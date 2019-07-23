台新銀全臺首家金融業 AI智能客服進駐Google助理

台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行成為全臺首家金融業 AI 智能客服進駐 Google 助理 (Google Assistant) 的先驅。民眾只要對著手機說出『Ok Google』，就能透過簡單的方式，喚起 Google 助理，並使用完善即時查找服務，而這項熱門服務從今日起即有金融進階版，使用者只要告訴 Google 助理「我要跟台新銀行說話」，就可以即時與台新銀行 AI 智能客服 Rose 展開對話，獲得金融諮詢服務。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，台新銀行於 2016 年領先同業推出 AI 智能客服，陸續提供個人帳務查詢、匯率查詢、匯率到價通知等服務，透過不斷強化智能客服功能，累積使用人次已超過 200 萬人次，而使用過的客戶更高達 8 成以上表示滿意，這樣的創新服務也為台新拿下 2018 年卓越客服大獎 (CSEA)，最佳智能客服系統應用及第 15 屆國家品牌玉山獎最佳人氣品牌等大獎肯定。

此次成為全臺首家金融業 AI 智能客服進駐 Google 助理，台新銀行舉例，例如民眾若要計畫旅遊，使用 Google 助理規劃行程時，若不知道要使用哪張信用卡，只要告訴 Google 助理說「我要跟台新銀行說話」，詢問「哪張信用卡適合我」，台新銀行 AI 智能客服 Rose 就會透過對話的方式，進行客戶消費習慣分析，推薦合適的信用卡；客戶在海外想要進行大筆消費若遇額度不夠，也可以詢問「調高信用卡臨時額度的方式」，即可簡便的完成額度調整申請。

根據 Juniper Research 預估，AI 助理使用率未來 5 年將每年成長 25.4%，是下一個重要的消費者接觸管道，因此台新銀行積極佈局 AI 語音應用。面對開放銀行的趨勢，台新銀行積極擁抱開放平台，以智能客服融入民眾生活，提供全方位 24 小時不打烊的 AI 智能服務。