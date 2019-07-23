研華加碼2.65億元持有華電網近2成股權 折價約31%

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (23) 日公告，透過子公司參與華電網 (6163-TW) 私募現增，斥資逾 2.65 億元，取得 1.94 萬張私募股，平均每股價格 13.7 元，與華電網今日收盤價 19.9 元相比，折價約 31%，研華持股比重也來到近 2 成，將共同拓展大中華及東南亞智慧城市物聯網系統整合市場。

研華先前已從集中市場取得華電網 5175 張，交易總金額約 6703 萬元，平均每股價格約 12.95 元，再加上透過子公司研華投資斥資約 2.65 億元取得 1.94 萬張私募現增股，總計研華斥資約 3.32 億元，取得華電網 2.46 萬張或 19.99% 的股權。

華電網是國內結合資通網路、電信、媒體、資安 4 大產業之寬頻應用及系統整合服務廠商，研華董事長劉克振認為，藉由本次策略聯盟，將形成非常互補的策略夥伴關係，有信心可以進一步擴大於大中華及東南亞地區智慧城市物聯網市場之成長與市占率。

研華表示，雙方合作將可在智慧城市物聯網領域，形成平台供應商與系統整合商之上下游協同共創 (Co-Creation) 模式，同時也將進行共同行銷，落實 WISE-PaaS 和 SRP(Solution Ready Platform) 解決方案之銷售。

此外，隨著 5G 世代的來臨，雙方也將攜手合作應用 5G 的技術在安全監控、人工智慧及智慧城市等領域，實現 5G 的創新應用商機。