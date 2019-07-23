[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/07/22 108/07/19 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.40590 10.39960 0.00630 0.06058 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.22690 10.22070 0.00620 0.06066 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.48240 10.47530 0.00710 0.06778 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.30940 10.30240 0.00700 0.06795 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.28310 10.27750 0.00560 0.05449 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.28410 10.27860 0.00550 0.05351 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.28410 10.27860 0.00550 0.05351 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.35230 10.34280 0.00950 0.09185 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.93230 9.93230 0.00000 0.00000 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.93230 9.93230 0.00000 0.00000 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.92260 9.92190 0.00070 0.00706 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.92260 9.92190 0.00070 0.00706 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.03140 10.02730 0.00410 0.04089 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.03140 10.02730 0.00410 0.04089 大華銀多元特別收益平衡基金 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.78410 10.77300 0.01110 0.10304 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.58320 10.57180 0.01140 0.10783 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.68770 10.67990 0.00780 0.07303 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.57490 10.56720 0.00770 0.07287 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.28000 23.08000 0.20000 0.86655 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 25.11000 24.78000 0.33000 1.33172 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.68120 41.74520 -0.06400 -0.15331 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.33700 40.36110 -0.02410 -0.05971 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.91220 9.90730 0.00490 0.04946 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.44010 10.43610 0.00400 0.03833 中國信託台灣活力基金 13.58000 13.42000 0.16000 1.19225 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.69000 10.77000 -0.08000 -0.74280 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.57000 10.68000 -0.11000 -1.02996 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.57000 9.67000 -0.10000 -1.03413 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.95000 10.04000 -0.09000 -0.89641 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.35000 9.45000 -0.10000 -1.05820 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.15000 10.26000 -0.11000 -1.07212 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 9.99380 9.97690 0.01690 0.16939 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.09510 10.10090 -0.00580 -0.05742 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.02330 9.02850 -0.00520 -0.05760 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.41510 10.41200 0.00310 0.02977 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.27600 9.27340 0.00260 0.02804 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.48710 11.57850 -0.09140 -0.78939 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.73140 9.80880 -0.07740 -0.78909 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.44120 11.40020 0.04100 0.35964 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.97130 9.93560 0.03570 0.35931 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 42.95560 43.07460 -0.11900 -0.27626 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 45.22540 45.21330 0.01210 0.02676 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 45.66900 45.72550 -0.05650 -0.12356 中國信託智能運動基金-台幣 10.85000 10.90000 -0.05000 -0.45872 中國信託智能運動基金-美元 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.17000 10.25000 -0.08000 -0.78049 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03700 11.03650 0.00050 0.00453 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.19720 10.19990 -0.00270 -0.02647 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.37770 9.38020 -0.00250 -0.02665 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.42380 10.42200 0.00180 0.01727 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.58500 9.58300 0.00200 0.02087 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.46000 11.54000 -0.08000 -0.69324 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.88000 10.96000 -0.08000 -0.72993 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.55000 11.63000 -0.08000 -0.68788 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.02000 11.09000 -0.07000 -0.63120 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.55100 42.64120 -0.09020 -0.21153 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 43.11110 43.17840 -0.06730 -0.15586 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 42.89180 42.93840 -0.04660 -0.10853 元大2001基金 65.18000 63.84000 1.34000 2.09900 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.48010 45.54370 -0.06360 -0.13965 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 43.35270 43.82400 -0.47130 -1.07544 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.18000 20.96000 0.22000 1.04962 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.70960 11.70880 0.00080 0.00683 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85130 10.88020 -0.02890 -0.26562 元大上證50基金 33.33000 33.47000 -0.14000 -0.41829 元大大中華TMT基金-人民幣 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 元大大中華TMT基金-新台幣 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.64000 13.50000 0.14000 1.03704 元大大中華價值指數基金-美元 12.76700 12.65200 0.11500 0.90895 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.35100 17.21100 0.14000 0.81343 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.94700 10.88000 0.06700 0.61581 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.59000 10.55400 0.03600 0.34110 元大中國平衡基金-人民幣 3.06000 3.04000 0.02000 0.65789 元大中國平衡基金-新台幣 13.74000 13.70000 0.04000 0.29197 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.21730 47.23290 -0.01560 -0.03303 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.96860 10.96510 0.00350 0.03192 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98630 9.98300 0.00330 0.03306 元大中國機會債券基金-新台幣 10.14860 10.17300 -0.02440 -0.23985 元大巴西指數基金 7.52800 7.68200 -0.15400 -2.00469 元大日經225基金 27.22000 27.30000 -0.08000 -0.29304 元大台商收成基金 22.87000 22.81000 0.06000 0.26304 元大台灣50單日反向1倍基金 11.36000 11.42000 -0.06000 -0.52539 元大台灣50單日正向2倍基金 41.62000 41.15000 0.47000 1.14216 元大台灣中型100基金 33.71000 33.55000 0.16000 0.47690 元大台灣加權股價指數基金 26.43800 26.24100 0.19700 0.75073 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.63000 10.53000 0.10000 0.94967 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.63000 10.53000 0.10000 0.94967 元大台灣卓越50基金 83.82000 83.06000 0.76000 0.91500 元大台灣金融基金 18.63000 18.58000 0.05000 0.26911 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.48000 32.30000 0.18000 0.55728 元大台灣高股息基金 27.24000 27.17000 0.07000 0.25764 元大台灣電子科技基金 36.78000 36.33000 0.45000 1.23865 元大全球ETF成長組合基金 10.67000 10.71000 -0.04000 -0.37348 元大全球ETF穩健組合基金 15.03000 15.08000 -0.05000 -0.33156 元大全球人工智慧ETF基金 23.63000 23.81000 -0.18000 -0.75598 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.53000 13.65000 -0.12000 -0.87912 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.29000 9.37000 -0.08000 -0.85379 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.21000 13.30000 -0.09000 -0.67669 元大全球不動產證券化基金-美元 12.38800 12.49200 -0.10400 -0.83253 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.62000 6.60000 0.02000 0.30303 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.97000 9.06000 -0.09000 -0.99338 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.89000 6.96000 -0.07000 -1.00575 元大全球股票入息基金-美元配息 8.58400 8.60100 -0.01700 -0.19765 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.56000 8.58000 -0.02000 -0.23310 元大全球新興市場精選組合基金 13.95000 13.90000 0.05000 0.35971 元大全球農業商機基金 18.10000 18.10000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 10.14200 10.11200 0.03000 0.29668 元大印度指數基金 9.96700 10.16700 -0.20000 -1.96715 元大印度基金 12.83000 13.08000 -0.25000 -1.91131 元大多多基金 17.66000 17.39000 0.27000 1.55262 元大多福基金 53.27000 52.45000 0.82000 1.56339 元大亞太成長基金 8.77000 8.70000 0.07000 0.80460 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.38740 9.40480 -0.01740 -0.18501 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.51000 7.52390 -0.01390 -0.18474 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.40600 9.33400 0.07200 0.77137 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.26900 10.15300 0.11600 1.14252 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.22040 10.21070 0.00970 0.09500 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.42100 10.42030 0.00070 0.00672 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.20880 10.20810 0.00070 0.00686 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.47790 10.48630 -0.00840 -0.08010 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.26530 10.27360 -0.00830 -0.08079 元大卓越基金 44.44000 44.04000 0.40000 0.90827 元大店頭基金 8.66000 8.55000 0.11000 1.28655 元大美元貨幣市場基金-美元 10.48210 10.47990 0.00220 0.02099 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.84890 9.83600 0.01290 0.13115 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.56020 32.77200 -0.21180 -0.64628 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.07370 42.20220 -0.12850 -0.30449 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.00090 16.97310 0.02780 0.16379 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.35700 22.44410 -0.08710 -0.38808 元大美國政府7至10年期債券基金 42.03440 42.12580 -0.09140 -0.21697 元大高科技基金 19.85000 19.52000 0.33000 1.69057 元大得利貨幣市場基金 16.33090 16.33010 0.00080 0.00490 元大得寶貨幣市場基金 12.03610 12.03560 0.00050 0.00415 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.01000 10.83000 0.18000 1.66205 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.01000 10.83000 0.18000 1.66205 元大富櫃50基金 13.25000 13.03000 0.22000 1.68841 元大華夏中小基金 7.32000 7.29000 0.03000 0.41152 元大新中國基金-人民幣 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920 元大新中國基金-美元 9.13200 9.09100 0.04100 0.45100 元大新中國基金-新台幣 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860 元大新主流基金 25.07000 24.53000 0.54000 2.20139 元大新東協平衡基金-美元 9.70900 9.68800 0.02100 0.21676 元大新東協平衡基金-新台幣 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.12280 11.12750 -0.00470 -0.04224 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.25740 10.28090 -0.02350 -0.22858 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.67980 11.71680 -0.03700 -0.31579 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.62350 9.65390 -0.03040 -0.31490 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.56600 10.56560 0.00040 0.00379 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.80610 9.80580 0.00030 0.00306 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.80350 10.81250 -0.00900 -0.08324 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.03470 10.04310 -0.00840 -0.08364 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.09930 10.09970 -0.00040 -0.00396 元大新興亞洲基金 11.16000 11.10000 0.06000 0.54054 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.90230 9.93150 -0.02920 -0.29401 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.17600 9.20300 -0.02700 -0.29338 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.24540 10.28450 -0.03910 -0.38018 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.50890 9.54520 -0.03630 -0.38030 元大萬泰貨幣市場基金 15.16850 15.16780 0.00070 0.00462 元大經貿基金 37.26000 36.69000 0.57000 1.55356 元大實質多重資產基金-人民幣 8.97000 9.00000 -0.03000 -0.33333 元大實質多重資產基金-美元 8.24600 8.28300 -0.03700 -0.44670 元大實質多重資產基金-新台幣 8.76000 8.80000 -0.04000 -0.45455 元大滬深300單日反向1倍基金 12.39000 12.34000 0.05000 0.40519 元大滬深300單日正向2倍基金 17.75000 17.87000 -0.12000 -0.67152 元大摩臺基金 39.22000 38.87000 0.35000 0.90044 元大標普500基金 28.02000 28.23000 -0.21000 -0.74389 元大標普500單日反向1倍基金 12.14000 12.06000 0.08000 0.66335 元大標普500單日正向2倍基金 36.97000 37.51000 -0.54000 -1.43962 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.71000 20.73000 -0.02000 -0.09648 元大標智滬深300基金 18.19000 18.32000 -0.13000 -0.70961 元大歐洲50基金 25.46000 25.48000 -0.02000 -0.07849 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.40450 9.42640 -0.02190 -0.23233 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.29670 10.29600 0.00070 0.00680 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.87000 15.56000 0.31000 1.99229 日盛上選基金 36.26000 35.49000 0.77000 2.16963 日盛小而美基金 18.76000 18.35000 0.41000 2.23433 日盛中國內需動力基金 9.71000 9.60000 0.11000 1.14583 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.36080 12.36540 -0.00460 -0.03720 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.84570 9.84940 -0.00370 -0.03757 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.62450 12.62890 -0.00440 -0.03484 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.05060 10.05410 -0.00350 -0.03481 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.41060 11.42080 -0.01020 -0.08931 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.06680 9.07500 -0.00820 -0.09036 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.64000 10.54000 0.10000 0.94877 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.13000 10.03000 0.10000 0.99701 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.54000 10.44000 0.10000 0.95785 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.64000 10.58000 0.06000 0.56711 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.65000 10.59000 0.06000 0.56657 日盛日盛基金 11.99000 11.63000 0.36000 3.09544 日盛目標收益組合基金(美元) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 日盛全球抗暖化基金 11.43000 11.46000 -0.03000 -0.26178 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.54680 10.54170 0.00510 0.04838 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.40700 9.40250 0.00450 0.04786 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.31020 10.31010 0.00010 0.00097 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.19640 9.19630 0.00010 0.00109 日盛全球智能車基金(美元) 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51890 2.51950 -0.00060 -0.02381 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65220 1.65250 -0.00030 -0.01815 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39020 0.39020 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25640 0.25650 -0.00010 -0.03899 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.86120 12.87100 -0.00980 -0.07614 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.32690 8.33320 -0.00630 -0.07560 日盛亞洲機會基金 7.15000 7.08000 0.07000 0.98870 日盛首選基金 17.95000 17.50000 0.45000 2.57143 日盛高科技基金 19.03000 18.57000 0.46000 2.47711 日盛貨幣市場基金 14.83950 14.83880 0.00070 0.00472 日盛新台商基金 41.51000 40.38000 1.13000 2.79842 日盛精選五虎基金 37.41000 36.76000 0.65000 1.76823 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55030 13.54970 0.00060 0.00443 台新2000高科技基金 32.43000 31.90000 0.53000 1.66144 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.63000 10.37000 0.26000 2.50723 台新MSCI中國基金 20.46000 20.29000 0.17000 0.83785 台新大眾貨幣市場基金 14.22710 14.22650 0.00060 0.00422 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.46080 10.43870 0.02210 0.21171 台新中美貨幣市場基金-美元 10.55780 10.55510 0.00270 0.02558 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.19180 10.19810 -0.00630 -0.06178 台新中國通基金 46.82000 45.87000 0.95000 2.07107 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56270 0.55770 0.00500 0.89654 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.44400 17.30600 0.13800 0.79741 台新中國精選中小基金-美元 0.31780 0.31570 0.00210 0.66519 台新中國精選中小基金-新台幣 9.53000 9.47000 0.06000 0.63358 台新主流基金 24.84000 24.58000 0.26000 1.05777 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.35000 23.70000 -0.35000 -1.47679 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.75650 0.76700 -0.01050 -1.36897 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.53000 16.78000 -0.25000 -1.48987 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53460 0.54200 -0.00740 -1.36531 台新台灣中小基金 36.13000 35.45000 0.68000 1.91819 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.78310 10.76180 0.02130 0.19792 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.99490 9.97780 0.01710 0.17138 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.56230 11.54200 0.02030 0.17588 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.18020 10.17340 0.00680 0.06684 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.39980 11.39210 0.00770 0.06759 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 台新印度基金 14.77000 15.02000 -0.25000 -1.66445 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.62140 8.62330 -0.00190 -0.02203 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28280 0.28260 0.00020 0.07077 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.66030 12.66310 -0.00280 -0.02211 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41030 0.41000 0.00030 0.07317 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.02000 40.04000 -0.02000 -0.04995 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.73000 40.74000 -0.01000 -0.02455 台新真吉利貨幣市場基金 11.13270 11.13230 0.00040 0.00359 台新高股息平衡基金 32.89060 32.42440 0.46620 1.43781 台新智慧生活基金-美元 10.90080 10.91980 -0.01900 -0.17400 台新智慧生活基金-新台幣 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.35900 8.35480 0.00420 0.05027 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.60320 8.60650 -0.00330 -0.03834 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.49330 9.48860 0.00470 0.04953 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.78130 9.78490 -0.00360 -0.03679 台新新興市場債券基金(A類型) 11.72580 11.74430 -0.01850 -0.15752 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37200 0.37220 -0.00020 -0.05373 台新新興市場債券基金(B類型) 8.31460 8.32770 -0.01310 -0.15731 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27830 0.27850 -0.00020 -0.07181 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.73000 5.75000 -0.02000 -0.34783 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.24000 22.26000 -0.02000 -0.08985 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.26140 10.24570 