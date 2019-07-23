【國泰投顧】負利率時代 三大債市投資至上

國泰投顧 2019年7月23號13點43分

負利率雖然不是新鮮事，但近期在德國、法國、西班牙等國 2 年期公債殖利率均跌破 0% 水準後，全球負利率公債規模突破 13 兆美元，創下歷史新高，觀察今年來債市表現，在經濟成長放緩、通膨仍低，全球央行掀起降息潮帶動下，摩根大通新興市場美元債上揚 11.6%、美銀美林美國高收益債上揚 10.3%、美銀美林亞洲投資級債券亦上漲約 8%。1

回顧 2016 年負利率公債突破 12 兆美元當年度，美銀美林亞洲投資級債上揚 4.6%、美銀美林美國高收益債上揚 17.5%、摩根大通新興市場美元債上揚 9.5%，均高於美國公債之 1.7%，展望後市，國泰投顧認為新興市場債、美國高收益債、亞洲投資級債三大債市各擁題材且皆具有較高殖利率，將為負利率時代最佳選擇，亦為資產配置不可或缺一環。1

負利率公債規模再創歷史新高

2014 年６月可說是全球央行史上相當重要的一刻，歐洲央行總裁德拉吉為提振歐元區疲弱經濟與避免陷入通縮危機，宣佈多項寬鬆政策，其中最令市場矚目即是負利率政策，此為全球四大央行 (美國、歐洲、日本與英國) 中，第一個推出負利率的央行，隨後日本、丹麥、瑞士與瑞典等國央行相繼加入負利率政策行列，令當時負利率公債規模一度突破 12 兆美元，爾後隨著聯準會升息，美債殖利率反彈後，負利率公債規模逐漸下滑。(詳見下圖) 1

今年來因應景氣不確定性，多數央行貨幣政策立場均轉向寬鬆，聯準會與歐洲央行更在 6 月先後釋出未來可能降息訊號，全球負利率公債金額再度攀升，而歐洲的主要經濟體幾乎淪為負利率區，包含德國、法國、瑞士、芬蘭、荷蘭、奧地利、丹麥等國，截至 7 月 12 日全球負利率公債規模再度創下歷史新高，突破 13 兆美元，現今全球約有 36% 的公債處於負利率，其中德國與瑞士負利率公債占比更突破 80%。(詳見下圖)2

負利率環境下 利差型債券將持續吸睛

今年來降息預期增添債券之投資魅力，此外，從投資角度來看，負利率環境亦影響許多保守型資產之收益率，投資人紛紛將資金轉入利差型債券，包含新興市場債、高收益債、亞洲投資級債等，根據研究機構 EPFR 最新統計資料 (截至 2019/7/11)，今年來流入股票型基金之資金鮮少，流入新興市場股票型資金約 121 億美元，而美國股票型資金甚至出現淨流出，資金主要湧入固定收益基金，其中又以新興市場債券資金流入 485 億美元較高，其次美國高收益債流入 156 億美元、亞洲投資級債流入約 120 億美元。3

展望後市，國泰投顧認為目前美國 10 年期公債殖利率約 2.1%、德國 10 年期公債殖利率約 - 0.3%，而美國高收益債約 6.0%、新興市場美元公債約 5.3%、亞洲投資級債約 3.3%(截至 2019/7/12)，面對 13 兆美元之負利率投資環境，資金可望持續流入利差型債券。

負利率時代 三大債市投資至上

在全球負利率公債規模創下歷史新高之投資環境下，國泰投顧認為新興市場債、美國高收益債、亞洲投資級債三大債市各擁題材，且具有較高殖利率，將為負利率時代最佳選擇，亦為資產配置不可或缺一環

(1) 新興市場債：具低通膨、高殖利率、央行降息想像空間

(2) 美國高收益債：具低違約率、高殖利率、企業財務體質穩健

(3) 亞洲投資級債：具較高評等、低波動率、較高殖利率

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