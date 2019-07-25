能源盤後—暴風、庫存連降6週.....各支撐力挺不住需求焦慮 原油收低

週三 (24 日) 交易，原油期貨價格收低，係因暴風引發的支撐力、美國原油庫存減少近 1100 萬桶的支撐力，這些支撐力均已消退，交易者焦點重返能源需求更疲弱這一點。

EIA 週三報告，7 月 19 日當週美國原油庫存減少 1080 萬桶，產量也小幅下降，分析師稱主要因本月稍早墨西哥灣暴風造成生產短暫中斷。

石油價格資訊服務公司能源分析部門主管 Tom Kloza 表示，「買家不會因為第三季緊繃的前提而買下石油期貨，他們看的是更長遠的。」他也指出，最新的供應數據受到了颶風巴里的「嚴重影響」。

此外，「由於中美貿易緊張，所以市場對全球經濟放緩的擔憂更甚供應緊張狀況。」

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 89 美分或 1.6%，收每桶 55.88 美元，盤中高點 57.64 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 65 美分或 1%，收每桶 63.18 美元，盤中高點 64.66 美元。

Tyche 資本顧問公司管理夥伴 Tariq Zahir 表示，EIA 本週原油供應數據下降只是一次性事件，導因於颶風巴里引起墨西哥灣生產中斷，「現在所有目光都投注在下週的中美貿易談判。」

EIA 報告上週原油庫存下降 1080 萬桶，這數據與週二 API 公布的庫存數據相符。然而，S&P Global Platts 調查的分析師預期則為下降 440 萬桶。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，原油庫存「在經過連續 6 週下降後，已經較今年峰值下降了 4000 萬桶。」

根據《Sevens Report 》聯合編輯 Tyler Richey 提供的 EIA 數據分析，連續 6 週庫存下滑是去年 1 月 19 日止當週之後最長的下滑趨勢。2017 年 11 月 17 日止的一週到 1 月 19 日止的一週，當時原油庫存連續 10 週下滑。

EIA 報告也顯示，汽油庫存下降 20 萬桶、蒸餾油庫存增加 60 萬桶。根據 S&P Global Platts，分析師先前預期汽油下降 110 萬桶、蒸餾油庫存增加 170 萬桶。

Zahir 表示，汽油庫存下降程度不及預期，顯示「汽油複合品的需求有一些疲弱。」

8 月交割的汽油期貨價格下跌 0.5 美分或 0.3%，收每加侖 1.8551 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.3 美分或 0.7%，收每加侖 1.9087 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 8 美分 或 3.5%，收每百萬 Btu 2.220 美元。

EIA 週四將公布天然氣上週庫存報告，S&P Global Platts 調查的分析師預期數據為增加 330 億立方英呎。

與此同時，EIA 估計，在颶風巴里過後，7 月 19 日止的一週，國內石油產量下降 70 萬桶，降至 1130 萬桶，仍高於一年前產量水準 (1100 萬桶 / 日)。

Zahir 認為，接下來數日和數週，中美貿易談判將對能源複合品造成衝擊。「如果談判順遂，原油就會上漲，反之沒有進展的話，原油複合期貨價格就會因為市場對需求的擔憂而下降。」

中東局勢

雖然中東緊張局勢持續，對該地石油流通形成威脅，但原油交易價格本月迄今卻仍走跌。

Kloza 表示，「市場拒絕因地緣政治風險溢價，共識預期是，Brent (和 WTI) 大概有 5-7 美元 / 桶左右的上漲價值，但共識也認為 2020 年可能有些供過於求的情形，所以石油現在可能上漲一些，接著 2020 年就會修正下跌。」

此外，Tasnim 通訊社報，M 英國政府週三派遣一名調解員前往伊朗，討論釋放標誌英國旗幟的油輪之議題。