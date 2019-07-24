【運達投顧】台股行情路況短線將往下看法不變



台股行情路況短線將往下看法不變

保守操作

行情路況回歸基本面

美債殖利率連 54 日倒鉤

10 年期公債殖利率緩步墊高，縮小倒鉤利差

美股週二 (23 日) 美中新一輪談判傳下週一於「上海」登場，可口可樂等強勁財報業績助攻，美股四大指數同步上漲，終場美股道瓊指數上漲 177.29 點。



(一) 美國 10 年期債券 4/26 殖利率達 3.03%，7/23 該殖利率收在 1.94%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。 3/22 美國 3 月期債券殖利率高於十年期債券殖利率，殖利率曲線反轉。投資人視此為經濟即將衰退的訊號。

(二) 貿易戰歷程:

◇6/28 日本 G20 峰會週五 (28 日) 即將登場，為期兩天，而備受矚目的川習會將於本週六 (29 日) 舉行。

◇7/1 中美貿易重新回到談判桌，美國總統川普的亞洲之行讓美中貿易戰局面逆轉，他和中國國家主席習近平達成共識，將繼續恢復美中貿易談判，也允許華為向美國供應商購買無國安顧慮的元件。

◇7/9 中美貿易談判重啟，美將獲免中國 110 項輸美商品關稅。

◇7/16 美國政府可能最快在兩周內讓美企恢復供貨華為，象徵美國總統川普加快對華為鬆綁的速度。

◇美中之間的面對面談判將於 7/29 展開 3 日談判，美國代表團將由貿易代表萊特海澤領軍。

(三) 經濟數據:

FactSet 表示，目前有超過 18% 的標普 500 指數成分股企業報告第二季財報。

在這些公司中，逾 78% 的公司盈利優於預期。

FactSet 預期企業盈利將下降 3%。

※運達投顧 高維緒分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律。