0.01570 0.15324 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.04130 10.04450 -0.00320 -0.03186 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.12990 10.13810 -0.00820 -0.08088 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.26130 10.24550 0.01580 0.15421 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.04110 10.04430 -0.00320 -0.03186 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.12990 10.13810 -0.00820 -0.08088 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 41.99780 42.06510 -0.06730 -0.15999 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.62070 41.71970 -0.09900 -0.23730 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.87170 40.00900 -0.13730 -0.34317 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.36610 11.36540 0.00070 0.00616 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.19060 10.19730 -0.00670 -0.06570 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.24640 9.24750 -0.00110 -0.01190 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.86090 10.86210 -0.00120 -0.01105 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.84680 7.85320 -0.00640 -0.08150 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.28740 9.29490 -0.00750 -0.08069 永豐中小基金 53.77000 53.12000 0.65000 1.22364 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79430 1.79540 -0.00110 -0.06127 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.49830 2.49990 -0.00160 -0.06400 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.21820 8.22950 -0.01130 -0.13731 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.10210 11.11740 -0.01530 -0.13762 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.74000 4.70000 0.04000 0.85106 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.43000 21.27000 0.16000 0.75223 永豐主流品牌基金 19.92000 19.97000 -0.05000 -0.25038 永豐永豐基金 33.69000 33.35000 0.34000 1.01949 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.24000 9.25980 -0.01980 -0.21383 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.72180 9.74270 -0.02090 -0.21452 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.12960 9.15610 -0.02650 -0.28942 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.60790 9.63580 -0.02790 -0.28955 永豐亞洲民生消費基金 12.12000 12.06000 0.06000 0.49751 永豐南非幣2021保本基金 14.19130 14.18980 0.00150 0.01057 永豐高科技基金 24.04000 23.50000 0.54000 2.29787 永豐貨幣市場基金 13.94290 13.94230 0.00060 0.00430 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11910 2.11950 -0.00040 -0.01887 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.61490 2.61530 -0.00040 -0.01529 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.81540 7.82230 -0.00690 -0.08821 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.94590 10.95560 -0.00970 -0.08854 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.22370 7.22180 0.00190 0.02631 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.57660 11.57360 0.00300 0.02592 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.44000 10.32000 0.12000 1.16279 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.25000 8.15000 0.10000 1.22699 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.00000 18.79000 0.21000 1.11762 永豐臺灣加權ETF基金 55.38000 54.99000 0.39000 0.70922 永豐領航科技基金 38.86000 38.06000 0.80000 2.10194 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.36000 12.28000 0.08000 0.65147 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.78000 11.71000 0.07000 0.59778 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 永豐趨勢平衡基金 41.77000 41.49000 0.28000 0.67486 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.89620 11.89360 0.00260 0.02186 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75380 9.75990 -0.00610 -0.06250 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.40450 10.41100 -0.00650 -0.06243 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.81390 9.81850 -0.00460 -0.04685 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.29060 10.29540 -0.00480 -0.04662 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.81030 9.81640 -0.00610 -0.06214 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.59100 10.59760 -0.00660 -0.06228 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.82660 9.83150 -0.00490 -0.04984 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.38830 10.39350 -0.00520 -0.05003 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.01000 10.93000 0.08000 0.73193 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.06000 14.92000 0.14000 0.93834 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.79000 19.63000 0.16000 0.81508 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.71000 19.53000 0.18000 0.92166 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05390 10.05210 0.00180 0.01791 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05390 10.05210 0.00180 0.01791 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.00390 10.00260 0.00130 0.01300 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.00390 10.00260 0.00130 0.01300 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.14670 10.13220 0.01450 0.14311 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.14660 10.13210 0.01450 0.14311 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05580 10.05390 0.00190 0.01890 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05580 10.05390 0.00190 0.01890 兆豐國際生命科學基金 15.40000 15.56000 -0.16000 -1.02828 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.44980 10.48740 -0.03760 -0.35853 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.69500 10.72670 -0.03170 -0.29552 兆豐國際全球基金 31.41000 31.45000 -0.04000 -0.12719 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.49330 10.49130 0.00200 0.01906 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.22040 10.20770 0.01270 0.12442 兆豐國際國民基金 23.33000 23.00000 0.33000 1.43478 兆豐國際第一基金 13.57000 13.41000 0.16000 1.19314 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.73910 10.74700 -0.00790 -0.07351 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.19690 8.20290 -0.00600 -0.07314 兆豐國際萬全基金 20.95000 20.77000 0.18000 0.86663 兆豐國際電子基金 26.86000 26.45000 0.41000 1.55009 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.43000 22.27000 0.16000 0.71846 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.34000 15.41000 -0.07000 -0.45425 兆豐國際豐台灣基金 35.98000 35.46000 0.52000 1.46644 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55890 12.55830 0.00060 0.00478 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 10.00400 10.00420 -0.00020 -0.00200 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.99950 9.99960 -0.00010 -0.00100 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.99600 10.00440 -0.00840 -0.08396 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 10.00470 10.00440 0.00030 0.00300 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.98280 9.98230 0.00050 0.00501 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 10.00400 10.00420 -0.00020 -0.00200 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.99950 9.99960 -0.00010 -0.00100 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.99600 10.00440 -0.00840 -0.08396 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 10.00470 10.00440 0.00030 0.00300 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.98280 9.98230 0.00050 0.00501 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.86650 10.86770 -0.00120 -0.01104 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.60300 10.60470 -0.00170 -0.01603 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.85410 10.85510 -0.00100 -0.00921 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.54720 10.54860 -0.00140 -0.01327 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.70050 10.70220 -0.00170 -0.01588 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.65280 10.65380 -0.00100 -0.00939 合庫台灣基金 11.97000 11.69000 0.28000 2.39521 合庫全球高收益債券基金A類型 11.69100 11.69320 -0.00220 -0.01881 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.69130 12.68710 0.00420 0.03310 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.31710 11.31290 0.00420 0.03713 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.08260 12.08170 0.00090 0.00745 合庫全球高收益債券基金B類型 8.12930 8.13070 -0.00140 -0.01722 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.41900 9.41590 0.00310 0.03292 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.12380 9.12070 0.00310 0.03399 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.82460 8.82420 0.00040 0.00453 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.27570 9.27250 0.00320 0.03451 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 合庫全球新興市場基金 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.17510 10.17460 0.00050 0.00491 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.95190 9.94960 0.00230 0.02312 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.29290 10.28730 0.00560 0.05444 合庫新興多重收益基金A類型 10.56190 10.56170 0.00020 0.00189 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.11160 12.10550 0.00610 0.05039 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.35720 15.35690 0.00030 0.00195 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.74270 8.74030 0.00240 0.02746 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.57930 9.57460 0.00470 0.04909 合庫新興多重收益基金B類型 7.93250 7.93230 0.00020 0.00252 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.71470 8.71020 0.00450 0.05166 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.61880 10.61720 0.00160 0.01507 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.91000 11.78000 0.13000 1.10357 安本標準兩岸價值基金 美元 11.70000 11.56000 0.14000 1.21107 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.89000 11.76000 0.13000 1.10544 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.16370 10.16360 0.00010 0.00098 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.17010 10.16800 0.00210 0.02065 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 10.15270 10.14450 0.00820 0.08083 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.12430 10.12460 -0.00030 -0.00296 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.16370 10.16350 0.00020 0.00197 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.17010 10.16790 0.00220 0.02164 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 10.15270 10.14450 0.00820 0.08083 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.12430 10.12450 -0.00020 -0.00198 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22110 11.22050 0.00060 0.00535 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.09820 10.09020 0.00800 0.07928 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04580 10.04650 -0.00070 -0.00697 安聯中國東協基金 15.89000 15.84000 0.05000 0.31566 安聯中國策略基金-美元 12.32000 12.17000 0.15000 1.23254 安聯中國策略基金-新臺幣 16.12000 15.94000 0.18000 1.12923 安聯中華新思路基金-人民幣 15.09000 14.98000 0.11000 0.73431 安聯中華新思路基金-美元 14.05000 13.93000 0.12000 0.86145 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.28000 13.18000 0.10000 0.75873 安聯台灣大壩基金 31.75000 31.39000 0.36000 1.14686 安聯台灣科技基金 53.22000 52.89000 0.33000 0.62394 安聯台灣貨幣市場基金 12.55010 12.54950 0.00060 0.00478 安聯台灣智慧基金 35.70000 35.19000 0.51000 1.44928 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.76720 10.76570 0.00150 0.01393 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.87310 15.87320 -0.00010 -0.00063 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.88870 9.88880 -0.00010 -0.00101 安聯四季成長組合基金-美元 11.72000 11.73000 -0.01000 -0.08525 安聯四季成長組合基金-新臺幣 12.09000 12.12000 -0.03000 -0.24752 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.22110 13.22430 -0.00320 -0.02420 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.81780 10.81650 0.00130 0.01202 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.88130 12.88220 -0.00090 -0.00699 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58740 9.58940 -0.00200 -0.02086 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.52720 9.52600 0.00120 0.01260 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06580 9.06650 -0.00070 -0.00772 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.21960 10.22120 -0.00160 -0.01565 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.26520 10.26590 -0.00070 -0.00682 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.56000 11.58000 -0.02000 -0.17271 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.56000 11.58000 -0.02000 -0.17271 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.95000 10.97000 -0.02000 -0.18232 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.50000 11.50000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.48610 12.50650 -0.02040 -0.16312 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.33900 11.35490 -0.01590 -0.14003 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.94860 10.96490 -0.01630 -0.14866 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.63090 8.64510 -0.01420 -0.16425 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.49940 8.51130 -0.01190 -0.13981 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.18050 8.19280 -0.01230 -0.15013 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.25240 10.26930 -0.01690 -0.16457 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.16800 10.18310 -0.01510 -0.14828 安聯全球人口趨勢基金 12.60000 12.68000 -0.08000 -0.63091 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.89000 9.03000 -0.14000 -1.55039 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.67000 34.24000 -0.57000 -1.66472 安聯全球油礦金趨勢基金 8.08000 8.07000 0.01000 0.12392 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.47400 12.47790 -0.00390 -0.03126 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.56010 10.56340 -0.00330 -0.03124 安聯全球新興市場基金 17.66000 17.66000 0.00000 0.00000 安聯全球農金趨勢基金 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103 安聯全球綠能趨勢基金 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.14000 11.17000 -0.03000 -0.26858 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28382 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 安聯亞洲動態策略基金 22.76000 22.67000 0.09000 0.39700 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.06980 10.06990 -0.00010 -0.00099 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.07660 10.07860 -0.00200 -0.01984 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.06900 10.06910 -0.00010 -0.00099 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.07910 10.08110 -0.00200 -0.01984 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.07280 10.07300 -0.00020 -0.00199 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.02880 10.02980 -0.00100 -0.00997 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.02880 10.02980 -0.00100 -0.00997 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02880 10.02980 -0.00100 -0.00997 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.56860 10.56800 0.00060 0.00568 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.10250 10.10190 0.00060 0.00594 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.67690 90.70960 -0.03270 -0.03605 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.38680 13.38730 -0.00050 -0.00373 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.56270 68.57930 -0.01660 -0.02421 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.99280 9.99310 -0.00030 -0.00300 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.74380 2.74370 0.00010 0.00364 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.95110 10.95290 -0.00180 -0.01643 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28080 2.28160 -0.00080 -0.03506 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.84890 8.85060 -0.00170 -0.01921 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.51080 10.52550 -0.01470 -0.13966 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.46120 10.46600 -0.00480 -0.04586 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.82840 10.83560 -0.00720 -0.06645 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.42230 10.42680 -0.00450 -0.04316 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.45990 10.46490 -0.00500 -0.04778 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.40920 10.42370 -0.01450 -0.13911 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.33230 10.33700 -0.00470 -0.04547 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.61970 10.62560 -0.00590 -0.05553 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.31890 10.32330 -0.00440 -0.04262 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.36990 10.37430 -0.00440 -0.04241 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.29470 10.30050 -0.00580 -0.05631 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.38060 10.38860 -0.00800 -0.07701 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.28700 10.29230 -0.00530 -0.05149 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.23450 10.24050 -0.00600 -0.05859 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.30340 10.30930 -0.00590 -0.05723 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.33180 10.33970 -0.00790 -0.07640 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.28680 10.29210 -0.00530 -0.05150 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.23390 10.24000 -0.00610 -0.05957 宏利台灣動力基金A類型 31.58000 31.03000 0.55000 1.77248 宏利台灣動力基金I類型 31.58000 31.03000 0.55000 1.77248 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.12180 10.11350 0.00830 0.08207 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.99320 9.99470 -0.00150 -0.01501 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.64710 7.64090 0.00620 0.08114 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.61880 7.61760 0.00120 0.01575 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.59000 11.60000 -0.01000 -0.08621 宏利全球債券組合基金 13.76240 13.76700 -0.00460 -0.03341 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99800 2.99710 0.00090 0.03003 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.45290 12.45220 0.00070 0.00562 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.96110 8.96130 -0.00020 -0.00223 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.55260 2.55360 -0.00100 -0.03916 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.51780 11.52490 -0.00710 -0.06161 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.46280 3.44250 0.02030 0.58969 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55600 