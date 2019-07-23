基金比賽倒數限時！快加入翻轉競賽結局

基金比賽倒數一周，許多人最後跟著加碼進場衝一波，不少人也周周參加基金小學堂活動。

基金小學堂每周邀請到施羅德、摩根及安聯擔任基金老師輪流出題，提出時事相關或基金問題，截至目前已有兩千多人參加，而大家對於基金理財具有概念，答題正確，不少人獲得遠東百貨禮券 $1000 的機會！

本周由安聯擔任基金小學堂老師，針對現在 AI 人工智慧的議題，提出值得投資的問題。

前幾天根據 7/17 鉅亨【AI 人工智慧商機俏 Gartner 預期企業明年案數將倍增】報導「Gartner(國際研究暨顧問機構) 最新調查顯示，受訪企業中目前已部署使用 AI (人工智慧) 技術專案者已達 59%，目前企業正在進行的人工智慧專案平均數量為 4 件，受訪者預期未來 12 個月內將新增 6 件達 10 件，到 2022 年，企業預期手上平均會有 35 件進行中的人工智慧或機器學習專案，企業在時代演進加快下，內部重組需求增加，期望用最完善方式分派技術、取得資金、設定優先順序、分享最佳實務經驗，以求效益最大化。」

AI 人工智慧趨勢下，未來如何發展？透過安聯基金小學堂，邀請大家一探究竟，趕快參加填答！

基金比賽的主軸 - 獲利績效競賽，由於接近比賽末期，許多投資好手紛紛現身，像是未曾上榜的「Ankuma」、「Ryuwen」、「小謝」、「Roddick」以及「爆米花」、「要賠錢的請關注我」於本周衝上榜，他們過去申購不少檔基金，然而在近一個月僅保留單檔新興市場基金，究竟此檔魅力有多大，讓大家信心持有，值得繼續關注。

有些人看到基金比賽只剩最後一周，就放棄進場，認為沒有機會搶得頭籌，其實不到最後一天都有加碼時間，還能翻轉結果；現在施羅德，安聯、摩根到 8/31 前都有限定 0 手續費的優惠活動，如果猶豫手續費問題，不用遲疑，立即參加吧！

投資老司機基金比賽：http://bit.ly/2LLIlNx