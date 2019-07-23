三大法人賣超11.35億元 外資大買緯創、台積電逾萬張

台股今 (23) 日終場以 10947.26 點作收，上漲 2.73 點，成交值 1263.25 億元，三大法人合計賣超 11.35 億元，自營商賣超 13.7 億元，投信買超 2.85 億元，外資及陸資賣超 0.5 億元，其中，外資買超緯創 (231-TW) 及台積電 (2330-TW) 都超過萬張，但大賣華通 (2313-TW) 逾 3.7 萬張。

至於期貨市場，外資多單口數減少 969 口，未平倉合約口數則降為 44434 口。

外資今日集中市場買超較多個股為緯創、台積電、奇鋐、合勤控、仁寶、聯發科、嘉聯益、永豐金、兆豐金、瀚宇博德、燿華、中壽；外資集中市場賣超較多個股為華通、群創、欣興、友達、開發金、中信金、元大金、華邦電、鴻海、長榮、彰銀。

投信今日集中市場買超較多個股為南亞科、昇陽半導體、建準、華邦電、裕民、萬海、日月光投控、新興、奇鋐、健策；投信集中市場賣超較多的個股為，欣興、長榮航、冠德、味全、泰鼎 - KY、合勤控、強茂、矽創、廣達、亞泥。

自營商今日集中市場買超較多的個股為，旺宏、鴻海、玉山金、群創、奇鋐、台灣高鐵、華邦電、亞泥、合勤控、達邁、新日與；投信今天自營商在集中市場賣超較多的個股為，緯創、南亞、第一金、長榮航、燿華、永豐金、京元電子、嘉聯益、欣興、華航。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日過高後拉回，由水泥、塑化及電子類股領軍，而由盤中類股走勢來看，大盤開高震盪收紅，屬良性換手，後勢先以 5 日線為重要支撐。