0.55280 0.00320 0.57887 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.67000 15.58000 0.09000 0.57766 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.30230 12.30290 -0.00060 -0.00488 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.89220 10.89160 0.00060 0.00551 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.44650 10.45150 -0.00500 -0.04784 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.74400 8.74430 -0.00030 -0.00343 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.38480 8.38430 0.00050 0.00596 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.24220 8.24490 -0.00270 -0.03275 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.39770 8.39820 -0.00050 -0.00595 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.03610 3.03510 0.00100 0.03295 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.44000 0.43980 0.00020 0.04548 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 13.23280 13.23260 0.00020 0.00151 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00220 1.00160 0.00060 0.05990 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.60410 7.60390 0.00020 0.00263 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11310 2.11230 0.00080 0.03787 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30520 0.30510 0.00010 0.03278 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.26200 9.26140 0.00060 0.00648 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.33670 0.33660 0.00010 0.02971 宏利萬利貨幣市場基金 13.68990 13.68940 0.00050 0.00365 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.54000 2.51000 0.03000 1.19522 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.44000 11.32000 0.12000 1.06007 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.55000 26.29000 0.26000 0.98897 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.55000 26.29000 0.26000 0.98897 宏利澳幣保本基金 12.66570 12.64370 0.02200 0.17400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.41000 11.36000 0.05000 0.44014 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.48000 11.43000 0.05000 0.43745 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.25000 11.17000 0.08000 0.71620 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.81000 10.72000 0.09000 0.83955 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.30000 12.21000 0.09000 0.73710 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.44300 10.43340 0.00960 0.09201 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.66710 9.67130 -0.00420 -0.04343 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.15870 9.17060 -0.01190 -0.12976 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.54090 11.55590 -0.01500 -0.12980 貝萊德亞美利加收益基金 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.97210 12.97170 0.00040 0.00308 貝萊德寶利基金 28.02000 27.84000 0.18000 0.64655 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48750 11.48910 -0.00160 -0.01393 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14380 10.15290 -0.00910 -0.08963 保德信大中華基金-人民幣 10.21000 10.11000 0.10000 0.98912 保德信大中華基金-美元 10.07000 9.98000 0.09000 0.90180 保德信大中華基金-新台幣 30.16000 29.91000 0.25000 0.83584 保德信中小型股基金 49.09000 48.15000 0.94000 1.95223 保德信中國中小基金-人民幣 8.65000 8.59000 0.06000 0.69849 保德信中國中小基金-美元 8.32000 8.28000 0.04000 0.48309 保德信中國中小基金-新臺幣 8.09000 8.05000 0.04000 0.49689 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.90900 9.87160 0.03740 0.37886 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.98390 9.94840 0.03550 0.35684 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.02730 9.98940 0.03790 0.37940 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.12250 11.08040 0.04210 0.37995 保德信中國品牌基金-人民幣 10.30000 10.21000 0.09000 0.88149 保德信中國品牌基金-美元 10.25000 10.16000 0.09000 0.88583 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.06000 10.96000 0.10000 0.91241 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.54000 28.50000 0.04000 0.14035 保德信全球消費商機基金 19.60000 19.72000 -0.12000 -0.60852 保德信全球基礎建設基金 13.88000 13.97000 -0.09000 -0.64424 保德信全球資源基金 7.41000 7.37000 0.04000 0.54274 保德信全球醫療生化基金-美元 10.00000 10.10000 -0.10000 -0.99010 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.37000 33.74000 -0.37000 -1.09662 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.57580 10.56110 0.01470 0.13919 保德信印度機會債券基金－美元累積型 11.00730 10.99200 0.01530 0.13919 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.62180 10.61620 0.00560 0.05275 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 11.05310 11.04730 0.00580 0.05250 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.66420 9.68350 -0.01930 -0.19931 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.83300 10.85490 -0.02190 -0.20175 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.23840 9.26510 -0.02670 -0.28818 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.33870 10.36860 -0.02990 -0.28837 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.18870 8.19530 -0.00660 -0.08053 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.29490 11.30400 -0.00910 -0.08050 保德信亞太基金 20.91000 20.79000 0.12000 0.57720 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.73080 8.73010 0.00070 0.00802 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.10310 12.10210 0.00100 0.00826 保德信店頭市場基金 35.51000 34.97000 0.54000 1.54418 保德信拉丁美洲基金 7.69000 7.76000 -0.07000 -0.90206 保德信金平衡基金 30.77000 30.53000 0.24000 0.78611 保德信金滿意基金 43.26000 43.00000 0.26000 0.60465 保德信科技島基金 27.25000 27.01000 0.24000 0.88856 保德信高成長基金 97.23000 95.83000 1.40000 1.46092 保德信貨幣市場基金 15.84240 15.84160 0.00080 0.00505 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.72570 10.77140 -0.04570 -0.42427 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.97860 11.03500 -0.05640 -0.51110 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.06320 11.10280 -0.03960 -0.35667 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.60310 10.65030 -0.04720 -0.44318 保德信新世紀基金 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.22010 8.22180 -0.00170 -0.02068 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.37800 10.38030 -0.00230 -0.02216 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.70840 11.71080 -0.00240 -0.02049 保德信新興趨勢組合基金 11.08000 11.15000 -0.07000 -0.62780 保德信瑞騰基金 15.64720 15.64650 0.00070 0.00447 保德信歐洲組合基金 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.99550 9.99390 0.00160 0.01601 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.57140 10.56990 0.00150 0.01419 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.93630 9.93840 -0.00210 -0.02113 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.24460 10.24740 -0.00280 -0.02732 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.00730 10.00750 -0.00020 -0.00200 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.53560 10.53540 0.00020 0.00190 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.94790 9.94630 0.00160 0.01609 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.33180 10.33020 0.00160 0.01549 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.61420 10.61700 -0.00280 -0.02637 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.37130 10.37540 -0.00410 -0.03952 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.77100 10.77560 -0.00460 -0.04269 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.31930 10.32090 -0.00160 -0.01550 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.66050 10.66340 -0.00290 -0.02720 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20250 10.20210 0.00040 0.00392 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.76490 10.76370 0.00120 0.01115 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.11720 10.11620 0.00100 0.00989 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.52570 10.52460 0.00110 0.01045 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.91810 9.91140 0.00670 0.06760 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.91790 9.91140 0.00650 0.06558 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.06570 10.07410 -0.00840 -0.08338 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.89890 9.89120 0.00770 0.07785 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.89900 9.89120 0.00780 0.07886 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 9.98690 9.99830 -0.01140 -0.11402 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46300 10.46290 0.00010 0.00096 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.21500 10.21310 0.00190 0.01860 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.39040 10.39070 -0.00030 -0.00289 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.77370 10.77410 -0.00040 -0.00371 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.50750 10.51250 -0.00500 -0.04756 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.17720 11.18300 -0.00580 -0.05186 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.40210 10.40090 0.00120 0.01154 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.71400 10.71270 0.00130 0.01214 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.54770 10.54620 0.00150 0.01422 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.60360 10.60090 0.00270 0.02547 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.63310 10.63960 -0.00650 -0.06109 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.40180 10.39850 0.00330 0.03174 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.43170 10.42850 0.00320 0.03069 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.48060 10.48820 -0.00760 -0.07246 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.66250 10.67100 -0.00850 -0.07966 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.25240 10.24780 0.00460 0.04489 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.35030 10.34570 0.00460 0.04446 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97360 1.97510 -0.00150 -0.07595 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83130 2.83340 -0.00210 -0.07412 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29570 0.29580 -0.00010 -0.03381 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.46020 0.46040 -0.00020 -0.04344 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.40190 8.40650 -0.00460 -0.05472 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.30360 12.30950 -0.00590 -0.04793 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.71380 9.71810 -0.00430 -0.04425 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.35520 12.36090 -0.00570 -0.04611 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.75620 8.75650 -0.00030 -0.00343 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.18990 11.19030 -0.00040 -0.00357 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.94310 10.94180 0.00130 0.01188 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.74940 10.75190 -0.00250 -0.02325 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.65000 19.47000 0.18000 0.92450 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4547.42000 4505.75000 41.67000 0.92482 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.31090 10.31020 0.00070 0.00679 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.21690 11.21540 0.00150 0.01337 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.20970 10.21300 -0.00330 -0.03231 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.95150 9.95110 0.00040 0.00402 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.57980 10.57940 0.00040 0.00378 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.95570 9.96060 -0.00490 -0.04919 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.33650 10.33840 -0.00190 -0.01838 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.53600 10.52040 0.01560 0.14828 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.18580 6.17760 0.00820 0.13274 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.33680 11.32180 0.01500 0.13249 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.71770 10.67700 0.04070 0.38119 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.73940 11.68710 0.05230 0.44750 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.94900 10.89970 0.04930 0.45231 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.23720 9.20210 0.03510 0.38143 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.57150 9.52890 0.04260 0.44706 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.44740 9.40490 0.04250 0.45189 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.60640 10.56610 0.04030 0.38141 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.09070 11.04130 0.04940 0.44741 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.07370 11.02380 0.04990 0.45266 柏瑞五國金勢力建設基金 7.43000 7.42000 0.01000 0.13477 柏瑞巨人基金 13.07000 13.01000 0.06000 0.46118 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70080 13.70040 0.00040 0.00292 柏瑞全球金牌組合基金 16.96000 16.92000 0.04000 0.23641 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.33690 14.33790 -0.00100 -0.00697 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.68980 12.68530 0.00450 0.03547 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.28690 13.28040 0.00650 0.04894 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.63250 8.63310 -0.00060 -0.00695 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.81030 6.81080 -0.00050 -0.00734 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.73050 8.72740 0.00310 0.03552 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.49050 8.49590 -0.00540 -0.06356 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.82510 10.81980 0.00530 0.04898 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.42860 8.43260 -0.00400 -0.04743 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.87810 12.87350 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1.98290 國泰中小成長基金-新台幣 44.12000 43.21000 0.91000 2.10599 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.30980 4.27000 0.03980 0.93208 國泰中國內需增長基金-美元A 0.68370 0.67870 0.00500 0.73670 國泰中國內需增長基金-美元I 0.73130 0.72590 0.00540 0.74390 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.44000 19.31000 0.13000 0.67323 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.26050 42.28100 -0.02050 -0.04849 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.30240 2.29680 0.00560 0.24382 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32980 0.32960 0.00020 0.06068 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.12850 10.13160 -0.00310 -0.03060 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.14880 8.15140 -0.00260 -0.03190 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.33130 2.32020 0.01110 0.47841 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.33620 0.33520 0.00100 0.29833 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.47090 10.44970 0.02120 0.20288 國泰中國新興債券基金-美元 0.34260 0.34260 0.00000 0.00000 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.46030 10.47160 -0.01130 -0.10791 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.17280 4.13320 0.03960 0.95810 國泰中國新興戰略基金-美元 0.60070 0.59610 0.00460 0.77168 國泰中國新興戰略基金-新台幣 18.81000 18.68000 0.13000 0.69593 國泰中港台基金-人民幣 3.09980 3.07210 0.02770 0.90166 國泰中港台基金-美元 0.45180 0.44860 0.00320 0.71333 國泰中港台基金-新台幣 13.98000 13.89000 0.09000 0.64795 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.10350 10.07600 0.02750 0.27293 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.21860 10.21300 0.00560 0.05483 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.26540 10.26870 -0.00330 -0.03214 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.57000 26.63000 -0.06000 -0.22531 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.47000 12.45000 0.02000 0.16064 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 32.08000 32.20000 -0.12000 -0.37267 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35320 0.35300 0.00020 0.05666 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33310 0.33290 0.00020 0.06008 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33400 0.33380 0.00020 0.05992 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.97710 10.97960 -0.00250 -0.02277 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.35930 10.36170 -0.00240 -0.02316 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.39430 10.39670 -0.00240 -0.02308 國泰台灣貨幣市場基金 12.46100 12.46050 0.00050 0.00401 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42340 0.42430 -0.00090 -0.21211 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37450 0.37520 -0.00070 -0.18657 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45190 0.45280 -0.00090 -0.19876 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54370 0.54210 0.00160 0.29515 國泰全球高股息基金-人民幣 2.53660 2.53950 -0.00290 -0.11420 國泰全球高股息基金-美元 0.36870 0.36980 -0.00110 -0.29746 國泰全球高股息基金-新台幣 11.46000 11.50000 -0.04000 -0.34783 國泰全球高股息基金-澳幣 0.52630 0.52530 0.00100 0.19037 國泰全球基礎建設基金-美元 0.48980 0.49400 -0.00420 -0.85020 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.31000 14.44000 -0.13000 -0.90028 國泰全球資源基金-美元 0.16670 0.16670 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金-新台幣 5.25000 5.26000 -0.01000 -0.19011 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.62020 0.62120 -0.00100 -0.16098 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.26000 19.31000 -0.05000 -0.25893 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.76000 18.81000 -0.05000 -0.26582 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88100 0.87810 0.00290 0.33026 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.91000 21.07000 -0.16000 -0.75937 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.58000 22.53000 0.05000 0.22193 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.55100 2.53840 0.01260 0.49638 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.37170 0.37060 0.00110 0.29682 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31930 0.31830 0.00100 0.31417 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.49570 11.46880 0.02690 0.23455 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.87510 9.85200 0.02310 0.23447 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52720 0.52290 0.00430 0.82234 國泰亞洲成長基金-美元 0.40180 0.40020 0.00160 0.39980 國泰亞洲成長基金-新台幣 12.08000 12.04000 0.04000 0.33223 國泰科技生化基金 34.46000 33.61000 0.85000 2.52901 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.89000 29.99000 -0.10000 -0.33344 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.19000 