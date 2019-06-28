Apple Music用戶突破6千萬人 緊追Spotify

蘋果 (AAPL-US) 週四 (27 日) 證實，其串流音樂服務 Apple Music 付費用戶已擁有超過 6000 萬名用戶，緊追在 Spotify 後頭。

根據蘋果 iTunes 和網路軟體業務主管 Eddy Cue 接受法國 Numerama 和 Music Business Worldwide 訪談時證實，蘋果目前已經突破 6 千萬名付費用戶，還證實，Apple Music 內部的 Beats 1 廣播電台，目前擁有數以千計的聽眾。

蘋果自 2018 年 5 月公布其擁有 5000 萬 Apple Music 用戶以來，一直沒有在更新數字。

Spotify 宣布達到一億用戶的兩個月後，蘋果才於本週四 (27 日) 更新突破 6 千萬用戶的消息。

對於音樂串流服務的成長人數趨緩，蘋果一直透過不同途徑想刺激更多用戶訂閱 Apple Music，包括推出針對安卓作業系統可使用的 App，同時今年推出的 macOS10.15 Catalina 也將取代 iTunes 功能，讓 Apple Music 變成獨立音樂 app。

這個 6000 萬的數字包括正在免費試用 Apple Music 的用戶，比起 Spotify 的 2.17 億用戶，還相差甚遠。

Spotify 在今年四月份時宣布，該平台的付費 Premium 用戶已達 1 億人，不過這項數字也包含那些將信用卡資訊輸入平台，體驗一個月免費試用的用戶。

關於蘋果音樂串流平台的最新消息，來自英國《金融時報》，當時報導蘋果擁有 5600 名用戶。

蘋果作業系統 iOS 13 版本，將會在歌曲播放時同步播放歌詞，功能極似卡拉 OK，Cue 指出，這些歌詞是員工們手動輸入完成，沒有透過第三方廠商支援。

Cue 在訪談中表示，他對 Apple Music 的用戶們感到滿意，蘋果會繼續不斷在各種設備上改善音樂串流的品質。