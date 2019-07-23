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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/07/22  108/07/19  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.40590   10.39960   0.00630    0.06058
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.22690   10.22070   0.00620    0.06066
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.48240   10.47530   0.00710    0.06778
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.30940   10.30240   0.00700    0.06795
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.28310   10.27750   0.00560    0.05449
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.28410   10.27860   0.00550    0.05351
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.28410   10.27860   0.00550    0.05351
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.35230   10.34280   0.00950    0.09185
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.93230    9.93230   0.00000    0.00000
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.93230    9.93230   0.00000    0.00000
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.92260    9.92190   0.00070    0.00706
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.92260    9.92190   0.00070    0.00706
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.03140   10.02730   0.00410    0.04089
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.03140   10.02730   0.00410    0.04089
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.78410   10.77300   0.01110    0.10304
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.58320   10.57180   0.01140    0.10783
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.68770   10.67990   0.00780    0.07303
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.57490   10.56720   0.00770    0.07287
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.28000   23.08000   0.20000    0.86655
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         25.11000   24.78000   0.33000    1.33172
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.68120   41.74520  -0.06400   -0.15331
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.33700   40.36110  -0.02410   -0.05971
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.91220    9.90730   0.00490    0.04946
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.44010   10.43610   0.00400    0.03833
中國信託台灣活力基金                                               13.58000   13.42000   0.16000    1.19225
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.69000   10.77000  -0.08000   -0.74280
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.57000   10.68000  -0.11000   -1.02996
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.57000    9.67000  -0.10000   -1.03413
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.95000   10.04000  -0.09000   -0.89641
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.35000    9.45000  -0.10000   -1.05820
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.15000   10.26000  -0.11000   -1.07212
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                              9.99380    9.97690   0.01690    0.16939
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.09510   10.10090  -0.00580   -0.05742
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.02330    9.02850  -0.00520   -0.05760
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.41510   10.41200   0.00310    0.02977
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.27600    9.27340   0.00260    0.02804
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.48710   11.57850  -0.09140   -0.78939
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.73140    9.80880  -0.07740   -0.78909
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.44120   11.40020   0.04100    0.35964
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.97130    9.93560   0.03570    0.35931
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              42.95560   43.07460  -0.11900   -0.27626
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              45.22540   45.21330   0.01210    0.02676
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                45.66900   45.72550  -0.05650   -0.12356
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.85000   10.90000  -0.05000   -0.45872
中國信託智能運動基金-美元                                          10.48000   10.52000  -0.04000   -0.38023
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.17000   10.25000  -0.08000   -0.78049
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.96000   10.03000  -0.07000   -0.69791
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03700   11.03650   0.00050    0.00453
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.19720   10.19990  -0.00270   -0.02647
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.37770    9.38020  -0.00250   -0.02665
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.42380   10.42200   0.00180    0.01727
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.58500    9.58300   0.00200    0.02087
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.46000   11.54000  -0.08000   -0.69324
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.88000   10.96000  -0.08000   -0.72993
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.55000   11.63000  -0.08000   -0.68788
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.02000   11.09000  -0.07000   -0.63120
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.55100   42.64120  -0.09020   -0.21153
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            43.11110   43.17840  -0.06730   -0.15586
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        42.89180   42.93840  -0.04660   -0.10853
元大2001基金                                                       65.18000   63.84000   1.34000    2.09900
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.48010   45.54370  -0.06360   -0.13965
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             43.35270   43.82400  -0.47130   -1.07544
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.18000   20.96000   0.22000    1.04962
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.70960   11.70880   0.00080    0.00683
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.85130   10.88020  -0.02890   -0.26562
元大上證50基金                                                     33.33000   33.47000  -0.14000   -0.41829
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.15000    9.15000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.64000   13.50000   0.14000    1.03704
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.76700   12.65200   0.11500    0.90895
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.35100   17.21100   0.14000    0.81343
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.94700   10.88000   0.06700    0.61581
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.59000   10.55400   0.03600    0.34110
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.06000    3.04000   0.02000    0.65789
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.74000   13.70000   0.04000    0.29197
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.21730   47.23290  -0.01560   -0.03303
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.96860   10.96510   0.00350    0.03192
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.98630    9.98300   0.00330    0.03306
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.14860   10.17300  -0.02440   -0.23985
元大巴西指數基金                                                    7.52800    7.68200  -0.15400   -2.00469
元大日經225基金                                                    27.22000   27.30000  -0.08000   -0.29304
元大台商收成基金                                                   22.87000   22.81000   0.06000    0.26304
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.36000   11.42000  -0.06000   -0.52539
元大台灣50單日正向2倍基金                                          41.62000   41.15000   0.47000    1.14216
元大台灣中型100基金                                                33.71000   33.55000   0.16000    0.47690
元大台灣加權股價指數基金                                           26.43800   26.24100   0.19700    0.75073
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.63000   10.53000   0.10000    0.94967
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.63000   10.53000   0.10000    0.94967
元大台灣卓越50基金                                                 83.82000   83.06000   0.76000    0.91500
元大台灣金融基金                                                   18.63000   18.58000   0.05000    0.26911
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.48000   32.30000   0.18000    0.55728
元大台灣高股息基金                                                 27.24000   27.17000   0.07000    0.25764
元大台灣電子科技基金                                               36.78000   36.33000   0.45000    1.23865
元大全球ETF成長組合基金                                            10.67000   10.71000  -0.04000   -0.37348
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.03000   15.08000  -0.05000   -0.33156
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.63000   23.81000  -0.18000   -0.75598
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.53000   13.65000  -0.12000   -0.87912
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.29000    9.37000  -0.08000   -0.85379
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.21000   13.30000  -0.09000   -0.67669
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.38800   12.49200  -0.10400   -0.83253
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.80000    8.78000   0.02000    0.22779
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.62000    6.60000   0.02000    0.30303