12.16000 0.03000 0.24671 國泰美國費城半導體基金 14.89000 14.94000 -0.05000 -0.33467 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 43.62130 43.74570 -0.12440 -0.28437 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.39490 17.36680 0.02810 0.16180 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 22.91890 23.00400 -0.08510 -0.36994 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 44.10540 44.09030 0.01510 0.03425 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 44.81520 44.88530 -0.07010 -0.15618 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.85040 42.88800 -0.03760 -0.08767 國泰紐幣2021保本基金 12.80460 12.80150 0.00310 0.02422 國泰紐幣八年期保本基金 13.17310 13.16770 0.00540 0.04101 國泰紐幣保本基金 12.74960 12.74970 -0.00010 -0.00078 國泰國泰基金-新台幣A 23.75000 23.26000 0.49000 2.10662 國泰國泰基金-新台幣I 23.75000 23.26000 0.49000 2.10662 國泰富時中國A50基金 22.04000 22.05000 -0.01000 -0.04535 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.41380 46.44970 -0.03590 -0.07729 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34640 0.34670 -0.00030 -0.08653 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.50190 0.49980 0.00210 0.42017 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.30400 42.30580 -0.00180 -0.00425 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.93000 21.12000 -0.19000 -0.89962 國泰新興市場基金-美元 0.39750 0.39730 0.00020 0.05034 國泰新興市場基金-新台幣 12.34000 12.34000 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.44450 2.44190 0.00260 0.10647 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50760 1.50600 0.00160 0.10624 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36620 0.36640 -0.00020 -0.05459 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22810 0.22820 -0.00010 -0.04382 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.35690 0.35700 -0.00010 -0.02801 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.08280 11.09590 -0.01310 -0.11806 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.70610 6.71410 -0.00800 -0.11915 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.18030 44.27700 -0.09670 -0.21840 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.77440 44.79620 -0.02180 -0.04866 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.58880 42.62940 -0.04060 -0.09524 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.89000 12.96000 -0.07000 -0.54012 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 38.27000 37.89000 0.38000 1.00290 國泰標普北美科技ETF基金 23.75000 23.96000 -0.21000 -0.87646 國泰歐洲精選基金-美元 0.35380 0.35580 -0.00200 -0.56211 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.45000 10.52000 -0.07000 -0.66540 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.90560 39.92170 -0.01610 -0.04033 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.50000 22.38000 0.12000 0.53619 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.26000 20.16000 0.10000 0.49603 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.28000 18.13000 0.15000 0.82736 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41540 0.41540 0.00000 0.00000 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.52320 12.52710 -0.00390 -0.03113 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.54970 10.56050 -0.01080 -0.10227 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.44700 10.44950 -0.00250 -0.02392 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.57250 10.58430 -0.01180 -0.11149 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23290 10.24340 -0.01050 -0.10251 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16620 10.16820 -0.00200 -0.01967 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.21890 10.23020 -0.01130 -0.11046 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.95830 9.96060 -0.00230 -0.02309 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.78190 9.77540 0.00650 0.06649 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.92440 9.92030 0.00410 0.04133 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.74860 9.75310 -0.00450 -0.04614 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.95820 9.96050 -0.00230 -0.02309 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.77720 9.77070 0.00650 0.06653 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.92430 9.92030 0.00400 0.04032 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.74850 9.75300 -0.00450 -0.04614 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.43930 11.43870 0.00060 0.00525 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10210 10.10300 -0.00090 -0.00891 第一金大中華基金 26.73000 26.43000 0.30000 1.13507 第一金小型精選基金 33.45000 33.09000 0.36000 1.08794 第一金中國世紀基金-人民幣 13.48000 13.32000 0.16000 1.20120 第一金中國世紀基金-美元 8.40490 8.32080 0.08410 1.01072 第一金中國世紀基金-美元-N 8.40510 8.32110 0.08400 1.00948 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.95000 9.86000 0.09000 0.91278 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.95000 9.86000 0.09000 0.91278 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.77010 9.75620 0.01390 0.14247 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.35830 8.36470 -0.00640 -0.07651 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.30730 11.29120 0.01610 0.14259 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.84370 9.85120 -0.00750 -0.07613 第一金中概平衡基金 27.52000 27.09000 0.43000 1.58730 第一金台灣貨幣市場基金 15.32560 15.32480 0.00080 0.00522 第一金全家福貨幣市場基金 178.68900 178.68100 0.00800 0.00448 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 16.11710 16.22100 -0.10390 -0.64053 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 16.11640 16.22020 -0.10380 -0.63994 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.58000 15.70000 -0.12000 -0.76433 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.59000 15.70000 -0.11000 -0.70064 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.99750 11.05180 -0.05430 -0.49132 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.99560 11.04990 -0.05430 -0.49141 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 11.05000 11.11000 -0.06000 -0.54005 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 11.05000 11.12000 -0.07000 -0.62950 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.06650 10.14850 -0.08200 -0.80800 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.06650 10.14860 -0.08210 -0.80898 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.32000 10.41000 -0.09000 -0.86455 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.32000 10.41000 -0.09000 -0.86455 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.43920 13.36980 0.06940 0.51908 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.45730 13.38790 0.06940 0.51838 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.77000 12.71000 0.06000 0.47207 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.79000 12.74000 0.05000 0.39246 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.88540 9.88730 -0.00190 -0.01922 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.88120 9.88310 -0.00190 -0.01922 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.51040 9.51580 -0.00540 -0.05675 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.53470 9.54010 -0.00540 -0.05660 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.76480 10.76700 -0.00220 -0.02043 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.39140 10.39730 -0.00590 -0.05675 第一金全球大趨勢基金 25.58000 25.70000 -0.12000 -0.46693 第一金全球不動產證券化基金A 9.44240 9.48310 -0.04070 -0.42918 第一金全球不動產證券化基金B 6.51840 6.54650 -0.02810 -0.42924 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.11490 10.12480 -0.00990 -0.09778 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.11520 10.12510 -0.00990 -0.09778 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.99390 11.00460 -0.01070 -0.09723 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.99570 11.00640 -0.01070 -0.09722 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.58160 8.60830 -0.02670 -0.31017 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.52250 10.55510 -0.03260 -0.30886 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.28490 9.28060 0.00430 0.04633 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.28210 9.27910 0.00300 0.03233 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.73040 7.73140 -0.00100 -0.01293 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.72450 7.72560 -0.00110 -0.01424 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.50070 8.50480 -0.00410 -0.04821 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.50150 8.50550 -0.00400 -0.04703 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.58520 11.58430 0.00090 0.00777 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.59040 11.58500 0.00540 0.04661 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.24950 10.25090 -0.00140 -0.01366 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.25040 10.25180 -0.00140 -0.01366 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.02780 15.03490 -0.00710 -0.04722 第一金亞洲科技基金 18.17000 17.92000 0.25000 1.39509 第一金亞洲新興市場基金 13.53000 13.58000 -0.05000 -0.36819 第一金店頭市場基金 8.26000 8.20000 0.06000 0.73171 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 9.98260 9.98050 0.00210 0.02104 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 9.98260 9.98050 0.00210 0.02104 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 9.96620 9.97280 -0.00660 -0.06618 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 9.96620 9.97280 -0.00660 -0.06618 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 9.98260 9.98050 0.00210 0.02104 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 9.98610 9.98390 0.00220 0.02204 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 9.98260 9.98050 0.00210 0.02104 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 9.96620 9.97280 -0.00660 -0.06618 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 9.96980 9.97620 -0.00640 -0.06415 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 9.96620 9.97280 -0.00660 -0.06618 第一金創新趨勢基金 22.09000 21.81000 0.28000 1.28381 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 42.42740 42.46060 -0.03320 -0.07819 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 42.51040 42.51140 -0.00100 -0.00235 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.22860 42.34410 -0.11550 -0.27277 第一金電子基金 34.01000 33.44000 0.57000 1.70455 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.15000 18.97000 0.18000 0.94887 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.22000 20.41000 -0.19000 -0.93092 統一大中華中小基金(人民幣) 7.93000 7.87000 0.06000 0.76239 統一大中華中小基金(美元) 7.25000 7.20000 0.05000 0.69444 統一大中華中小基金(新台幣) 10.79000 10.72000 0.07000 0.65299 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824 統一大東協高股息基金(美元) 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 統一大滿貫基金-A類型 35.01000 34.37000 0.64000 1.86209 統一大滿貫基金-I類型 35.01000 34.37000 0.64000 1.86209 統一大龍印基金 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.26000 9.18000 0.08000 0.87146 統一大龍騰中國基金(美元) 8.48000 8.41000 0.07000 0.83234 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.69000 9.62000 0.07000 0.72765 統一中小基金 24.47000 23.86000 0.61000 2.55658 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.84460 9.85000 -0.00540 -0.05482 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.15940 9.16320 -0.00380 -0.04147 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.89540 8.90560 -0.01020 -0.11453 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.33100 12.33770 -0.00670 -0.05431 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.42580 11.43050 -0.00470 -0.04112 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.05580 11.06840 -0.01260 -0.11384 統一台灣動力基金 18.50000 17.94000 0.56000 3.12152 統一全天候基金-A類型 111.58000 109.07000 2.51000 2.30127 統一全天候基金-I類型 112.20000 109.67000 2.53000 2.30692 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.30620 8.31470 -0.00850 -0.10223 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.01980 8.02690 -0.00710 -0.08845 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.05230 8.06640 -0.01410 -0.17480 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.95460 8.96370 -0.00910 -0.10152 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.65380 8.66150 -0.00770 -0.08890 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.68140 8.69660 -0.01520 -0.17478 統一全球債券組合基金 12.41580 12.41850 -0.00270 -0.02174 統一全球新科技基金(人民幣) 15.91000 15.92000 -0.01000 -0.06281 統一全球新科技基金(美元) 14.97000 14.98000 -0.01000 -0.06676 統一全球新科技基金(新台幣) 14.44000 14.47000 -0.03000 -0.20733 統一亞太基金 25.10000 24.87000 0.23000 0.92481 統一亞洲大金磚基金 12.49000 12.46000 0.03000 0.24077 統一奔騰基金 59.72000 58.29000 1.43000 2.45325 統一強棒貨幣市場基金 16.73660 16.73580 0.00080 0.00478 統一強漢基金(人民幣) 10.96000 10.87000 0.09000 0.82797 統一強漢基金(美元) 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716 統一強漢基金(新台幣) 26.13000 25.95000 0.18000 0.69364 統一統信基金 30.68000 30.14000 0.54000 1.79164 統一黑馬基金 60.27000 58.88000 1.39000 2.36073 統一新亞洲科技能源基金 16.29000 16.23000 0.06000 0.36969 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.09690 8.09980 -0.00290 -0.03580 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.77240 10.77630 -0.00390 -0.03619 統一經建基金 47.32000 46.23000 1.09000 2.35778 統一龍馬基金 68.86000 67.40000 1.46000 2.16617 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 20.09000 19.62000 0.47000 2.39551 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 47.09000 46.37000 0.72000 1.55273 野村中國機會基金 14.42000 14.35000 0.07000 0.48780 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.39770 10.39050 0.00720 0.06929 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.37150 10.36950 0.00200 0.01929 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.39800 10.40500 -0.00700 -0.06728 野村巴西基金 7.18000 7.33000 -0.15000 -2.04638 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.45000 11.24000 0.21000 1.86833 野村台灣高股息基金 25.33000 25.30000 0.03000 0.11858 野村台灣運籌基金 37.72000 37.19000 0.53000 1.42511 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.83560 9.82800 0.00760 0.07733 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.76400 9.76240 0.00160 0.01639 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.83400 9.83250 0.00150 0.01526 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.45500 10.44700 0.00800 0.07658 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.27200 10.27020 0.00180 0.01753 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.04960 10.04790 0.00170 0.01692 野村平衡基金 20.09000 19.80000 0.29000 1.46465 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.80000 9.89000 -0.09000 -0.91001 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.06000 10.15000 -0.09000 -0.88670 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.56000 14.70000 -0.14000 -0.95238 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.99000 12.09000 -0.10000 -0.82713 野村全球生技醫療基金 16.58000 16.76000 -0.18000 -1.07399 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.19620 10.18120 0.01500 0.14733 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.18880 10.18000 0.00880 0.08644 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.08970 10.08570 0.00400 0.03966 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.43870 10.42350 0.01520 0.14582 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.39570 10.38690 0.00880 0.08472 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.29990 10.29590 0.00400 0.03885 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.12800 10.12400 0.00400 0.03951 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.79530 10.77950 0.01580 0.14657 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.70900 10.69990 0.00910 0.08505 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.61320 10.60910 0.00410 0.03865 野村全球品牌基金 29.61000 29.70000 -0.09000 -0.30303 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.98000 13.01000 -0.03000 -0.23059 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.70000 19.75000 -0.05000 -0.25316 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.26000 12.27000 -0.01000 -0.08150 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.95890 10.94460 0.01430 0.13066 野村全球短期收益基金-美元計價 11.00180 10.99310 0.00870 0.07914 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.76640 10.76010 0.00630 0.05855 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.69450 8.68660 0.00790 0.09094 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.49600 8.49330 0.00270 0.03179 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.07200 8.07210 -0.00010 -0.00124 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.09730 11.08720 0.01010 0.09110 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.55960 10.55640 0.00320 0.03031 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12820 10.12810 0.00010 0.00099 野村成長基金 31.95000 31.34000 0.61000 1.94639 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.54110 8.50040 0.04070 0.47880 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.55040 8.51450 0.03590 0.42163 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.76640 8.73460 0.03180 0.36407 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.81170 9.76490 0.04680 0.47927 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.67230 9.63170 0.04060 0.42152 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.90110 9.86520 0.03590 0.36391 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.36000 9.28000 0.08000 0.86207 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.56000 13.45000 0.11000 0.81784 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.29240 10.28680 0.00560 0.05444 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.19350 10.19180 0.00170 0.01668 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.08940 10.09260 -0.00320 -0.03171 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.71640 9.71120 0.00520 0.05355 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.71240 9.71090 0.00150 0.01545 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.82070 9.82390 -0.00320 -0.03257 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.13540 10.13860 -0.00320 -0.03156 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.86410 10.85820 0.00590 0.05434 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.70580 10.70410 0.00170 0.01588 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.82580 10.82930 -0.00350 -0.03232 