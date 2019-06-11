基金比賽首周前三名「積極風險型貴金屬」表現卓越！

鉅亨投資老司機比賽從 6/1 開跑之後正如火如荼展開，隨著布局操作績效也開始有差異化，公布截至目前的前三名績效與獲利成績，目前前三名分別由「曉菁」、「投資書僮」、「芝麻凸花花」拿下。

觀察三位目前的表現，資產組合規模多在 20-100 萬左右，其中又以「芝麻凸花花」的規模組合超過 100 萬，且三位近一個月的績效報酬率皆在 + 10% 以上。再來看看三位投資組合，都重壓在產業型股票 - 貴金屬類，當中「曉菁」和「芝麻凸花花」投資貝萊德世界黃金基金、「投資書僮」則全投資在天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 為主，因為近期美中與墨西哥之間的貿易緊張，引發全球經濟成長擔憂，投資人預期聯準會降息超過一次，進而影響黃金的上漲，上週五，美國公布就業報告意外疲弱，有利 Fed 降息，拉抬了黃金上揚，或許連帶讓投資此檔基金的績效順勢上升。

除了這兩檔主要為前三名投資標的之外，另外以獲利最高的「芝麻凸花花」也將一半比例的資產投注在貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元；而值得注意的是獲利王第二名「Way」近期投資安聯收益成長基金，表現也很不錯，接下來會如何發展，不到最後一刻不知獎落誰家，或許目前差距尚未明顯，後面的名次也別氣餒，7 月底前皆有翻盤機會，老司機們可持續關注。

而基金比賽 6 月開跑後，老司機小學堂正式開場，邀請到施羅德、安聯、摩根擔任基金老師角色，針對基金趨勢出題，考考大家對基金投資的常識，也讓大家從作答中預測投資走勢和互動；而本周登場的施羅德基金，分享新興市場債券的三大種類，究竟哪三大優點推薦給大家，趕快來搶答！現在搶答可抽遠東百貨禮券 $1000。

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