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.97000    9.06000  -0.09000   -0.99338
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.89000    6.96000  -0.07000   -1.00575
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.58400    8.60100  -0.01700   -0.19765
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.56000    8.58000  -0.02000   -0.23310
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.95000   13.90000   0.05000    0.35971
元大全球農業商機基金                                               18.10000   18.10000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                   10.14200   10.11200   0.03000    0.29668
元大印度指數基金                                                    9.96700   10.16700  -0.20000   -1.96715
元大印度基金                                                       12.83000   13.08000  -0.25000   -1.91131
元大多多基金                                                       17.66000   17.39000   0.27000    1.55262
元大多福基金                                                       53.27000   52.45000   0.82000    1.56339
元大亞太成長基金                                                    8.77000    8.70000   0.07000    0.80460
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.38740    9.40480  -0.01740   -0.18501
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.51000    7.52390  -0.01390   -0.18474
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.40600    9.33400   0.07200    0.77137
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.23000   10.16000   0.07000    0.68898
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.68000    9.62000   0.06000    0.62370
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.23000   10.16000   0.07000    0.68898
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.26900   10.15300   0.11600    1.14252
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.22040   10.21070   0.00970    0.09500
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.42100   10.42030   0.00070    0.00672
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.20880   10.20810   0.00070    0.00686
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.47790   10.48630  -0.00840   -0.08010
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.26530   10.27360  -0.00830   -0.08079
元大卓越基金                                                       44.44000   44.04000   0.40000    0.90827
元大店頭基金                                                        8.66000    8.55000   0.11000    1.28655
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.48210   10.47990   0.00220    0.02099
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.84890    9.83600   0.01290    0.13115
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.56020   32.77200  -0.21180   -0.64628
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.07370   42.20220  -0.12850   -0.30449
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.00090   16.97310   0.02780    0.16379
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.35700   22.44410  -0.08710   -0.38808
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.03440   42.12580  -0.09140   -0.21697
元大高科技基金                                                     19.85000   19.52000   0.33000    1.69057
元大得利貨幣市場基金                                               16.33090   16.33010   0.00080    0.00490
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03610   12.03560   0.00050    0.00415
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.01000   10.83000   0.18000    1.66205
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.01000   10.83000   0.18000    1.66205
元大富櫃50基金                                                     13.25000   13.03000   0.22000    1.68841
元大華夏中小基金                                                    7.32000    7.29000   0.03000    0.41152
元大新中國基金-人民幣                                               9.75000    9.69000   0.06000    0.61920
元大新中國基金-美元                                                 9.13200    9.09100   0.04100    0.45100
元大新中國基金-新台幣                                               9.16000    9.12000   0.04000    0.43860
元大新主流基金                                                     25.07000   24.53000   0.54000    2.20139
元大新東協平衡基金-美元                                             9.70900    9.68800   0.02100    0.21676
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.53000    9.51000   0.02000    0.21030
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.12280   11.12750  -0.00470   -0.04224
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.25740   10.28090  -0.02350   -0.22858
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.67980   11.71680  -0.03700   -0.31579
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.62350    9.65390  -0.03040   -0.31490
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.56600   10.56560   0.00040    0.00379
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.80610    9.80580   0.00030    0.00306
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.80350   10.81250  -0.00900   -0.08324
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.03470   10.04310  -0.00840   -0.08364
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.09930   10.09970  -0.00040   -0.00396
元大新興亞洲基金                                                   11.16000   11.10000   0.06000    0.54054
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.90230    9.93150  -0.02920   -0.29401
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.17600    9.20300  -0.02700   -0.29338
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.24540   10.28450  -0.03910   -0.38018
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.50890    9.54520  -0.03630   -0.38030
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16850   15.16780   0.00070    0.00462
元大經貿基金                                                       37.26000   36.69000   0.57000    1.55356
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.97000    9.00000  -0.03000   -0.33333
元大實質多重資產基金-美元                                           8.24600    8.28300  -0.03700   -0.44670
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.76000    8.80000  -0.04000   -0.45455
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.39000   12.34000   0.05000    0.40519
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.75000   17.87000  -0.12000   -0.67152
元大摩臺基金                                                       39.22000   38.87000   0.35000    0.90044
元大標普500基金                                                    28.02000   28.23000  -0.21000   -0.74389
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.14000   12.06000   0.08000    0.66335
元大標普500單日正向2倍基金                                         36.97000   37.51000  -0.54000   -1.43962
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.71000   20.73000  -0.02000   -0.09648
元大標智滬深300基金                                                18.19000   18.32000  -0.13000   -0.70961
元大歐洲50基金                                                     25.46000   25.48000  -0.02000   -0.07849
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.40450    9.42640  -0.02190   -0.23233
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.29670   10.29600   0.00070    0.00680
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.87000   15.56000   0.31000    1.99229
日盛上選基金                                                       36.26000   35.49000   0.77000    2.16963
日盛小而美基金                                                     18.76000   18.35000   0.41000    2.23433
日盛中國內需動力基金                                                9.71000    9.60000   0.11000    1.14583
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.36080   12.36540  -0.00460   -0.03720
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.84570    9.84940  -0.00370   -0.03757
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.62450   12.62890  -0.00440   -0.03484
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.05060   10.05410  -0.00350   -0.03481
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.41060   11.42080  -0.01020   -0.08931
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.06680    9.07500  -0.00820   -0.09036
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.64000   10.54000   0.10000    0.94877
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.13000   10.03000   0.10000    0.99701
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.54000   10.44000   0.10000    0.95785
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.64000   10.58000   0.06000    0.56711
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.51000   10.44000   0.07000    0.67050
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.65000   10.59000   0.06000    0.56657
日盛日盛基金                                                       11.99000   11.63000   0.36000    3.09544
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
日盛全球抗暖化基金                                                 11.43000   11.46000  -0.03000   -0.26178
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.54680   10.54170   0.00510    0.04838
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.40700    9.40250   0.00450    0.04786
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.31020   10.31010   0.00010    0.00097
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.19640    9.19630   0.00010    0.00109
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.51890    2.51950  -0.00060   -0.02381
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65220    1.65250  -0.00030   -0.01815
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39020    0.39020   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25640    0.25650  -0.00010   -0.03899
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.86120   12.87100  -0.00980   -0.07614