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.11050 10.10170 0.00880 0.08711 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.11210 10.10970 0.00240 0.02374 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.04370 10.04350 0.00020 0.00199 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.54890 8.54870 0.00020 0.00234 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.17340 9.16550 0.00790 0.08619 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.03980 9.03700 0.00280 0.03098 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.09900 10.09930 -0.00030 -0.00297 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.83430 13.83400 0.00030 0.00217 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.98260 12.97140 0.01120 0.08634 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.51100 10.50780 0.00320 0.03045 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46500 10.45560 0.00940 0.08990 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44520 10.44050 0.00470 0.04502 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.50280 10.49980 0.00300 0.02857 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.76270 10.75310 0.00960 0.08928 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.71950 10.71470 0.00480 0.04480 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.69580 10.69280 0.00300 0.02806 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.68970 10.67940 0.01030 0.09645 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.63700 10.63200 0.00500 0.04703 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.75600 10.76000 -0.00400 -0.03717 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.21310 10.20770 0.00540 0.05290 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.88090 9.86740 0.01350 0.13681 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.50530 9.49800 0.00730 0.07686 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.99190 8.98730 0.00460 0.05118 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.43630 11.43040 0.00590 0.05162 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.35480 10.36950 -0.01470 -0.14176 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.49840 11.50660 -0.00820 -0.07126 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.91750 10.93130 -0.01380 -0.12624 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.68710 10.70240 -0.01530 -0.14296 野村泰國基金 44.59000 44.23000 0.36000 0.81393 野村高科技基金 10.62000 10.36000 0.26000 2.50965 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.59870 10.60070 -0.00200 -0.01887 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.24040 10.23080 0.00960 0.09383 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.80300 10.78740 0.01560 0.14461 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.63380 9.63070 0.00310 0.03219 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.61050 9.61250 -0.00200 -0.02081 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.81100 9.80260 0.00840 0.08569 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.22940 12.21780 0.01160 0.09494 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.16060 14.14750 0.01310 0.09260 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.11680 11.11320 0.00360 0.03239 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.09790 11.10020 -0.00230 -0.02072 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.50640 11.49640 0.01000 0.08698 野村貨幣市場基金 16.34100 16.34030 0.00070 0.00428 野村新馬基金 15.63000 15.57000 0.06000 0.38536 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.38000 10.37830 0.00170 0.01638 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.28050 10.27780 0.00270 0.02627 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.39250 10.39870 -0.00620 -0.05962 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.27970 10.27030 0.00940 0.09153 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.23710 10.23340 0.00370 0.03616 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.26200 10.25830 0.00370 0.03607 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.68690 10.67710 0.00980 0.09179 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.60450 10.60030 0.00420 0.03962 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.66460 10.66090 0.00370 0.03471 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.25670 10.23670 0.02000 0.19538 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.26140 10.24690 0.01450 0.14151 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.15120 10.13950 0.01170 0.11539 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.84440 10.82350 0.02090 0.19310 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.79920 10.78400 0.01520 0.14095 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.68910 10.67670 0.01240 0.11614 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.60890 10.61050 -0.00160 -0.01508 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.98540 7.98670 -0.00130 -0.01628 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.33600 12.33800 -0.00200 -0.01621 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.15000 9.17000 -0.02000 -0.21810 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.38390 10.37440 0.00950 0.09157 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.55370 10.53440 0.01930 0.18321 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.34530 10.34130 0.00400 0.03868 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.41280 10.41780 -0.00500 -0.04799 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.38180 10.36910 0.01270 0.12248 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.38430 10.37490 0.00940 0.09060 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.55410 10.53480 0.01930 0.18320 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.34560 10.34160 0.00400 0.03868 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.41650 10.42150 -0.00500 -0.04798 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.38090 10.36820 0.01270 0.12249 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.41320 10.40340 0.00980 0.09420 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.57940 10.56060 0.01880 0.17802 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.37350 10.36910 0.00440 0.04243 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.44170 10.44630 -0.00460 -0.04403 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.41050 10.39770 0.01280 0.12310 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41320 10.40340 0.00980 0.09420 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.57920 10.56040 0.01880 0.17802 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.38080 10.37640 0.00440 0.04240 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.45710 10.46180 -0.00470 -0.04493 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.41110 10.39830 0.01280 0.12310 野村精選貨幣市場基金 12.11520 12.11480 0.00040 0.00330 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.89000 11.84000 0.05000 0.42230 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.09000 11.05000 0.04000 0.36199 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 野村歐洲高股息基金季配型 7.74000 7.75000 -0.01000 -0.12903 野村歐洲高股息基金累積型 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034 野村積極成長基金 13.54000 13.28000 0.26000 1.95783 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.44000 10.23000 0.21000 2.05279 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 37.88000 37.12000 0.76000 2.04741 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.64030 10.63860 0.00170 0.01598 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.52490 8.51790 0.00700 0.08218 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.85530 7.85370 0.00160 0.02037 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.69530 7.69420 0.00110 0.01430 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.23040 12.22050 0.00990 0.08101 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.93950 10.93730 0.00220 0.02011 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.75690 10.75530 0.00160 0.01488 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.86000 11.91000 -0.05000 -0.41982 野村環球基金-人民幣計價 17.97000 18.03000 -0.06000 -0.33278 野村環球基金-美元計價 13.95000 14.00000 -0.05000 -0.35714 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.66000 19.76000 -0.10000 -0.50607 野村鴻利基金 24.16000 23.80000 0.36000 1.51261 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90410 16.90370 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 20.41000 20.13000 0.28000 1.39096 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.75000 13.90000 -0.15000 -1.07914 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.46000 15.46000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.71850 10.71300 0.00550 0.05134 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.03760 14.03040 0.00720 0.05132 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.76950 10.77440 -0.00490 -0.04548 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.69430 10.71380 -0.01950 -0.18201 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.55960 10.55910 0.00050 0.00474 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.45800 10.47170 -0.01370 -0.13083 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.02700 10.01920 0.00780 0.07785 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.11460 10.12060 -0.00600 -0.05929 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.97800 9.99320 -0.01520 -0.15210 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.27850 10.28470 -0.00620 -0.06028 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.43680 10.44040 -0.00360 -0.03448 凱基台商天下基金 13.67000 13.55000 0.12000 0.88561 凱基台灣精五門基金 22.00000 21.76000 0.24000 1.10294 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 44.25870 44.26330 -0.00460 -0.01039 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.68190 45.72140 -0.03950 -0.08639 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.91760 42.86240 0.05520 0.12878 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.66920 10.69330 -0.02410 -0.22537 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.46870 44.50180 -0.03310 -0.07438 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 45.19680 45.23430 -0.03750 -0.08290 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 43.96960 44.08800 -0.11840 -0.26855 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.59000 12.41000 0.18000 1.45044 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.35020 11.20840 0.14180 1.26512 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.27000 11.14000 0.13000 1.16697 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59650 11.59600 0.00050 0.00431 凱基開創基金 29.68000 29.27000 0.41000 1.40075 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.33000 23.42000 -0.09000 -0.38429 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.42950 22.49970 -0.07020 -0.31200 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.61000 17.58000 0.03000 0.17065 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.69260 16.65480 0.03780 0.22696 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.70000 7.72000 -0.02000 -0.25907 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.75960 40.78800 -0.02840 -0.06963 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.89770 40.87820 0.01950 0.04770 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.76730 40.78740 -0.02010 -0.04928 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.57000 11.63000 -0.06000 -0.51591 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.24610 11.32760 -0.08150 -0.71948 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.85000 10.93000 -0.08000 -0.73193 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.46430 12.53820 -0.07390 -0.58940 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.87000 12.96000 -0.09000 -0.69444 凱基護城河基金-台幣計價A 13.18000 13.21000 -0.03000 -0.22710 凱基護城河基金-美元計價B 12.81550 12.83260 -0.01710 -0.13325 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.32490 10.32640 -0.00150 -0.01453 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.07600 10.09100 -0.01500 -0.14865 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.17170 10.19570 -0.02400 -0.23539 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.32490 10.32630 -0.00140 -0.01356 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.07600 10.09100 -0.01500 -0.14865 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.17170 10.19570 -0.02400 -0.23539 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.34000 12.20000 0.14000 1.14754 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.44000 37.31000 -0.87000 -2.33181 富邦NASDAQ-100基金 32.98000 33.32000 -0.34000 -1.02041 富邦上証180基金 31.75000 31.95000 -0.20000 -0.62598 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19510 0.19330 0.00180 0.93120 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.06000 6.01000 0.05000 0.83195 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.14000 6.11000 0.03000 0.49100 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.43000 46.72000 -0.29000 -0.62072 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.18900 12.11590 0.07310 0.60334 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.26220 11.19920 0.06300 0.56254 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.88490 10.84270 0.04220 0.38920 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.33940 10.27740 0.06200 0.60327 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.47250 9.41950 0.05300 0.56266 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.16500 9.12950 0.03550 0.38885 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.83630 20.80470 0.03160 0.15189 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.64850 11.64760 0.00090 0.00773 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.70960 10.73240 -0.02280 -0.21244 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.79830 13.79640 0.00190 0.01377 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.01920 2.02020 -0.00100 -0.04950 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43520 9.43390 0.00130 0.01378 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43040 1.43110 -0.00070 -0.04891 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.37530 12.37000 0.00530 0.04285 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.80340 1.80330 0.00010 0.00555 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.35130 10.34680 0.00450 0.04349 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52950 1.52940 0.00010 0.00654 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.94980 10.95020 -0.00040 -0.00365 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.88060 10.88150 -0.00090 -0.00827 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.35000 15.30000 0.05000 0.32680 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.43000 18.55000 -0.12000 -0.64690 富邦日本東証基金 20.09000 20.17000 -0.08000 -0.39663 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.31000 47.18000 0.13000 0.27554 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.20000 47.06000 0.14000 0.29749 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.75000 53.27000 0.48000 0.90107 富邦台灣心基金 22.59000 22.14000 0.45000 2.03252 富邦台灣釆吉50基金 47.35000 46.92000 0.43000 0.91645 富邦台灣科技指數基金 57.45000 56.58000 0.87000 1.53765 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 46.69490 46.61840 0.07650 0.16410 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.35750 41.40610 -0.04860 -0.11737 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31820 0.32080 -0.00260 -0.81047 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.55000 10.64000 -0.09000 -0.84586 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.62150 2.61990 0.00160 0.06107 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35750 0.35760 -0.00010 -0.02796 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.02270 11.03380 -0.01110 -0.10060 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.23870 2.23730 0.00140 0.06258 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33690 0.33700 -0.00010 -0.02967 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.34950 9.35890 -0.00940 -0.10044 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.22000 24.59000 -0.37000 -1.50468 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.14000 13.94000 0.20000 1.43472 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.94000 29.86000 -0.92000 -3.08104 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70930 15.70870 0.00060 0.00382 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.47000 17.77000 -0.30000 -1.68824 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 40.98080 41.06060 -0.07980 -0.19435 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 43.21770 43.29080 -0.07310 -0.16886 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 39.61620 39.69720 -0.08100 -0.20404 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.74520 39.80050 -0.05530 -0.13894 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.18890 41.14130 0.04760 0.11570 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 44.89520 44.95310 -0.05790 -0.12880 富邦長紅基金 62.97000 61.74000 1.23000 1.99223 富邦科技基金 25.11000 24.64000 0.47000 1.90747 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.25550 41.33850 -0.08300 -0.20078 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 43.90820 44.04970 -0.14150 -0.32123 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.74400 39.83690 -0.09290 -0.23320 富邦恒生國企ETF基金 20.98000 21.23000 -0.25000 -1.17758 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.41000 13.22000 0.19000 1.43722 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.84000 28.59000 -0.75000 -2.62329 富邦高成長基金 24.30000 23.83000 0.47000 1.97230 富邦基金A類型 13.89000 13.66000 0.23000 1.68375 富邦基金I類型 13.89000 13.66000 0.23000 1.68375 富邦深証100基金 10.42000 10.46000 -0.04000 -0.38241 富邦富時歐洲ETF基金 20.98000 20.97000 0.01000 0.04769 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42700 0.42690 0.00010 0.02342 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.52220 12.51080 0.01140 0.09112 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.31880 9.31030 0.00850 0.09130 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30190 0.30190 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.51480 