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三大法人買超87億 外資搶買台積電2.4萬張

台股今天由台積電帶頭領漲，三大法人買超87億元。(鉅亨網資料照)
台股今天由台積電帶頭領漲，三大法人買超87億元。(鉅亨網資料照)

台股今 (19) 日帶量上攻，指數上漲 73 點收在 10873.19 點，成交量放大至 1225.67 億元，三大法人合計買超 86.99 億元，主要鎖定半導體與電子族群布局，包括台積電、華邦電、緯創等個股，其中台積電外資搶進 2.4 萬張，今天火速填息的台灣 50 也是外資布局重點，買超 8024 張。

台股今天由台積電領軍開高走高，盤中漲幅一度高達百點觸及 10919 點波段新高，三大法人今天同步站在買方，其中外資買超 81.59 億元、投信與自營商分別買超 7.66 億元、2.26 億元。

外資買超前五大個股分別為：元大滬深 300 正 2(38278 張)、台積電 (24018)、華邦電 (8699 張)、元大台灣 50(8024 張)、玉山金 (5807 張)；賣超前五大個股：友達 (20809 張)、元大 S&P 原油正 2(15014 張)、中信金 (13826 張)、群創 (12754 張)、華通 (9321 張)。

自營商買超前五大個股：緯創 (11560 張)、元大 S&P 原油反 1(5070 張)、元大滬深 300 正 2(4979 張)、亞泥 (2067 張)、光寶科 (1510 張)；賣超前五大個股：元大 S&P 原油正 2(38328 張)、富邦 VIX(25620 張)、元大台灣 50 反 1(15429 張)、群益深證中小 (2448 張)、元大 S&P 石油 (2086 張)。

投信買超前五大：日月光投控 (2707 張)、京元電 (2244 張)、裕民 (2069 張)、昇陽半導體 (1645 張)、金像電 (1468 張)；賣超前五大：台泥 (1689 張)、泰鼎 - KY(815 張)、遠東新 (804 張)、泰碩 (799 張)、奇鋐 (571 張)。

法人表示，台股今天帶量上攻，主要是市場對美國聯準會月底降息心理預期大幅升溫，加上台積電釋出營運利多消息助攻，激勵半導體與電子族群氣勢，引領盤勢上漲，但越接近波段高點越要留意高檔套牢壓力，尤其部分漲多個股恐面臨獲利了結賣壓，引發股價震盪。

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