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.32690    8.33320  -0.00630   -0.07560
日盛亞洲機會基金                                                    7.15000    7.08000   0.07000    0.98870
日盛首選基金                                                       17.95000   17.50000   0.45000    2.57143
日盛高科技基金                                                     19.03000   18.57000   0.46000    2.47711
日盛貨幣市場基金                                                   14.83950   14.83880   0.00070    0.00472
日盛新台商基金                                                     41.51000   40.38000   1.13000    2.79842
日盛精選五虎基金                                                   37.41000   36.76000   0.65000    1.76823
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55030   13.54970   0.00060    0.00443
台新2000高科技基金                                                 32.43000   31.90000   0.53000    1.66144
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.63000   10.37000   0.26000    2.50723
台新MSCI中國基金                                                   20.46000   20.29000   0.17000    0.83785
台新大眾貨幣市場基金                                               14.22710   14.22650   0.00060    0.00422
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.46080   10.43870   0.02210    0.21171
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.55780   10.55510   0.00270    0.02558
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.19180   10.19810  -0.00630   -0.06178
台新中國通基金                                                     46.82000   45.87000   0.95000    2.07107
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.56270    0.55770   0.00500    0.89654
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.44400   17.30600   0.13800    0.79741
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31780    0.31570   0.00210    0.66519
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.53000    9.47000   0.06000    0.63358
台新主流基金                                                       24.84000   24.58000   0.26000    1.05777
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.35000   23.70000  -0.35000   -1.47679
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.75650    0.76700  -0.01050   -1.36897
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.53000   16.78000  -0.25000   -1.48987
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.53460    0.54200  -0.00740   -1.36531
台新台灣中小基金                                                   36.13000   35.45000   0.68000    1.91819
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.78310   10.76180   0.02130    0.19792
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.99490    9.97780   0.01710    0.17138
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.56230   11.54200   0.02030    0.17588
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.18020   10.17340   0.00680    0.06684
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.39980   11.39210   0.00770    0.06759
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       14.77000   15.02000  -0.25000   -1.66445
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.62140    8.62330  -0.00190   -0.02203
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28280    0.28260   0.00020    0.07077
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.66030   12.66310  -0.00280   -0.02211
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.41030    0.41000   0.00030    0.07317
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.02000   40.04000  -0.02000   -0.04995
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.73000   40.74000  -0.01000   -0.02455
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13270   11.13230   0.00040    0.00359
台新高股息平衡基金                                                 32.89060   32.42440   0.46620    1.43781
台新智慧生活基金-美元                                              10.90080   10.91980  -0.01900   -0.17400
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.29000   11.31000  -0.02000   -0.17683
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.35900    8.35480   0.00420    0.05027
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.60320    8.60650  -0.00330   -0.03834
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.49330    9.48860   0.00470    0.04953
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.78130    9.78490  -0.00360   -0.03679
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.72580   11.74430  -0.01850   -0.15752
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37200    0.37220  -0.00020   -0.05373
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.31460    8.32770  -0.01310   -0.15731
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27830    0.27850  -0.00020   -0.07181
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.73000    5.75000  -0.02000   -0.34783
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.24000   22.26000  -0.02000   -0.08985
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.26140   10.24570   0.01570    0.15324
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.04130   10.04450  -0.00320   -0.03186
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.12990   10.13810  -0.00820   -0.08088
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.26130   10.24550   0.01580    0.15421
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.04110   10.04430  -0.00320   -0.03186
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.12990   10.13810  -0.00820   -0.08088
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               41.99780   42.06510  -0.06730   -0.15999
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.62070   41.71970  -0.09900   -0.23730
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.87170   40.00900  -0.13730   -0.34317
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.36610   11.36540   0.00070    0.00616
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.19060   10.19730  -0.00670   -0.06570
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.24640    9.24750  -0.00110   -0.01190
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.86090   10.86210  -0.00120   -0.01105
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.84680    7.85320  -0.00640   -0.08150
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.28740    9.29490  -0.00750   -0.08069
永豐中小基金                                                       53.77000   53.12000   0.65000    1.22364
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79430    1.79540  -0.00110   -0.06127
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.49830    2.49990  -0.00160   -0.06400
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.21820    8.22950  -0.01130   -0.13731
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.10210   11.11740  -0.01530   -0.13762
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.74000    4.70000   0.04000    0.85106
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.43000   21.27000   0.16000    0.75223
永豐主流品牌基金                                                   19.92000   19.97000  -0.05000   -0.25038
永豐永豐基金                                                       33.69000   33.35000   0.34000    1.01949
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.24000    9.25980  -0.01980   -0.21383
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.72180    9.74270  -0.02090   -0.21452
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.12960    9.15610  -0.02650   -0.28942
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.60790    9.63580  -0.02790   -0.28955
永豐亞洲民生消費基金                                               12.12000   12.06000   0.06000    0.49751
永豐南非幣2021保本基金                                             14.19130   14.18980   0.00150    0.01057
永豐高科技基金                                                     24.04000   23.50000   0.54000    2.29787
永豐貨幣市場基金                                                   13.94290   13.94230   0.00060    0.00430
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11910    2.11950  -0.00040   -0.01887
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.61490    2.61530  -0.00040   -0.01529
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.81540    7.82230  -0.00690   -0.08821
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.94590   10.95560  -0.00970   -0.08854
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.22370    7.22180   0.00190    0.02631
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.57660   11.57360   0.00300    0.02592
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.44000   10.32000   0.12000    1.16279
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.25000    8.15000   0.10000    1.22699
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 19.00000   18.79000   0.21000    1.11762
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.38000   54.99000   0.39000    0.70922
永豐領航科技基金                                                   38.86000   38.06000   0.80000    2.10194
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    12.36000   12.28000   0.08000    0.65147
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.78000   11.71000   0.07000    0.59778
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
永豐趨勢平衡基金                                                   41.77000   41.49000   0.28000    0.67486
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.89620   11.89360   0.00260    0.02186
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.75380    9.75990  -0.00610   -0.06250
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.40450   10.41100  -0.00650   -0.06243
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.81390    9.81850  -0.00460   -0.04685
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.29060   10.29540  -0.00480   -0.04662