8.50700 0.00780 0.09169 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.41690 10.38630 0.03060 0.29462 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 11.07520 11.05240 0.02280 0.20629 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.67040 9.64210 0.02830 0.29350 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.27640 10.25520 0.02120 0.20672 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.60000 18.57000 0.03000 0.16155 富邦精準基金 44.94000 44.31000 0.63000 1.42180 富邦精銳中小基金 11.88000 11.66000 0.22000 1.88679 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.21000 18.03000 0.18000 0.99834 富邦臺灣公司治理100基金 21.86000 21.69000 0.17000 0.78377 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.98000 7.01000 -0.03000 -0.42796 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.63000 16.46000 0.17000 1.03281 富邦標普美國特別股ETF基金 19.81000 19.83000 -0.02000 -0.10086 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.71810 10.70030 0.01780 0.16635 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.48890 10.49300 -0.00410 -0.03907 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.68350 10.69940 -0.01590 -0.14861 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.16520 10.14840 0.01680 0.16554 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.90170 9.90560 -0.00390 -0.03937 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.07220 10.08720 -0.01500 -0.14870 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.85000 31.60000 0.25000 0.79114 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.14000 10.12410 0.01590 0.15705 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.13210 10.11530 0.01680 0.16609 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.94470 9.92780 0.01690 0.17023 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.46800 10.45150 0.01650 0.15787 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.47460 10.45720 0.01740 0.16639 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.28250 10.26520 0.01730 0.16853 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.50940 8.51130 -0.00190 -0.02232 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.22680 9.22830 -0.00150 -0.01625 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.76870 8.77000 -0.00130 -0.01482 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.30840 10.31070 -0.00230 -0.02231 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.39300 10.39460 -0.00160 -0.01539 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.90470 9.90620 -0.00150 -0.01514 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.05340 10.05510 -0.00170 -0.01691 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.64990 8.65110 -0.00120 -0.01387 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.95840 9.95910 -0.00070 -0.00703 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.21560 9.21620 -0.00060 -0.00651 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.48960 11.49130 -0.00170 -0.01479 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.32300 11.32380 -0.00080 -0.00706 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.60220 10.60300 -0.00080 -0.00755 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.41660 9.41720 -0.00060 -0.00637 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.57000 15.51000 0.06000 0.38685 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.88120 8.88530 -0.00410 -0.04614 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.80810 9.81180 -0.00370 -0.03771 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.28660 9.29000 -0.00340 -0.03660 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.74710 10.75190 -0.00480 -0.04464 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.80050 10.80460 -0.00410 -0.03795 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.28930 10.29320 -0.00390 -0.03789 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.43440 9.43790 -0.00350 -0.03708 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.70000 9.65000 0.05000 0.51813 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.58000 8.54000 0.04000 0.46838 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.74000 7.66000 0.08000 1.04439 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.03000 9.92000 0.11000 1.10887 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.85000 8.77000 0.08000 0.91220 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.71000 8.64000 0.07000 0.81019 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.85000 9.77000 0.08000 0.81883 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.20890 10.20930 -0.00040 -0.00392 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.56790 9.57020 -0.00230 -0.02403 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.08240 9.08800 -0.00560 -0.06162 富蘭克林華美中華基金 11.25000 11.19000 0.06000 0.53619 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.73000 22.45000 0.28000 1.24722 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.48000 22.43000 0.05000 0.22292 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.05130 8.06640 -0.01510 -0.18720 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.18760 9.19920 -0.01160 -0.12610 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.17870 10.19150 -0.01280 -0.12559 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.67510 9.69320 -0.01810 -0.18673 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.58350 11.58560 -0.00210 -0.01813 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.68010 8.68170 -0.00160 -0.01843 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.83030 8.83180 -0.00150 -0.01698 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.91950 9.92130 -0.00180 -0.01814 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.01710 13.97590 0.04120 0.29479 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.11580 10.08600 0.02980 0.29546 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.08810 10.05840 0.02970 0.29528 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.60200 10.59860 0.00340 0.03208 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.63940 7.63690 0.00250 0.03274 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.97670 8.97380 0.00290 0.03232 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.96970 9.96650 0.00320 0.03211 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.19030 11.19400 -0.00370 -0.03305 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.52990 7.53240 -0.00250 -0.03319 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.86580 8.86870 -0.00290 -0.03270 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.01180 10.01510 -0.00330 -0.03295 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.83510 10.82690 0.00820 0.07574 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.63800 7.63220 0.00580 0.07599 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.23070 8.23120 -0.00050 -0.00607 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.33870 9.33480 0.00390 0.04178 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.42480 10.42050 0.00430 0.04126 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.09780 13.09860 -0.00080 -0.00611 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.11000 8.14000 -0.03000 -0.36855 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.39000 8.43000 -0.04000 -0.47450 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.83000 7.79000 0.04000 0.51348 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.52000 11.47000 0.05000 0.43592 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.80000 8.82000 -0.02000 -0.22676 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.40260 13.41510 -0.01250 -0.09318 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 富蘭克林華美第一富基金 39.89000 39.52000 0.37000 0.93623 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35320 10.35270 0.00050 0.00483 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.82000 8.81000 0.01000 0.11351 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.04000 15.09000 -0.05000 -0.33135 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.97000 14.04000 -0.07000 -0.49858 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.32000 16.41000 -0.09000 -0.54845 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 10.22720 10.25160 -0.02440 -0.23801 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 10.22710 10.25160 -0.02450 -0.23899 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 10.09940 10.10050 -0.00110 -0.01089 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 10.09940 10.10050 -0.00110 -0.01089 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 10.18160 10.20570 -0.02410 -0.23614 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 10.18150 10.20570 -0.02420 -0.23712 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 10.18150 10.20570 -0.02420 -0.23712 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.25570 10.28770 -0.03200 -0.31105 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.25570 10.28770 -0.03200 -0.31105 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.25570 10.28770 -0.03200 -0.31105 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.75950 6.71320 0.04630 0.68969 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.93710 10.89270 0.04440 0.40761 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.58930 9.59140 -0.00210 -0.02189 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.60500 11.60760 -0.00260 -0.02240 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.79680 6.80000 -0.00320 -0.04706 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.00020 8.99960 0.00060 0.00667 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.64440 10.64380 0.00060 0.00564 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.00190 11.00710 -0.00520 -0.04724 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.05000 68.22000 -0.17000 -0.24919 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 68.73000 68.81000 -0.08000 -0.11626 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.39940 62.47560 -0.07620 -0.12197 復華1至5年期高收益債券基金 20.64000 20.67000 -0.03000 -0.14514 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 66.51020 66.61750 -0.10730 -0.16107 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 65.91220 66.00970 -0.09750 -0.14771 復華人民幣貨幣市場基金 11.87870 11.87670 0.00200 0.01684 復華人生目標基金 40.67060 40.05900 0.61160 1.52675 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 8.92000 8.85000 0.07000 0.79096 復華中小精選基金 68.68000 67.58000 1.10000 1.62770 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.74170 52.78870 -0.04700 -0.08903 復華中國特選信用債券ETF基金 62.25000 62.35570 -0.10570 -0.16951 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.99000 9.88000 0.11000 1.11336 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.96000 8.88000 0.08000 0.90090 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.84000 11.76000 0.08000 0.68027 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 復華六年到期新興市場債券基金 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.92000 11.78000 0.14000 1.18846 復華全方位基金 30.62000 30.17000 0.45000 1.49155 復華全球大趨勢基金-美元 13.12000 13.16000 -0.04000 -0.30395 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.72000 20.80000 -0.08000 -0.38462 復華全球平衡基金-美元 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 19.82000 19.84000 -0.02000 -0.10081 復華全球物聯網科技基金-美元 14.62000 14.67000 -0.05000 -0.34083 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.13000 14.20000 -0.07000 -0.49296 復華全球原物料基金 8.48000 8.46000 0.02000 0.23641 復華全球消費基金-新臺幣 13.29000 13.34000 -0.05000 -0.37481 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.13730 12.13730 0.00000 0.00000 復華全球債券基金 14.78770 14.78800 -0.00030 -0.00203 復華全球債券組合基金 15.31000 15.31000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.05000 15.17000 -0.12000 -0.79103 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.36000 10.44000 -0.08000 -0.76628 復華全球戰略配置強基金-美元 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 復華有利貨幣市場基金 13.49550 13.49490 0.00060 0.00445 復華亞太平衡基金 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666 復華亞太成長基金 12.47000 12.48000 -0.01000 -0.08013 復華亞太神龍科技基金-美元 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 復華東協世紀基金 12.82000 12.76000 0.06000 0.47022 復華南非幣長期收益基金A 14.34000 14.35000 -0.01000 -0.06969 復華南非幣長期收益基金B 8.17000 8.18000 -0.01000 -0.12225 復華南非幣短期收益基金A 14.66000 14.67000 -0.01000 -0.06817 復華南非幣短期收益基金B 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 復華美國20年期以上公債ETF基金 67.40440 67.62040 -0.21600 -0.31943 復華美國金融服務業股票ETF基金 22.49000 22.57000 -0.08000 -0.35445 復華美國新星基金-美元 13.06000 13.09000 -0.03000 -0.22918 復華美國新星基金-新臺幣 13.31000 13.35000 -0.04000 -0.29963 復華恒生基金 21.92000 22.20000 -0.28000 -1.26126 復華恒生單日反向一倍基金 8.12000 8.00000 0.12000 1.50000 復華恒生單日正向二倍基金 32.05000 33.07000 -1.02000 -3.08437 復華神盾基金 26.98310 26.53910 0.44400 1.67300 復華高成長基金 71.17000 70.06000 1.11000 1.58436 復華高益策略組合基金 13.57000 13.58000 -0.01000 -0.07364 復華貨幣市場基金 14.45900 14.45840 0.00060 0.00415 復華富時不動產證券化基金 18.22000 18.31000 -0.09000 -0.49153 復華富時台灣高股息低波動基金 49.77000 49.69000 0.08000 0.16100 復華復華基金 22.29000 21.94000 0.35000 1.59526 復華華人世紀基金 17.01000 16.93000 0.08000 0.47253 復華傳家二號基金 32.91720 32.34160 0.57560 1.77975 復華傳家基金 22.90400 22.65390 0.25010 1.10400 復華奧林匹克全球組合基金 15.89000 15.90000 -0.01000 -0.06289 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.48000 14.51000 -0.03000 -0.20675 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 復華新興人民幣短期收益基金 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 復華新興人民幣債券基金A 12.26000 12.26000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 21.68000 21.68000 0.00000 0.00000 復華新興市場企業債券ETF基金 68.56000 68.68000 -0.12000 -0.17472 復華新興市場高收益債券基金A 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 復華新興市場高收益債券基金B 5.47000 5.47000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.33000 12.32000 0.01000 0.08117 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333 復華新興市場短期收益基金 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 復華滬深300 A股基金 23.67000 23.80000 -0.13000 -0.54622 復華數位經濟基金 48.03000 47.37000 0.66000 1.39329 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.06600 10.06980 -0.00380 -0.03774 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.82070 9.82640 -0.00570 -0.05801 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.61050 10.61450 -0.00400 -0.03768 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.21540 10.22120 -0.00580 -0.05674 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 9.96120 9.89450 0.06670 0.67411 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.02610 10.03000 -0.00390 -0.03888 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.27020 10.26900 0.00120 0.01169 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.88410 10.89230 -0.00820 -0.07528 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.06070 10.06180 -0.00110 -0.01093 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.68550 10.69590 -0.01040 -0.09723 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.41880 10.41990 -0.00110 -0.01056 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.05140 11.06220 -0.01080 -0.09763 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.76430 10.76150 0.00280 0.02602 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.71300 10.71410 -0.00110 -0.01027 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.79840 10.80890 -0.01050 -0.09714 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.68620 10.68360 0.00260 0.02434 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.89790 11.81470 0.08320 0.70421 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.63180 10.63270 -0.00090 -0.00846 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.86880 10.86610 0.00270 0.02485 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.21950 12.13320 0.08630 0.71127 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.77480 10.77570 -0.00090 -0.00835 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.90430 10.91470 -0.01040 -0.09528 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.22180 10.21740 0.00440 0.04306 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.21420 10.21360 0.00060 0.00587 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.10510 10.11330 -0.00820 -0.08108 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.58300 10.57950 0.00350 0.03308 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.77460 10.70050 0.07410 0.69249 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.58690 10.58700 -0.00010 -0.00094 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.58160 10.57810 0.00350 0.03309 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.77400 10.69990 0.07410 0.69253 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.58370 10.58380 -0.00010 -0.00094 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.43410 10.43600 -0.00190 -0.01821 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.40320 10.40890 -0.00570 -0.05476 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.43210 10.43400 -0.00190 -0.01821 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.40410 10.40980 -0.00570 -0.05476 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.98060 10.97910 0.00150 0.01366 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.97190 10.97410 -0.00220 -0.02005 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.04740 11.05920 -0.01180 -0.10670 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.30130 10.29120 0.01010 0.09814 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.29000 10.28380 0.00620 0.06029 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.18040 10.18310 -0.00270 -0.02651 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19870 9.20070 -0.00200 -0.02174 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.26430 8.26380 0.00050 0.00605 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.29270 8.29940 -0.00670 -0.08073 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.99890 12.00150 -0.00260 -0.02166 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.81190 10.81130 0.00060 0.00555 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.97110 10.98000 -0.00890 -0.08106 景順主流基金 18.45000 18.22000 0.23000 1.26235 景順台灣科技基金 32.05000 31.67000 0.38000 1.19987 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397 景順全球科技基金 