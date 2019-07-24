日產歐美市場表現差 傳將裁員萬人！

據日本《NHK》等媒體報導，日產汽車 (7201-JP) 因上年度營業利益年減逾 4 成出現大幅滑落，還有今年度在歐美等主要市場的銷售狀況不佳，業績持續面臨嚴重挑戰，計畫在全球精簡超過 1 萬名的員工。

(圖片：Investing.com)

知情人士透露，日產為改善公司業績，已擬定方針，計畫將以位在日本國外的工廠為改善重點，來重新檢視生產體制並提升效率。

而在該公司的業績改善手段中，原本在今年 5 月發表的 4800 人規模人事精簡計畫，將會翻倍增加到 1 萬人以上。影響層面涵蓋全球的生產據點，並預計在未來數年完成。此外，日產也計畫縮小生產線規模，以推動工廠的效率化。

日產將在 25 日公布最新一季財報，而這些在生產體制上的改善方案，也預估會在當天的財報中，正式向外界發表。

今年 5 月時，日產預測本年度 (2020 年 3 月期) 的營業利益將年減 28% 至 2300 億日圓。而連續四年在營益呈現減少，也是日產在 2009 年 3 月於金融風暴時出現營業赤字以來的最糟水準。

日產在去年 11 月爆出前董事長高恩 (Carlos Ghosn) 因涉嫌低報薪酬、挪用公款等醜聞，遭到日本檢方逮捕。在那之後，日產在日本國內的銷售表現就不斷下滑。該公司也因此進行整頓，在公司治理上朝著更加透明的方向進行改革，希望一掃過去高恩時代獨攬大權的作法，以杜絕相關弊端的再度發生。