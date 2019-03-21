2020年新iPhone螢幕設計曝光 全數採用OLED螢幕 京東方成供應商之一

根據韓國媒體指出，2020 年蘋果新 iPhone 將全部採用 OLED 面板，由三星、LGD 和京東方三家供應商提供，其中，三星為主力供應商，LGD 和京東方為二線供應商。值得一提的是，這是京東方有機會首度參與 iPhone 螢幕的供應。

圖: AFP

而 2020 年新 iPhone 三個型號的螢幕尺吋暫訂為 5.8 英吋、6.06 英吋和 6.4 英吋。就尺吋數據來看，2020 年新 iPhone 螢幕尺吋和現有機型的差異不大，但螢幕設計可能有所變化。這意味著，蘋果可能會將目前的大瀏海設計，改為小瀏海、水滴螢幕、挖孔螢幕等其他全面螢幕方案。

這三款新 iPhone 中，高階的 5.8 英吋和 6.4 英吋兩個版本將會採用「觸控一體化」（ touch integrated type）設計。簡單來說，就是在 OLED 面板上面以薄膜的形式覆蓋觸摸面板（TSP），該設計使得螢幕會比傳統形態要更加輕薄，還能簡化工藝，節約成本。

此外，這兩個高階版本依然採用 COP 螢幕封裝技術，而 6.06 英吋則是採用 COF 技術。

由於蘋果在智慧手機產業具有極大影響力，新 iPhone 全面採用 OLED 後，將可能使整個手機螢幕朝向 OLED 轉型，小尺寸 LCD 面板市占預估會大幅萎縮。不過，短期內 LCD 面板還不會淘汰，因為對於一些中、低階手機來說，LCD 更具有成本優勢。