24.26000 24.39000 -0.13000 -0.53301 景順全球康健基金 19.57000 19.74000 -0.17000 -0.86120 景順貨幣市場基金 15.99380 15.99320 0.00060 0.00375 景順潛力基金 33.31000 32.99000 0.32000 0.96999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.98000 15.04000 -0.06000 -0.39894 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.09000 14.16000 -0.07000 -0.49435 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.02000 11.07000 -0.05000 -0.45167 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.31000 11.36000 -0.05000 -0.44014 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.71000 11.76000 -0.05000 -0.42517 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.87000 11.93000 -0.06000 -0.50293 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62230 8.62570 -0.00340 -0.03942 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.96170 7.96020 0.00150 0.01884 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.46560 11.47020 -0.00460 -0.04010 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56450 10.56270 0.00180 0.01704 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.28000 8.23000 0.05000 0.60753 華南永昌中國A股基金(美元) 7.95000 7.87000 0.08000 1.01652 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.74000 11.64000 0.10000 0.85911 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.60060 9.59910 0.00150 0.01563 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.86210 9.86920 -0.00710 -0.07194 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.20420 10.20260 0.00160 0.01568 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.48610 10.49360 -0.00750 -0.07147 華南永昌永昌基金 20.29000 20.24000 0.05000 0.24704 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.79000 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-0.00490 -0.04554 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.75120 10.78550 -0.03430 -0.31802 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96930 9.97380 -0.00450 -0.04512 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.89810 9.92970 -0.03160 -0.31824 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.60720 10.61460 -0.00740 -0.06972 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.53480 10.57100 -0.03620 -0.34245 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.95330 9.96020 -0.00690 -0.06928 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.82660 9.86040 -0.03380 -0.34279 華頓中小型基金 21.30000 20.92000 0.38000 1.81644 華頓中國多重機會平衡基金 11.98310 11.91460 0.06850 0.57492 華頓台灣基金 24.15000 23.59000 0.56000 2.37389 華頓平安貨幣市場基金 11.57060 11.57010 0.00050 0.00432 華頓全球時尚精品基金 18.39000 18.39000 0.00000 0.00000 華頓全球高收益債券基金A 14.10370 14.10020 0.00350 0.02482 華頓全球高收益債券基金B 8.22300 8.22100 0.00200 0.02433 華頓全球黑鑽油源基金 5.10000 5.08000 0.02000 0.39370 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.76940 2.72740 0.04200 1.53993 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.49210 12.31340 0.17870 1.45126 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40230 0.39620 0.00610 1.53963 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.02630 11.96680 0.05950 0.49721 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.02630 11.96680 0.05950 0.49721 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.65510 10.60010 0.05500 0.51886 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.78480 10.74060 0.04420 0.41152 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.78430 10.74010 0.04420 0.41154 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.48580 9.44700 0.03880 0.41071 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.93180 10.87750 0.05430 0.49920 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.93170 10.87750 0.05420 0.49828 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.63420 9.58420 0.05000 0.52169 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.83000 9.78000 0.05000 0.51125 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65070 2.65160 -0.00090 -0.03394 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07460 2.07420 0.00040 0.01928 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.23690 12.24160 -0.00470 -0.03839 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.48810 9.49170 -0.00360 -0.03793 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38440 0.38450 -0.00010 -0.02601 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30230 0.30210 0.00020 0.06620 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.55000 3.51000 0.04000 1.13960 匯豐中國動力基金(台幣) 16.01000 15.86000 0.15000 0.94578 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.96000 24.71000 0.25000 1.01174 匯豐全球趨勢組合基金 12.90000 12.98000 -0.08000 -0.61633 匯豐全球關鍵資源基金 8.44000 8.40000 0.04000 0.47619 匯豐安富基金 26.15000 25.99000 0.16000 0.61562 匯豐成功基金 44.59000 44.56000 0.03000 0.06732 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.41000 2.41000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.70520 2.70410 0.00110 0.04068 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.37080 2.36990 0.00090 0.03798 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.99810 11.99770 0.00040 0.00333 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.06320 8.06260 0.00060 0.00744 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39380 0.39360 0.00020 0.05081 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33810 0.33790 0.00020 0.05919 匯豐金磚動力基金 15.34000 15.33000 0.01000 0.06523 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01260 15.01220 0.00040 0.00266 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.52000 5.50000 0.02000 0.36364 匯豐新鑽動力基金 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.69510 5.70970 -0.01460 -0.25571 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.54590 9.56060 -0.01470 -0.15376 匯豐龍鳳基金-A類型 53.92000 53.38000 0.54000 1.01161 匯豐龍鳳基金-I類型 53.92000 53.38000 0.54000 1.01161 匯豐龍騰電子基金 37.92000 37.43000 0.49000 1.30911 匯豐雙高收益債券組合基金 12.79080 12.78530 0.00550 0.04302 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.52000 18.39000 0.13000 0.70691 新光中國成長基金(人民幣) 9.27000 9.18000 0.09000 0.98039 新光中國成長基金(美元) 9.31000 9.22000 0.09000 0.97614 新光中國成長基金(新臺幣) 9.33000 9.25000 0.08000 0.86486 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.37910 11.39580 -0.01670 -0.14655 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.39830 10.40230 -0.00400 -0.03845 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.79310 10.81220 -0.01910 -0.17665 新光台灣富貴基金 24.39000 24.22000 0.17000 0.70190 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.89000 22.07000 -0.18000 -0.81559 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.65980 40.68900 -0.02920 -0.07176 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 43.99860 43.98920 0.00940 0.02137 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.06000 10.14000 -0.08000 -0.78895 新光全球AI新創產業基金美元 9.99000 10.06000 -0.07000 -0.69583 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.10000 10.19000 -0.09000 -0.88322 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.62000 8.63000 -0.01000 -0.11587 新光全球生技醫療基金(美元) 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.88820 10.88260 0.00560 0.05146 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.70760 10.71700 -0.00940 -0.08771 新光全球債券基金(B配息)美元 10.26880 10.26360 0.00520 0.05066 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.08570 10.09450 -0.00880 -0.08718 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.12000 9.22000 -0.10000 -1.08460 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.52000 10.63000 -0.11000 -1.03481 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 新光吉星貨幣市場基金 15.50850 15.50780 0.00070 0.00451 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373 新光多重資產基金(A累積)美元 8.58000 8.61000 -0.03000 -0.34843 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872 新光亞洲精選基金-美金 22.06000 21.83000 0.23000 1.05360 新光亞洲精選基金-新台幣 22.49000 22.29000 0.20000 0.89726 新光店頭基金 23.43000 23.08000 0.35000 1.51646 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.31000 11.34000 -0.03000 -0.26455 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.77000 10.82000 -0.05000 -0.46211 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.78000 9.83000 -0.05000 -0.50865 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 40.00710 40.06510 -0.05800 -0.14476 新光特選內需收益ETF基金 21.11000 21.13000 -0.02000 -0.09465 新光創新科技基金 13.43000 13.21000 0.22000 1.66540 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.25900 10.27320 -0.01420 -0.13822 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.53710 10.54840 -0.01130 -0.10713 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.04570 10.05250 -0.00680 -0.06764 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.37450 9.38740 -0.01290 -0.13742 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.60100 9.61110 -0.01010 -0.10509 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.13910 9.14680 -0.00770 -0.08418 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.80810 40.88870 -0.08060 -0.19712 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 43.48610 43.61960 -0.13350 -0.30606 新光澳幣八年期保本基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 新光澳幣保本基金 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.75980 10.76690 -0.00710 -0.06594 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51420 9.52050 -0.00630 -0.06617 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.49350 9.50330 -0.00980 -0.10312 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.52930 10.54000 -0.01070 -0.10152 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.58950 10.59590 -0.00640 -0.06040 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.53030 9.53600 -0.00570 -0.05977 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.47580 9.48400 -0.00820 -0.08646 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.51410 10.52310 -0.00900 -0.08553 瑞銀全球創新趨勢基金 7.42000 7.42000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.77220 10.77410 -0.00190 -0.01763 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.61620 9.61780 -0.00160 -0.01664 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.62260 10.62220 0.00040 0.00377 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.61000 9.60970 0.00030 0.00312 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.66360 9.66600 -0.00240 -0.02483 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.68740 10.68970 -0.00230 -0.02152 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.96570 14.97330 -0.00760 -0.05076 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.68940 8.69380 -0.00440 -0.05061 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.24730 41.27740 -0.03010 -0.07292 群益10年期以上金融債ETF基金 42.18550 42.24780 -0.06230 -0.14746 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.01810 43.06580 -0.04770 -0.11076 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 43.13910 43.24610 -0.10700 -0.24742 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.81200 44.88950 -0.07750 -0.17265 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.73930 42.81020 -0.07090 -0.16561 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 46.45340 46.49760 -0.04420 -0.09506 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 48.12860 48.02090 0.10770 0.22428 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 45.55410 45.56390 -0.00980 -0.02151 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.68140 10.69590 -0.01450 -0.13557 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 43.61770 43.74080 -0.12310 -0.28143 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.77770 40.85240 -0.07470 -0.18285 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48190 11.48110 0.00080 0.00697 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26290 10.26360 -0.00070 -0.00682 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.10440 13.00390 0.10050 0.77285 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.80100 9.71870 0.08230 0.84682 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.21000 10.13000 0.08000 0.78973 群益大印度基金N-新臺幣 10.17000 10.31000 -0.14000 -1.35790 群益大印度基金-人民幣 13.39560 13.58300 -0.18740 -1.37967 群益大印度基金-美元 12.60610 12.77320 -0.16710 -1.30821 群益大印度基金-新臺幣 12.03000 12.20000 -0.17000 -1.39344 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.27490 12.32400 -0.04910 -0.39841 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.84530 11.88400 -0.03870 -0.32565 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.94110 10.98480 -0.04370 -0.39782 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.63220 9.66370 -0.03150 -0.32596 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.85180 9.89120 -0.03940 -0.39833 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.70890 8.73740 -0.02850 -0.32618 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.13560 9.17210 -0.03650 -0.39795 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.34710 8.37440 -0.02730 -0.32599 群益中小型股基金 46.52000 46.44000 0.08000 0.17227 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.28040 10.26020 0.02020 0.19688 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.55060 9.52500 0.02560 0.26877 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.01840 9.00200 0.01640 0.18218 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.72990 8.71270 0.01720 0.19741 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.10920 8.08740 0.02180 0.26956 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.65810 7.64420 0.01390 0.18184 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.58280 10.59170 -0.00890 -0.08403 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.64100 11.65080 -0.00980 -0.08411 群益中國高收益債券基金-美元 11.23800 11.24570 -0.00770 -0.06847 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.37530 10.39070 -0.01540 -0.14821 群益中國新機會基金N-人民幣 8.44500 8.38900 0.05600 0.66754 群益中國新機會基金N-美元 7.76000 7.70280 0.05720 0.74259 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.35000 8.29000 0.06000 0.72376 群益中國新機會基金-人民幣 7.48930 7.43960 0.04970 0.66805 群益中國新機會基金-美元 8.29670 8.23560 0.06110 0.74190 群益中國新機會基金-新臺幣 7.97000 7.92000 0.05000 0.63131 群益平衡王基金 20.07980 19.85380 0.22600 1.13832 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.06000 9.10000 -0.04000 -0.43956 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.43000 6.49000 -0.06000 -0.92450 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.04330 12.13320 -0.08990 -0.74094 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.50240 11.57980 -0.07740 -0.66841 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.98000 11.06000 -0.08000 -0.72333 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.31630 10.39330 -0.07700 -0.74086 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.85250 9.91880 -0.06630 -0.66843 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.40000 9.47000 -0.07000 -0.73918 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.44560 10.43350 0.01210 0.11597 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.22680 10.21390 0.01290 0.12630 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.24530 9.23460 0.01070 0.11587 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.23810 9.22640 0.01170 0.12681 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.50630 10.49410 0.01220 0.11626 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.54790 10.53450 0.01340 0.12720 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.40850 9.39760 0.01090 0.11599 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.88450 9.87210 0.01240 0.12561 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.24900 11.25310 -0.00410 -0.03643 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.76250 7.76530 -0.00280 -0.03606 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.71860 10.71490 0.00370 0.03453 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.53760 10.53150 0.00610 0.05792 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.62420 10.62730 -0.00310 -0.02917 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.93390 9.93040 0.00350 0.03525 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.87320 9.86740 0.00580 0.05878 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.95450 9.95740 -0.00290 -0.02912 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.71870 10.71490 0.00380 0.03546 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.53750 10.53140 0.00610 0.05792 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.62410 10.62720 -0.00310 -0.02917 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.93400 9.93050 0.00350 0.03524 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.87300 9.86730 0.00570 0.05777 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.95450 9.95740 -0.00290 -0.02912 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.80240 9.86510 -0.06270 -0.63557 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.48000 11.56000 -0.08000 -0.69204 群益全球關鍵生技基金-美元 16.03870 16.14130 -0.10260 -0.63564 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.92000 16.04000 -0.12000 -0.74813 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.41000 12.52000 -0.11000 -0.87859 群益印度中小基金N-人民幣 10.75330 10.99480 -0.24150 -2.19649 群益印度中小基金N-美元 9.03300 9.22910 -0.19610 -2.12480 群益印度中小基金N-新臺幣 8.59000 8.79000 -0.20000 -2.27531 群益印度中小基金-人民幣 14.55750 14.88450 -0.32700 -2.19692 群益印度中小基金-美元 12.91960 13.20020 -0.28060 -2.12573 群益印度中小基金-新臺幣 15.04000 15.38000 -0.34000 -2.21066 群益多利策略組合基金 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 14.11000 14.10000 0.01000 0.07092 群益多重資產組合基金 15.60000 15.64000 -0.04000 -0.25575 群益安家基金 25.39560 24.97990 0.41570 1.66414 群益安穩貨幣市場基金 16.15900 16.15830 0.00070 0.00433 群益那斯達克生技基金 21.46000 21.82000 -0.36000 -1.64986 群益亞太中小基金 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956 群益亞太新趨勢平衡基金 16.80000 16.76000 0.04000 0.23866 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.57360 10.58050 -0.00690 -0.06521 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.82310 7.82820 -0.00510 -0.06515 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.27260 10.27940 -0.00680 -0.06615 群益店頭市場基金 96.03000 94.87000 1.16000 1.22273 群益東方盛世基金 9.04000 8.92000 0.12000 1.34529 群益東協成長基金-人民幣 13.80610 13.71900 0.08710 0.63489 群益東協成長基金-美元 12.12630 12.04100 0.08530 0.70841 群益東協成長基金-新臺幣 12.07000 12.00000 0.07000 0.58333 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.91330 