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.81030    9.81640  -0.00610   -0.06214
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.59100   10.59760  -0.00660   -0.06228
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.82660    9.83150  -0.00490   -0.04984
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.38830   10.39350  -0.00520   -0.05003
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.01000   10.93000   0.08000    0.73193
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.64000    9.59000   0.05000    0.52138
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.35000   10.28000   0.07000    0.68093
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.06000   14.92000   0.14000    0.93834
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.79000   19.63000   0.16000    0.81508
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.71000   19.53000   0.18000    0.92166
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05390   10.05210   0.00180    0.01791
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05390   10.05210   0.00180    0.01791
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.00390   10.00260   0.00130    0.01300
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.00390   10.00260   0.00130    0.01300
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.14670   10.13220   0.01450    0.14311
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.14660   10.13210   0.01450    0.14311
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.05580   10.05390   0.00190    0.01890
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.05580   10.05390   0.00190    0.01890
兆豐國際生命科學基金                                               15.40000   15.56000  -0.16000   -1.02828
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.44980   10.48740  -0.03760   -0.35853
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.69500   10.72670  -0.03170   -0.29552
兆豐國際全球基金                                                   31.41000   31.45000  -0.04000   -0.12719
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.49330   10.49130   0.00200    0.01906
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.22040   10.20770   0.01270    0.12442
兆豐國際國民基金                                                   23.33000   23.00000   0.33000    1.43478
兆豐國際第一基金                                                   13.57000   13.41000   0.16000    1.19314
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.73910   10.74700  -0.00790   -0.07351
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.19690    8.20290  -0.00600   -0.07314
兆豐國際萬全基金                                                   20.95000   20.77000   0.18000    0.86663
兆豐國際電子基金                                                   26.86000   26.45000   0.41000    1.55009
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.43000   22.27000   0.16000    0.71846
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.34000   15.41000  -0.07000   -0.45425
兆豐國際豐台灣基金                                                 35.98000   35.46000   0.52000    1.46644
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55890   12.55830   0.00060    0.00478
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                        10.00400   10.00420  -0.00020   -0.00200
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.99950    9.99960  -0.00010   -0.00100
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.99600   10.00440  -0.00840   -0.08396
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                        10.00470   10.00440   0.00030    0.00300
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.98280    9.98230   0.00050    0.00501
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                          10.00400   10.00420  -0.00020   -0.00200
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.99950    9.99960  -0.00010   -0.00100
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.99600   10.00440  -0.00840   -0.08396
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                          10.00470   10.00440   0.00030    0.00300
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.98280    9.98230   0.00050    0.00501
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.86650   10.86770  -0.00120   -0.01104
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.60300   10.60470  -0.00170   -0.01603
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.85410   10.85510  -0.00100   -0.00921
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.54720   10.54860  -0.00140   -0.01327
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.70050   10.70220  -0.00170   -0.01588
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.65280   10.65380  -0.00100   -0.00939
合庫台灣基金                                                       11.97000   11.69000   0.28000    2.39521
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.69100   11.69320  -0.00220   -0.01881
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.69130   12.68710   0.00420    0.03310
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.31710   11.31290   0.00420    0.03713
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.08260   12.08170   0.00090    0.00745
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.12930    8.13070  -0.00140   -0.01722
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.41900    9.41590   0.00310    0.03292
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.12380    9.12070   0.00310    0.03399
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.82460    8.82420   0.00040    0.00453
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.27570    9.27250   0.00320    0.03451
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.33000   11.30000   0.03000    0.26549
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
合庫全球新興市場基金                                                9.69000    9.64000   0.05000    0.51867
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.13000    9.14000  -0.01000   -0.10941
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.17510   10.17460   0.00050    0.00491
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.95190    9.94960   0.00230    0.02312
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.29290   10.28730   0.00560    0.05444
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.56190   10.56170   0.00020    0.00189
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.11160   12.10550   0.00610    0.05039
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.35720   15.35690   0.00030    0.00195
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.74270    8.74030   0.00240    0.02746
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.57930    9.57460   0.00470    0.04909
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.93250    7.93230   0.00020    0.00252
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.71470    8.71020   0.00450    0.05166
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.61880   10.61720   0.00160    0.01507
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.91000   11.78000   0.13000    1.10357
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.70000   11.56000   0.14000    1.21107
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.89000   11.76000   0.13000    1.10544
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.16370   10.16360   0.00010    0.00098
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.17010   10.16800   0.00210    0.02065
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                          10.15270   10.14450   0.00820    0.08083
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.12430   10.12460  -0.00030   -0.00296
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.16370   10.16350   0.00020    0.00197
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.17010   10.16790   0.00220    0.02164
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                            10.15270   10.14450   0.00820    0.08083
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.12430   10.12450  -0.00020   -0.00198
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.19000   10.21000  -0.02000   -0.19589
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.22110   11.22050   0.00060    0.00535
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.09820   10.09020   0.00800    0.07928
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.04580   10.04650  -0.00070   -0.00697
安聯中國東協基金                                                   15.89000   15.84000   0.05000    0.31566
安聯中國策略基金-美元                                              12.32000   12.17000   0.15000    1.23254
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.12000   15.94000   0.18000    1.12923
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.09000   14.98000   0.11000    0.73431
安聯中華新思路基金-美元                                            14.05000   13.93000   0.12000    0.86145
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.28000   13.18000   0.10000    0.75873
安聯台灣大壩基金                                                   31.75000   31.39000   0.36000    1.14686
安聯台灣科技基金                                                   53.22000   52.89000   0.33000    0.62394
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55010   12.54950   0.00060    0.00478
安聯台灣智慧基金                                                   35.70000   35.19000   0.51000    1.44928
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.76720   10.76570   0.00150    0.01393
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.87310   15.87320  -0.00010   -0.00063
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.88870    9.88880  -0.00010   -0.00101
