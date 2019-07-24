萬一近關情怯？周選結算短多別自亂陣腳

台股昨日多方進入「萬一」關卡射門區，但近關情怯，未能射門成功，不過量價關係仍未失控，短線仍由多方控盤。今日有周選擇權結算，還有明日鴻海等權值股除權息大秀登場，短多別自亂陣腳，仍有再次挑戰 11000 關卡的機會。關鍵點位為 10914、10946 與 10961 點。

10914 為 10900 點關卡能否守穩的灘頭堡，而越過 10961 則是進入 11000 點關卡射門區，只要再次越過 10961 點，就有機會再度挑戰 11000 點，而要站穩 11000 點，最好能一口氣站穩 11006 點。但如 10914 點未能站穩，需留意 10900 關卡失守，下方最重要防線為 10888 點，如棄守這波攻堅 11000 攻勢將休兵。在台指期部分，短線控盤強弱分界仍為 10800 點，多方如能突破 10831 點，將有機會續往 10867 挑戰。但如 10800 點未能守，下方 10777 為最後防線。

在訊息面部分，除上市櫃公司陸續公布半年，DRAM 廠旺宏、華邦電，以及面板廠友達明日也將舉辦法說會，加上明日的鴻海、中鋼、中華電信除息秀，預估將影響指數 44 點，多項重頭戲都在明日登場，因此今日尾盤即可留意相關族群，股價是否出現變化。

另外蘋概股仍是可留意的族群，華爾街再度大摩傳出看好 5G iPhone，調高蘋果目標價，媒體也報導蘋果將在 9 月推出 3 款新 iPhone 新機，是否為沉悶已久的蘋概相關族群帶來激勵? 台股短線上只要維持在 10888 點以上盤整，盤面將以類股個股輪動為主軸，掌握類股與個股輪動節奏，也是投資人能否擴大獲利的關鍵。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)