11.93570 -0.02240 -0.18767 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.23590 11.25370 -0.01780 -0.15817 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.64340 10.66770 -0.02430 -0.22779 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.77870 9.79710 -0.01840 -0.18781 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.22620 9.24090 -0.01470 -0.15908 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.73750 8.75750 -0.02000 -0.22838 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.00560 11.03080 -0.02520 -0.22845 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.56950 9.58750 -0.01800 -0.18774 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.39000 9.40500 -0.01500 -0.15949 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.76110 9.78340 -0.02230 -0.22794 群益長安基金 30.33000 29.80000 0.53000 1.77852 群益美國新創亮點基金N-美元 10.52700 10.59790 -0.07090 -0.66900 群益美國新創亮點基金-美元 15.92470 16.03210 -0.10740 -0.66991 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.48000 15.60000 -0.12000 -0.76923 群益真善美基金 15.79350 15.65580 0.13770 0.87955 群益馬拉松基金 121.16000 119.84000 1.32000 1.10147 群益深証中小板基金 11.60000 11.66000 -0.06000 -0.51458 群益創新科技基金 33.27000 32.84000 0.43000 1.30938 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.58930 9.52450 0.06480 0.68035 群益華夏盛世基金N-美元 8.83170 8.76560 0.06610 0.75408 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.26000 9.20000 0.06000 0.65217 群益華夏盛世基金-人民幣 10.44290 10.37220 0.07070 0.68163 群益華夏盛世基金-美元 9.73790 9.66500 0.07290 0.75427 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.16000 16.06000 0.10000 0.62267 群益奧斯卡基金 30.31000 29.89000 0.42000 1.40515 群益新興金鑽基金-美元 11.80690 11.76570 0.04120 0.35017 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.08000 9.05000 0.03000 0.33149 群益葛萊美基金 24.02000 23.64000 0.38000 1.60745 群益道瓊美國地產ETF基金 21.60000 21.98000 -0.38000 -1.72884 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.61000 7.65000 -0.04000 -0.52288 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.62000 14.47000 0.15000 1.03663 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.18830 11.23640 -0.04810 -0.42807 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.03760 11.07690 -0.03930 -0.35479 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.12450 11.17380 -0.04930 -0.44121 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.86600 10.91260 -0.04660 -0.42703 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.72000 10.75820 -0.03820 -0.35508 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.80400 10.85190 -0.04790 -0.44140 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.18820 11.23630 -0.04810 -0.42808 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.03800 11.07730 -0.03930 -0.35478 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.86600 10.91270 -0.04670 -0.42794 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.71950 10.75770 -0.03820 -0.35509 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.01390 13.03320 -0.01930 -0.14808 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.85460 11.87060 -0.01600 -0.13479 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.74910 11.76440 -0.01530 -0.13005 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.73600 8.74890 -0.01290 -0.14745 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.05690 9.06910 -0.01220 -0.13452 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.55450 8.56560 -0.01110 -0.12959 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.31930 10.33310 -0.01380 -0.13355 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.01990 10.03340 -0.01350 -0.13455 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 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路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 德信大發基金 30.46000 30.07000 0.39000 1.29697 德信中國精選成長基金 11.94000 11.85000 0.09000 0.75949 德信台灣主流中小基金 20.20000 19.83000 0.37000 1.86586 德信萬保貨幣市場基金 11.98500 11.98450 0.00050 0.00417 德信數位時代基金 32.88000 32.58000 0.30000 0.92081 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.93040 10.92870 0.00170 0.01556 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.83050 10.83030 0.00020 0.00185 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.71520 11.71470 0.00050 0.00427 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.99000 16.65000 0.34000 2.04204 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.06000 18.00000 0.06000 0.33333 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.68350 10.65790 0.02560 0.24020 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.15820 16.11860 0.03960 0.24568 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.28770 8.28990 -0.00220 -0.02654 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.23560 11.22880 0.00680 0.06056 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.20740 12.20000 0.00740 0.06066 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.05710 14.06080 -0.00370 -0.02631 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.30000 17.27000 0.03000 0.17371 摩根中小基金 22.61000 22.52000 0.09000 0.39964 摩根中國A股基金 15.18000 15.05000 0.13000 0.86379 摩根中國A股基金(美元) 11.84000 11.73000 0.11000 0.93777 摩根中國亮點基金 13.15000 13.04000 0.11000 0.84356 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.72510 11.64640 0.07870 0.67575 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.00410 12.90910 0.09500 0.73591 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.96100 9.88680 0.07420 0.75050 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.66210 13.57040 0.09170 0.67574 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.77410 15.65880 0.11530 0.73633 摩根台灣金磚基金-累積型 19.82000 19.73000 0.09000 0.45616 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.82000 19.73000 0.09000 0.45616 摩根台灣增長基金 50.98000 50.60000 0.38000 0.75099 摩根平衡基金 28.01000 27.91000 0.10000 0.35829 摩根全球α基金 18.85000 18.88000 -0.03000 -0.15890 摩根全球平衡基金 16.43700 16.43710 -0.00010 -0.00061 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.52750 9.53220 -0.00470 -0.04931 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.66070 10.66430 -0.00360 -0.03376 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.07950 10.08180 -0.00230 -0.02281 摩根多元入息成長基金-累積型 11.71140 11.71720 -0.00580 -0.04950 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.46050 10.46280 -0.00230 -0.02198 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.87310 10.81920 0.05390 0.49819 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.47980 14.40810 0.07170 0.49764 摩根亞洲基金 61.00000 60.49000 0.51000 0.84311 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.51300 8.53380 -0.02080 -0.24374 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.05320 10.07520 -0.02200 -0.21836 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.89990 8.91830 -0.01840 -0.20632 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.95640 12.98800 -0.03160 -0.24330 摩根東方內需機會基金 19.31000 19.15000 0.16000 0.83551 摩根東方科技基金 31.96000 31.49000 0.47000 1.49254 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.35000 10.25000 0.10000 0.97561 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.78000 9.70000 0.08000 0.82474 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.30000 12.21000 0.09000 0.73710 摩根金龍收成基金 22.48000 22.23000 0.25000 1.12461 摩根第一貨幣市場基金 15.13220 15.13170 0.00050 0.00330 摩根絕對日本基金 14.05000 13.80000 0.25000 1.81159 摩根新金磚五國基金 13.05000 13.10000 -0.05000 -0.38168 摩根新絲路基金 9.59000 9.51000 0.08000 0.84122 摩根新興35基金 13.94000 13.89000 0.05000 0.35997 摩根新興日本基金 23.29000 22.89000 0.40000 1.74749 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.43000 7.43600 -0.00600 -0.08069 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.82530 9.83160 -0.00630 -0.06408 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.66150 9.66650 -0.00500 -0.05173 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.43620 11.44550 -0.00930 -0.08125 摩根新興科技基金 53.45000 53.06000 0.39000 0.73502 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.00150 8.96670 0.03480 0.38810 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.72910 9.68400 0.04510 0.46572 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.17790 9.13480 0.04310 0.47182 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.72410 10.68270 0.04140 0.38754 摩根龍揚基金 33.57000 33.20000 0.37000 1.11446 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.22000 11.26000 -0.04000 -0.35524 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.94000 10.98000 -0.04000 -0.36430 摩根環球股票收益基金-累積型 12.20000 12.25000 -0.05000 -0.40816 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32730 9.32130 0.00600 0.06437 摩根總收益組合基金-累積型 11.52860 11.52120 0.00740 0.06423 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.80000 20.78000 0.02000 0.09625 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61500 12.61470 0.00030 0.00238 鋒裕匯理阿波羅基金 11.25000 11.08000 0.17000 1.53430 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.66540 10.66860 -0.00320 -0.02999 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.68050 10.68180 -0.00130 -0.01217 聯邦中國龍基金 26.34000 25.96000 0.38000 1.46379 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.71540 12.71750 -0.00210 -0.01651 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.86240 11.86370 -0.00130 -0.01096 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.75210 10.75910 -0.00700 -0.06506 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.45930 10.51350 -0.05420 -0.51553 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.81260 9.86290 -0.05030 -0.50999 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.88720 8.93770 -0.05050 -0.56502 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.11280 10.11560 -0.00280 -0.02768 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.24210 10.25390 -0.01180 -0.11508 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.08710 10.08900 -0.00190 -0.01883 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.31250 10.32340 -0.01090 -0.10559 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.57470 9.60040 -0.02570 -0.26770 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.78470 9.81960 -0.03490 -0.35541 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.62630 11.65160 -0.02530 -0.21714 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.39700 11.42160 -0.02460 -0.21538 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.59810 10.62920 -0.03110 -0.29259 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.72870 10.77880 -0.05010 -0.46480 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.50300 10.55200 -0.04900 -0.46437 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.76730 9.82050 -0.05320 -0.54172 聯邦金鑽平衡基金 23.46360 23.14590 0.31770 1.37260 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.61440 9.58890 0.02550 0.26593 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.99590 9.97810 0.01780 0.17839 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.56060 9.54420 0.01640 0.17183 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.92750 9.92080 0.00670 0.06753 聯邦貨幣市場基金 13.22260 13.22200 0.00060 0.00454 聯邦精選科技基金 13.19000 13.01000 0.18000 1.38355 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.84890 16.85680 -0.00790 -0.04687 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.94200 12.89000 0.05200 0.40341 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.58850 12.54800 0.04050 0.32276 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.97230 11.94370 0.02860 0.23946 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.40430 12.40290 0.00140 0.01129 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.56060 11.56520 -0.00460 -0.03977 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57170 10.61460 -0.04290 -0.40416 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.68670 8.71920 -0.03250 -0.37274 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.51000 36.06000 0.45000 1.24792 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 18.44000 18.27000 0.17000 0.93049 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.55000 18.37000 0.18000 0.97986 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.35000 12.24000 0.11000 0.89869 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.34000 16.34000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.90000 12.90000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.63000 7.63000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.56000 11.56000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.53000 15.50000 0.03000 0.19355 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.62000 11.55000 0.07000 0.60606 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.43000 14.35000 0.08000 0.55749 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.46000 14.38000 0.08000 0.55633 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.48000 14.40000 0.08000 0.55556 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.33000 9.27000 0.06000 0.64725 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.20000 15.11000 0.09000 0.59563 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.08000 21.11000 -0.03000 -0.14211 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.11000 19.13000 -0.02000 -0.10455 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.16000 13.18000 -0.02000 -0.15175 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.99000 15.00000 -0.01000 -0.06667 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.97000 15.99000 -0.02000 -0.12508 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.91000 14.93000 -0.02000 -0.13396 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.93000 14.94000 -0.01000 -0.06693 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.84000 12.86000 -0.02000 -0.15552 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.97000 15.08000 -0.11000 -0.72944 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.96000 12.97000 -0.01000 -0.07710 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.80000 8.82000 -0.02000 -0.22676 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.46000 13.48000 -0.02000 -0.14837 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.55000 19.54000 0.01000 0.05118 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.28000 18.27000 0.01000 0.05473 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.21000 13.21000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.21000 14.20000 0.01000 0.07042 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.16000 13.15000 0.01000 0.07605 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.91000 7.91000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.15000 14.15000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.23000 14.23000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 聯博貨幣市場基金 15.03790 15.03750 0.00040 0.00266 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.16740 11.17170 -0.00430 -0.03849 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.04330 14.04280 0.00050 0.00356 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.58010 7.58300 -0.00290 -0.03824 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.30000 14.32000 -0.02000 -0.13966 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.45000 14.47000 -0.02000 -0.13822 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.22500 10.21030 0.01470 0.14397 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.67050 10.67150 -0.00100 -0.00937 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.23360 10.22800 0.00560 0.05475 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.24070 10.24100 -0.00030 -0.00293 瀚亞中小型股基金 21.26000 20.80000 0.46000 2.21154 瀚亞中國A股基金-人民幣 12.40000 12.30000 0.10000 0.81301 瀚亞中國A股基金-新台幣 13.08000 12.99000 0.09000 0.69284 瀚亞巴西基金 6.39000 6.46000 -0.07000 -1.08359 瀚亞外銷基金 40.72000 40.14000 0.58000 1.44494 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.10330 11.07160 0.03170 0.28632 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.70740 10.68520 0.02220 0.20776 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.57290 12.55220 0.02070 0.16491 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.52480 10.52120 0.00360 0.03422 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.15400 7.13320 0.02080 0.29159 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.86170 7.84540 0.01630 0.20777 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.01450 8.00130 0.01320 0.16497 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.91750 6.91520 0.00230 0.03326 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.58640 8.57220 0.01420 0.16565 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.80000 8.77450 0.02550 0.29061 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.19270 9.17360 0.01910 0.20821 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.94960 8.93480 0.01480 0.16564 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.18000 12.17000 0.01000 0.08217 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.53000 11.54000 -0.01000 -0.08666 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.66890 10.67610 -0.00720 -0.06744 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.91390 9.90890 0.00500 0.05046 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.81960 9.81920 0.00040 0.00407 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.88830 9.89500 -0.00670 -0.06771 瀚亞印度基金-人民幣 14.55000 14.79000 -0.24000 -1.62272 瀚亞印度基金-美元 13.72000 13.96000 -0.24000 -1.71920 瀚亞印度基金-新台幣 30.63000 31.19000 -0.56000 -1.79545 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.14000 10.22000 -0.08000 -0.78278 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.21000 10.30000 -0.09000 -0.87379 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.56000 9.63000 -0.07000 -0.72690 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.55000 9.63000 -0.08000 -0.83074 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.61000 9.69000 -0.08000 -0.82559 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.57000 9.64000 -0.07000 -0.72614 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.55000 9.63000 -0.08000 -0.83074 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.61000 9.70000 -0.09000 -0.92784 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.12000 9.15000 -0.03000 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