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.72000   11.73000  -0.01000   -0.08525
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        12.09000   12.12000  -0.03000   -0.24752
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.22110   13.22430  -0.00320   -0.02420
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.81780   10.81650   0.00130    0.01202
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.88130   12.88220  -0.00090   -0.00699
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.58740    9.58940  -0.00200   -0.02086
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.52720    9.52600   0.00120    0.01260
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.06580    9.06650  -0.00070   -0.00772
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.21960   10.22120  -0.00160   -0.01565
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.26520   10.26590  -0.00070   -0.00682
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.56000   11.58000  -0.02000   -0.17271
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.56000   11.58000  -0.02000   -0.17271
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.95000   10.97000  -0.02000   -0.18232
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.50000   11.50000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            11.05000   11.06000  -0.01000   -0.09042
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.48610   12.50650  -0.02040   -0.16312
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.33900   11.35490  -0.01590   -0.14003
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.94860   10.96490  -0.01630   -0.14866
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.63090    8.64510  -0.01420   -0.16425
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.49940    8.51130  -0.01190   -0.13981
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.18050    8.19280  -0.01230   -0.15013
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.25240   10.26930  -0.01690   -0.16457
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.16800   10.18310  -0.01510   -0.14828
安聯全球人口趨勢基金                                               12.60000   12.68000  -0.08000   -0.63091
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.89000    9.03000  -0.14000   -1.55039
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.67000   34.24000  -0.57000   -1.66472
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.08000    8.07000   0.01000    0.12392
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.47400   12.47790  -0.00390   -0.03126
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.56010   10.56340  -0.00330   -0.03124
安聯全球新興市場基金                                               17.66000   17.66000   0.00000    0.00000
安聯全球農金趨勢基金                                                9.24000    9.28000  -0.04000   -0.43103
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.89000   10.92000  -0.03000   -0.27473
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     11.14000   11.17000  -0.03000   -0.26858
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.97000   11.00000  -0.03000   -0.27273
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.54000   10.57000  -0.03000   -0.28382
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.78000    9.81000  -0.03000   -0.30581
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
安聯亞洲動態策略基金                                               22.76000   22.67000   0.09000    0.39700
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.06980   10.06990  -0.00010   -0.00099
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.07660   10.07860  -0.00200   -0.01984
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.06900   10.06910  -0.00010   -0.00099
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.07910   10.08110  -0.00200   -0.01984
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.07280   10.07300  -0.00020   -0.00199
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.02880   10.02980  -0.00100   -0.00997
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.02880   10.02980  -0.00100   -0.00997
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.02880   10.02980  -0.00100   -0.00997
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.56860   10.56800   0.00060    0.00568
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.10250   10.10190   0.00060    0.00594
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.67690   90.70960  -0.03270   -0.03605
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.38680   13.38730  -0.00050   -0.00373
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.56270   68.57930  -0.01660   -0.02421
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.99280    9.99310  -0.00030   -0.00300
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.74380    2.74370   0.00010    0.00364
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.95110   10.95290  -0.00180   -0.01643
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28080    2.28160  -0.00080   -0.03506
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.84890    8.85060  -0.00170   -0.01921
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.51080   10.52550  -0.01470   -0.13966
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.46120   10.46600  -0.00480   -0.04586
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.82840   10.83560  -0.00720   -0.06645
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.42230   10.42680  -0.00450   -0.04316
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.45990   10.46490  -0.00500   -0.04778
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.40920   10.42370  -0.01450   -0.13911
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.33230   10.33700  -0.00470   -0.04547
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.61970   10.62560  -0.00590   -0.05553
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.31890   10.32330  -0.00440   -0.04262
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.36990   10.37430  -0.00440   -0.04241
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.29470   10.30050  -0.00580   -0.05631
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.38060   10.38860  -0.00800   -0.07701
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.28700   10.29230  -0.00530   -0.05149
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.23450   10.24050  -0.00600   -0.05859
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.30340   10.30930  -0.00590   -0.05723
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.33180   10.33970  -0.00790   -0.07640
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.28680   10.29210  -0.00530   -0.05150
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.23390   10.24000  -0.00610   -0.05957
宏利台灣動力基金A類型                                              31.58000   31.03000   0.55000    1.77248
宏利台灣動力基金I類型                                              31.58000   31.03000   0.55000    1.77248
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.12180   10.11350   0.00830    0.08207
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.99320    9.99470  -0.00150   -0.01501
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.64710    7.64090   0.00620    0.08114
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.61880    7.61760   0.00120    0.01575
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.59000   11.60000  -0.01000   -0.08621
宏利全球債券組合基金                                               13.76240   13.76700  -0.00460   -0.03341
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.99800    2.99710   0.00090    0.03003
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.45290   12.45220   0.00070    0.00562
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.96110    8.96130  -0.00020   -0.00223
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.55260    2.55360  -0.00100   -0.03916
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.51780   11.52490  -0.00710   -0.06161
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.46280    3.44250   0.02030    0.58969
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.55600    0.55280   0.00320    0.57887
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.67000   15.58000   0.09000    0.57766
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.30230   12.30290  -0.00060   -0.00488
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.89220   10.89160   0.00060    0.00551
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.44650   10.45150  -0.00500   -0.04784
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.74400    8.74430  -0.00030   -0.00343
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.38480    8.38430   0.00050    0.00596
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.24220    8.24490  -0.00270   -0.03275
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.39770    8.39820  -0.00050   -0.00595
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.53000   10.47000   0.06000    0.57307
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.48000   10.44000   0.04000    0.38314
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.41000   10.35000   0.06000    0.57971
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.03610    3.03510   0.00100    0.03295
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.44000    0.43980   0.00020    0.04548
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           13.23280   13.23260   0.00020    0.00151
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          1.00220    1.00160   0.00060    0.05990
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.60410    7.60390   0.00020    0.00263
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.11310    2.11230   0.00080    0.03787
