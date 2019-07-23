能源盤後—伊朗劫油輪 英國忙選首相 中東局勢複雜化 原油收漲

週一 (22 日) 交易，原油期貨價格收高，係因投資者看到上週末伊朗劫持英國油輪後，波斯灣局勢日益複雜，且英國領導層面臨變動。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「在伊朗扣押英國油輪導致波斯灣局勢更緊張後，只讓 WTI 原油小幅上漲，但正如預期，Brent 原油漲幅會更確實。」

「目前為止，這些事情還沒有令霍爾木茲海峽關閉，因此對石油出口的衝擊一直不大，如果這情勢改變，出口受到嚴重限制，那麼就會有更大石油漲幅產生。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 59 美分或 1.1%，收每桶 56.22 美元。8 月契約今日到期，上週跌幅 7.6%。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 46 美分或 0.8%，收每桶 56.22 美元，該契約成為最前月契約。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 79 美分或 1.3%，收每桶 63.26 美元，上週跌幅 6.4%。

中東局勢

美媒報導，利比亞國家石油公司週五晚間暫停 Sharara 油田的運作，因為一個不明團體關閉了油管閥門，但該油田在週一早上便重新啟動生產。這事件也形成油價的支撐力。

全球三分之一的海運石油和天然氣通道霍爾木茲海峽，在伊朗革命軍上週五擷取英國一艘油輪及其船員後，該處局勢依舊緊張，美國國務卿 Mike Pompeo 週一表示，英國應該負責要求伊朗釋放該標誌英國國旗的油輪。

然而，此時英國政局面臨領導人的競賽，使日益嚴重的危機更加複雜，英國執政的保守黨週二前將決定首相人選， Boris Johnson 亦或外交大臣 Jeremy Hunt，當選者將立刻面臨與伊朗的國際危機。

德國商銀分析師報告指出，「他非常有可能也會採取和美國川普總統一樣的強硬立場。波斯灣的緊張局勢將是歐洲挽救核子協議的嚴重障礙。」

供應狀況

國際能源署 (IEA) 週一表示，「為了確保全球石油供應充足，已經準備好在該地區發生石油流動中斷的事件時，做出快速且果斷的應對行動。」

美媒週一報導，知情人士透露，在白宮禁止採購伊朗石油的 2 個月半後，一些油輪正在中國港口卸下數百萬桶伊朗石油到儲油罐。

報導稱，這些儲存的石油相當靠近一位關鍵買家，如果中國煉油商決定使用這些石油或者美國解除制裁，該關鍵買家有拉低全球價格的潛力。

太陽全球投資執行長 Mihir Kapadia 表示，「在全球供應過剩的狀況下，美國能源公司也因應降低支出的計畫，正減少運作中的石油鑽井機具數量，市場短期內也有額外的支撐力。且由於美國 Fed 預計本月底降息，美元疲弱可能對石油市場提供一些順風。」

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