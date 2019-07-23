跨境電商雲端發票上路2年徵收74.5億元稅收 蘋果11月起也要開發票

跨境電商在台灣蔚為風潮，根據國稅局統計，截至 6 月底止共有 112 家辦理稅籍登記，繳納營業稅共 74.5 億元，包括 Google、Sony 等知名業者都已完成稅籍登記，科技巨擘 Apple 今年 11 月起也將加入開立雲端發票行列。

跨境電商來台家數日與俱增，為確保稅源、維護租稅公平原則，財政部自 2017 年 6 月起積極輔導跨境電商辦理註冊稅籍，並要求繳納營業稅，截至今年 6 月底剛好屆滿 2 週年，共徵收 74.5 億元營業稅。

國稅局官員表示，目前共有 120 家跨境電商辦理稅籍登記，除了有 8 家註銷登記外，仍有 112 家業者登記稅籍，但僅 5 家業者開立雲端發票，包括 Google、Sony、Digital River GmBH 與 UpToDate 辦理稅籍登記外，以及近期新增美國線上社交平台 Various Inc 也跟進開立雲端發票。

根據國稅局統計，目前還有多達 107 家業者尚未開雲端發票，但因還在輔導期，因此上不會對業者開罰，而部分知名企業，包括 Apple、Facebook、Uber、Amazon 與 Expedia 等業者已允諾將在下半年加入開立雲端發票行列。

由於目前尚有 107 家業者還沒加入開雲端發票行列，距離今年底輔導期結束前，剩下不到半個月，媒體提問，是否有意考慮延長輔導期，但官員說，目前暫無延長輔導其打算。

國稅局官員強調，目前境外電商只要當年度銷售貨物金額達 96 萬元、勞務滿 48 萬元就要開立雲端發票，明年 1 月 1 日起，跨境電商如果仍未依規定開立發票，國稅局將依照未開立發票金額，加徵 5% 的罰緩。