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.30520    0.30510   0.00010    0.03278
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.26200    9.26140   0.00060    0.00648
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.33670    0.33660   0.00010    0.02971
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68990   13.68940   0.00050    0.00365
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.54000    2.51000   0.03000    1.19522
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.44000   11.32000   0.12000    1.06007
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.55000   26.29000   0.26000    0.98897
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.55000   26.29000   0.26000    0.98897
宏利澳幣保本基金                                                   12.66570   12.64370   0.02200    0.17400
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.04000   10.00000   0.04000    0.40000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.90000   10.88000   0.02000    0.18382
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.41000   11.36000   0.05000    0.44014
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.48000   11.43000   0.05000    0.43745
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.20000   11.17000   0.03000    0.26858
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.25000   11.17000   0.08000    0.71620
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.81000   10.72000   0.09000    0.83955
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.88000    9.81000   0.07000    0.71356
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      12.30000   12.21000   0.09000    0.73710
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.44300   10.43340   0.00960    0.09201
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.66710    9.67130  -0.00420   -0.04343
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.15870    9.17060  -0.01190   -0.12976
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.54090   11.55590  -0.01500   -0.12980
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                   12.97210   12.97170   0.00040    0.00308
貝萊德寶利基金                                                     28.02000   27.84000   0.18000    0.64655
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.48750   11.48910  -0.00160   -0.01393
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.14380   10.15290  -0.00910   -0.08963
保德信大中華基金-人民幣                                            10.21000   10.11000   0.10000    0.98912
保德信大中華基金-美元                                              10.07000    9.98000   0.09000    0.90180
保德信大中華基金-新台幣                                            30.16000   29.91000   0.25000    0.83584
保德信中小型股基金                                                 49.09000   48.15000   0.94000    1.95223
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.65000    8.59000   0.06000    0.69849
保德信中國中小基金-美元                                             8.32000    8.28000   0.04000    0.48309
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.09000    8.05000   0.04000    0.49689
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.90900    9.87160   0.03740    0.37886
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.98390    9.94840   0.03550    0.35684
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.02730    9.98940   0.03790    0.37940
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.12250   11.08040   0.04210    0.37995
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.30000   10.21000   0.09000    0.88149
保德信中國品牌基金-美元                                            10.25000   10.16000   0.09000    0.88583
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.06000   10.96000   0.10000    0.91241
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.54000   28.50000   0.04000    0.14035
保德信全球消費商機基金                                             19.60000   19.72000  -0.12000   -0.60852
保德信全球基礎建設基金                                             13.88000   13.97000  -0.09000   -0.64424
保德信全球資源基金                                                  7.41000    7.37000   0.04000    0.54274
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.00000   10.10000  -0.10000   -0.99010
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.37000   33.74000  -0.37000   -1.09662
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.57580   10.56110   0.01470    0.13919
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 11.00730   10.99200   0.01530    0.13919
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.62180   10.61620   0.00560    0.05275
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               11.05310   11.04730   0.00580    0.05250
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.66420    9.68350  -0.01930   -0.19931
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.83300   10.85490  -0.02190   -0.20175
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.23840    9.26510  -0.02670   -0.28818
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.33870   10.36860  -0.02990   -0.28837
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.18870    8.19530  -0.00660   -0.08053
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.29490   11.30400  -0.00910   -0.08050
保德信亞太基金                                                     20.91000   20.79000   0.12000    0.57720
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.73080    8.73010   0.00070    0.00802
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.10310   12.10210   0.00100    0.00826
保德信店頭市場基金                                                 35.51000   34.97000   0.54000    1.54418
保德信拉丁美洲基金                                                  7.69000    7.76000  -0.07000   -0.90206
保德信金平衡基金                                                   30.77000   30.53000   0.24000    0.78611
保德信金滿意基金                                                   43.26000   43.00000   0.26000    0.60465
保德信科技島基金                                                   27.25000   27.01000   0.24000    0.88856
保德信高成長基金                                                   97.23000   95.83000   1.40000    1.46092
保德信貨幣市場基金                                                 15.84240   15.84160   0.00080    0.00505
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.72570   10.77140  -0.04570   -0.42427
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.97860   11.03500  -0.05640   -0.51110
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.06320   11.10280  -0.03960   -0.35667
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.60310   10.65030  -0.04720   -0.44318
保德信新世紀基金                                                   10.55000   10.50000   0.05000    0.47619
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.22010    8.22180  -0.00170   -0.02068
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.37800   10.38030  -0.00230   -0.02216
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.70840   11.71080  -0.00240   -0.02049
保德信新興趨勢組合基金                                             11.08000   11.15000  -0.07000   -0.62780
保德信瑞騰基金                                                     15.64720   15.64650   0.00070    0.00447
保德信歐洲組合基金                                                 10.34000   10.40000  -0.06000   -0.57692
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.99550    9.99390   0.00160    0.01601
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.57140   10.56990   0.00150    0.01419
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.93630    9.93840  -0.00210   -0.02113
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.24460   10.24740  -0.00280   -0.02732
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.00730   10.00750  -0.00020   -0.00200
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.53560   10.53540   0.00020    0.00190
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.94790    9.94630   0.00160    0.01609
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.33180   10.33020   0.00160    0.01549
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.61420   10.61700  -0.00280   -0.02637
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.37130   10.37540  -0.00410   -0.03952
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.77100   10.77560  -0.00460   -0.04269
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.31930   10.32090  -0.00160   -0.01550
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.66050   10.66340  -0.00290   -0.02720
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.20250   10.20210   0.00040    0.00392
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.76490   10.76370   0.00120    0.01115
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.11720   10.11620   0.00100    0.00989
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.52570   10.52460   0.00110    0.01045
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.91810    9.91140   0.00670    0.06760
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.91790    9.91140   0.00650    0.06558
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.06570   10.07410  -0.00840   -0.08338
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.89890    9.89120   0.00770    0.07785
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.89900    9.89120   0.00780    0.07886
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                        9.98690    9.99830  -0.01140   -0.11402
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.46300   10.46290   0.00010    0.00096
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.21500   10.21310   0.00190    0.01860
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.39040   10.39070  -0.00030   -0.00289
