線走勢

另外瀘州老窖、水井坊等第一季以來漲幅可觀的次高階白酒股也遭到北向資金逾千萬股的減碼。

不過內資方面表現則全然不同，根據第二季中國本土基金持股數據顯示，本土基金經理人合計加碼白酒類股 1.47 億股，其中，貴州茅台和五糧液更是被大舉加碼。

第二季底，貴州茅台和五糧液中國本土基金持股總數分別為 5787 萬股和 3.23 億股，較第一季增加 1021 萬股和 6963 萬股。

此外，次高階瀘州老窖、順鑫農業、洋河股份等也各獲得 3434 萬股、3273 萬股、1784 萬股的加碼。

但以目前白酒類股股價走勢來看，似乎是外資略勝一籌。