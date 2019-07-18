〈財報〉高成長時代進尾聲？中國股王茅台Q2營收只成長12%

陸股股王貴州茅台昨 (17) 日晚間公布上半年財報，即使上半年財報表現仍亮眼，但第二季營運成長已出現減緩跡象。同時在股價突破千元人民幣大關之際，法人也開始調節出脫手中持股。而今 (18) 日開盤也以平低盤開出。

圖: 東方財富網, 茅台即時股價走勢

上半年營運重點

營收人民幣 394.88 億元，年增 18.24%，去年同期漲幅為 38.27%。

歸屬於上市公司股東純益人民幣 199.51 億元，年增 26.56%，去年同期漲幅為 41.26%。

EPS 人民幣 15.88 元，去年同期人民幣 12.55 元。

被視為業績領先指標的預收款項在 2019 年上半年底約為人民幣 122.57 億元，年增 23.3%。



第二季營運重點

營收人民幣 178.44 億元，年增 12.05%，第一季為成長 22.21%。

歸屬於上市公司股東的純益人民幣 87.3 億元，年增 20.30%，第一季為成長 31.36%。

公司展望

茅台集團董事長李保芳表示依年初訂定的千億營收計劃，下半年還需實現營收約人民幣 540 億元、純益約人民幣 235 億元，因此任務還很重。

市場觀點

國信證券表示，貴州茅台第二季成長減緩是銷售管道進行調整，使得出貨面臨一些不確定因素，但不影響其長期投資價值。

財通證券則指出，貴州茅台第二季營收略低於預期，主要在於出貨量未有成長，且直營公司方案暫未確定。因貴州茅台直銷方案遲遲未決，因此在出貨量小幅成長的情況下，業績成長減緩是正常。

安信證券則認為，根據貴州茅台近年年營運資料來看，上半年營收往往低於下半年，下半年中國有多個重要節日，往往也是白酒等消費品的旺季，因此茅台集團今年的千億目標問題不大。

由於貴州茅台的半年報並未給出太大驚喜，同時與第一季相比，公司大股東持股情況也略有變化。香港中央結算有限公司的持股比重由 9.62% 降至 8.45%，這意味著第二季外資正利用滬股通出脫手中持股；易方達資產管理的持股比重則是由 0.98% 降至 0.55%。

不過整體來看，貴州茅台的股本結構主要還是以機構法人為主，法人的持股比重近兩年一直在八成左右。