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.77370   10.77410  -0.00040   -0.00371
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.50750   10.51250  -0.00500   -0.04756
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.17720   11.18300  -0.00580   -0.05186
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.40210   10.40090   0.00120    0.01154
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.71400   10.71270   0.00130    0.01214
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.54770   10.54620   0.00150    0.01422
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.60360   10.60090   0.00270    0.02547
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.63310   10.63960  -0.00650   -0.06109
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.40180   10.39850   0.00330    0.03174
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.43170   10.42850   0.00320    0.03069
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.48060   10.48820  -0.00760   -0.07246
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.66250   10.67100  -0.00850   -0.07966
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.25240   10.24780   0.00460    0.04489
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.35030   10.34570   0.00460    0.04446
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97360    1.97510  -0.00150   -0.07595
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83130    2.83340  -0.00210   -0.07412
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29570    0.29580  -0.00010   -0.03381
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.46020    0.46040  -0.00020   -0.04344
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.40190    8.40650  -0.00460   -0.05472
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.30360   12.30950  -0.00590   -0.04793
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.71380    9.71810  -0.00430   -0.04425
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.35520   12.36090  -0.00570   -0.04611
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.75620    8.75650  -0.00030   -0.00343
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.18990   11.19030  -0.00040   -0.00357
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.94310   10.94180   0.00130    0.01188
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.74940   10.75190  -0.00250   -0.02325
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.65000   19.47000   0.18000    0.92450
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4547.42000 4505.75000  41.67000    0.92482
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.31090   10.31020   0.00070    0.00679
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.21690   11.21540   0.00150    0.01337
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.20970   10.21300  -0.00330   -0.03231
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.95150    9.95110   0.00040    0.00402
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.57980   10.57940   0.00040    0.00378
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.95570    9.96060  -0.00490   -0.04919
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.33650   10.33840  -0.00190   -0.01838
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.53600   10.52040   0.01560    0.14828
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.18580    6.17760   0.00820    0.13274
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.33680   11.32180   0.01500    0.13249
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.11000   10.06000   0.05000    0.49702
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.11000   10.06000   0.05000    0.49702
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.71770   10.67700   0.04070    0.38119
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.73940   11.68710   0.05230    0.44750
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.94900   10.89970   0.04930    0.45231
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.23720    9.20210   0.03510    0.38143
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.57150    9.52890   0.04260    0.44706
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.44740    9.40490   0.04250    0.45189
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.60640   10.56610   0.04030    0.38141
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.09070   11.04130   0.04940    0.44741
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.07370   11.02380   0.04990    0.45266
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.43000    7.42000   0.01000    0.13477
柏瑞巨人基金                                                       13.07000   13.01000   0.06000    0.46118
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70080   13.70040   0.00040    0.00292
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.96000   16.92000   0.04000    0.23641
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.33690   14.33790  -0.00100   -0.00697
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.68980   12.68530   0.00450    0.03547
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.28690   13.28040   0.00650    0.04894
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.63250    8.63310  -0.00060   -0.00695
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.81030    6.81080  -0.00050   -0.00734
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.73050    8.72740   0.00310    0.03552
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.49050    8.49590  -0.00540   -0.06356
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.82510   10.81980   0.00530    0.04898
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.42860    8.43260  -0.00400   -0.04743
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.87810   12.87350   0.00460    0.03573
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.41840   12.41930  -0.00090   -0.00725
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.11880   13.12700  -0.00820   -0.06247
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.09540   12.08950   0.00590    0.04880
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.02480    9.02550  -0.00070   -0.00776
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.75850    9.75500   0.00350    0.03588
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.70230    9.70840  -0.00610   -0.06283
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.62420    9.61950   0.00470    0.04886
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.45990    9.46440  -0.00450   -0.04755
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.75980   10.75600   0.00380    0.03533
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.69130   10.68440   0.00690    0.06458
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.53300   10.52330   0.00970    0.09218
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.56160   10.55970   0.00190    0.01799
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.92550    9.92200   0.00350    0.03528
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.63540    9.62920   0.00620    0.06439
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.59550   10.60530  -0.00980   -0.09241
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.69980    9.69100   0.00880    0.09081
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.73270    9.73090   0.00180    0.01850
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.73970   10.73590   0.00380    0.03540
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.69160   10.68470   0.00690    0.06458
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.53330   10.52370   0.00960    0.09122
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.56270   10.56070   0.00200    0.01894
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.92520    9.92170   0.00350    0.03528
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.63560    9.62940   0.00620    0.06439
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.77530   10.78530  -0.01000   -0.09272
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.69990    9.69110   0.00880    0.09080
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.73310    9.73130   0.00180    0.01850
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.33760   11.33870  -0.00110   -0.00970
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.74080   12.73910   0.00170    0.01334
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.05040   12.04580   0.00460    0.03819
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.03080    9.03170  -0.00090   -0.00996
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.72480    9.72350   0.00130    0.01337
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.65940    9.65570   0.00370    0.03832
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.03240   11.03350  -0.00110   -0.00997
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.86380   11.86220   0.00160    0.01349
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.64160   11.63710   0.00450    0.03867
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.03110    9.03200  -0.00090   -0.00996
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.72530    9.72400   0.00130    0.01337
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.65980    9.65610   0.00370    0.03832
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.95000   13.81000   0.14000    1.01376
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.75000   14.60000   0.15000    1.02740
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.68000    9.57000   0.11000    1.14943
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.96000    8.87000   0.09000    1.01466
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.71000    9.60000   0.11000    1.14583
