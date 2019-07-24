能源盤後—美國庫存恐持續6週減少 3大利多支撐 原油逆轉收高

週二 (23 日) 交易，EIA 報告公布的前夕，原油期貨價格走勢由跌轉漲，因分析師預計上週美國原油庫存連續第六週下降，為 18 個月以來最長下降趨勢。

IMF 下調全球經濟預測後，市場擔憂石油消費放緩，但因中美下週將舉行面對面的貿易談判，可能有助舒緩市場對能源需求的擔憂。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 55 美分或 1%，收每桶 56.77 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 57 美分或 0.9%，收每桶 63.83 美元。

《Sevens Report 》共同編輯 Tyler Richey 表示，週二下午石油市場在「三大看漲催化劑」下由跌轉漲：

分析師預期 EIA 將公布原油庫存連續第六週減少 英國軍方已與 EU 盟友聯繫，討論如何護衛船舶通行霍爾木茲海峽。 美國貿易代表將於下週前往中國，雙方將舉行面對面貿易談判。

供應報告

API 週二稍晚將公布美國原油庫存報告，更受矚目的 EIA 報告將於週三公布。

根據 S&P Global Platts，分析師預期上週 (7/19 止) 美國原油庫存減少 440 萬桶、汽油庫存下降 110 萬桶，但蒸餾油 (含熱燃油) 增加 170 萬桶。

8 月交割的汽油期貨價格上升 3.3 美分或 1.8%，收每加侖 1.8605 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上升 2.2 美分或 1.2%，收每加侖 1.9217 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.2 或 0.5%，收每百萬 Btu 2.30 美元。

中東局勢

總體而言，ACLS Global 首席策略師 Marshall Gittler 表示，「全球石油運輸要塞——霍爾木茲海峽運輸中斷的風險並未給予油價大幅支撐力」，上週原油價格大跌。

「儘管美伊彼此不斷威脅，但似乎雙方都想各退一步，另一方面，在全球工業產出放緩後，市場對供應面的擔憂又與對需求面的擔憂形成平衡。」

「你可以看到，石油價格大致與全球工業產出相關，因此在對全球經濟的擔憂加劇後，也會擔憂全球石油供應過剩。」

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示，市場也會關注英國新首相 Boris Johnson 的行動，「如果 Johnson 採取強硬立場，市場可能會重新評估中東局勢，推升油價大幅上漲。」伊朗上週佔領了一艘懸掛英國國旗的油輪。

一些分析師主張，交易員低估了伊朗局勢的風險，警告目前局勢尚未有明顯舒緩的確切途徑。

Walsh Trading 首席市場策略師 Scott Gecas 表示，「由於伊朗爭議的不確定性，交易者正等待推高價格的理由，隨著局勢持續緊張，美國總統川普自我持續膨脹，可能會促使美軍採取一些行動。」