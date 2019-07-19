三大法人買超87億 外資搶買台積電2.4萬張

台股今 (19) 日帶量上攻，指數上漲 73 點收在 10873.19 點，成交量放大至 1225.67 億元，三大法人合計買超 86.99 億元，主要鎖定半導體與電子族群布局，包括台積電、華邦電、緯創等個股，其中台積電外資搶進 2.4 萬張，今天火速填息的台灣 50 也是外資布局重點，買超 8024 張。

台股今天由台積電領軍開高走高，盤中漲幅一度高達百點觸及 10919 點波段新高，三大法人今天同步站在買方，其中外資買超 81.59 億元、投信與自營商分別買超 7.66 億元、2.26 億元。

外資買超前五大個股分別為：元大滬深 300 正 2(38278 張)、台積電 (24018)、華邦電 (8699 張)、元大台灣 50(8024 張)、玉山金 (5807 張)；賣超前五大個股：友達 (20809 張)、元大 S&P 原油正 2(15014 張)、中信金 (13826 張)、群創 (12754 張)、華通 (9321 張)。

自營商買超前五大個股：緯創 (11560 張)、元大 S&P 原油反 1(5070 張)、元大滬深 300 正 2(4979 張)、亞泥 (2067 張)、光寶科 (1510 張)；賣超前五大個股：元大 S&P 原油正 2(38328 張)、富邦 VIX(25620 張)、元大台灣 50 反 1(15429 張)、群益深證中小 (2448 張)、元大 S&P 石油 (2086 張)。

投信買超前五大：日月光投控 (2707 張)、京元電 (2244 張)、裕民 (2069 張)、昇陽半導體 (1645 張)、金像電 (1468 張)；賣超前五大：台泥 (1689 張)、泰鼎 - KY(815 張)、遠東新 (804 張)、泰碩 (799 張)、奇鋐 (571 張)。

法人表示，台股今天帶量上攻，主要是市場對美國聯準會月底降息心理預期大幅升溫，加上台積電釋出營運利多消息助攻，激勵半導體與電子族群氣勢，引領盤勢上漲，但越接近波段高點越要留意高檔套牢壓力，尤其部分漲多個股恐面臨獲利了結賣壓，引發股價震盪。