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.82000   11.70000   0.12000    1.02564
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.63000   11.50000   0.13000    1.13043
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.94000   11.81000   0.13000    1.10076
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.50000   13.39000   0.11000    0.82151
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.84000   13.74000   0.10000    0.72780
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.85000   11.05000  -0.20000   -1.80995
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.07270   12.07800  -0.00530   -0.04388
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.29090   10.28960   0.00130    0.01263
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.68990    7.69330  -0.00340   -0.04419
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.19970   10.19840   0.00130    0.01275
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.57000   11.56000   0.01000    0.08651
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.19000   11.19000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.28000   11.28000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.31100   12.31850  -0.00750   -0.06088
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.03000   12.03160  -0.00160   -0.01330
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.03460   11.03500  -0.00040   -0.00362
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.59160    8.59680  -0.00520   -0.06049
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.65930    9.66060  -0.00130   -0.01346
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.71870    9.71910  -0.00040   -0.00412
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.57250   11.57400  -0.00150   -0.01296
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.81080   10.81740  -0.00660   -0.06101
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.01610   11.01650  -0.00040   -0.00363
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                         10.00400   10.00530  -0.00130   -0.01299
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.28300    9.28870  -0.00570   -0.06136
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.13560    9.14550  -0.00990   -0.10825
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.74530    9.74560  -0.00030   -0.00308
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.84250   12.83390   0.00860    0.06701
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.32640   12.31240   0.01400    0.11371
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.66910   11.65420   0.01490    0.12785
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.21050    7.20570   0.00480    0.06661
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.97340    8.96320   0.01020    0.11380
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.66910    9.65670   0.01240    0.12841
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.03990   11.03250   0.00740    0.06707
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.68730   11.67240   0.01490    0.12765
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.71870    9.70760   0.01110    0.11434
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.20040    9.19430   0.00610    0.06635
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.87580    9.86310   0.01270    0.12876
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.05420   12.05310   0.00110    0.00913
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.82510   12.82060   0.00450    0.03510
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.70120   11.69460   0.00660    0.05644
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.39320    9.39230   0.00090    0.00958
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.02210   10.01860   0.00350    0.03494
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.02690   10.02130   0.00560    0.05588
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.08830   12.08410   0.00420    0.03476
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.75470   10.75380   0.00090    0.00837
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.14910   11.14280   0.00630    0.05654
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.97280    9.97190   0.00090    0.00903
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.55880    9.55790   0.00090    0.00942
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.26230   10.25870   0.00360    0.03509
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.76810    9.76260   0.00550    0.05634
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.35000   19.31000   0.04000    0.20715
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           18.21000   18.16000   0.05000    0.27533
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.39320   13.40310  -0.00990   -0.07386
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.50890   10.51680  -0.00790   -0.07512
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.56030   11.56610  -0.00580   -0.05015
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.39410   12.42620  -0.03210   -0.25833
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.06630   11.06940  -0.00310   -0.02801
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.13400    9.14090  -0.00690   -0.07548
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.70370    9.70860  -0.00490   -0.05047
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.49250    9.51700  -0.02450   -0.25743
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.66330    9.66600  -0.00270   -0.02793
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.27030    9.27730  -0.00700   -0.07545
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.50210    9.50690  -0.00480   -0.05049
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.36090   11.39030  -0.02940   -0.25811
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.60510    9.60780  -0.00270   -0.02810
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            43.04970   43.08170  -0.03200   -0.07428
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.28000   11.23000   0.05000    0.44524
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        33.31000   33.55000  -0.24000   -0.71535
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.80350   11.80270   0.00080    0.00678
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.70920    1.71230  -0.00310   -0.18104
國泰大中華基金                                                     20.55000   20.06000   0.49000    2.44267
國泰小龍基金-美元I                                                  0.49260    0.48480   0.00780    1.60891
國泰小龍基金-新台幣                                                15.31000   15.05000   0.26000    1.72757
國泰中小成長基金-美元I                                              1.41950    1.39190   0.02760    1.98290
國泰中小成長基金-新台幣                                            44.12000   43.21000   0.91000    2.10599
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.30980    4.27000   0.03980    0.93208
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.68370    0.67870   0.00500    0.73670
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.73130    0.72590   0.00540    0.74390
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.44000   19.31000   0.13000    0.67323
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.26050   42.28100  -0.02050   -0.04849
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.30240    2.29680   0.00560    0.24382
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32980    0.32960   0.00020    0.06068
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.12850   10.13160  -0.00310   -0.03060
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.14880    8.15140  -0.00260   -0.03190
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.33130    2.32020   0.01110    0.47841
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.33620    0.33520   0.00100    0.29833
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.47090   10.44970   0.02120    0.20288
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.34260    0.34260   0.00000    0.00000
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.46030   10.47160  -0.01130   -0.10791
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.17280    4.13320   0.03960    0.95810
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.60070    0.59610   0.00460    0.77168
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        18.81000   18.68000   0.13000    0.69593
國泰中港台基金-人民幣                                               3.09980    3.07210   0.02770    0.90166
國泰中港台基金-美元                                                 0.45180    0.44860   0.00320    0.71333
國泰中港台基金-新台幣                                              13.98000   13.89000   0.09000    0.64795
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.10350   10.07600   0.02750    0.27293
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.21860   10.21300   0.00560    0.05483
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.26540   10.26870  -0.00330   -0.03214
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   26.57000   26.63000  -0.06000   -0.22531
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.47000   12.45000   0.02000    0.16064
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       32.08000   32.20000  -0.12000   -0.37267
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35320    0.35300   0.00020    0.05666
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33310    0.33290   0.00020    0.06008
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33400    0.33380   0.00020    0.05992
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.97710   10.97960  -0.00250   -0.02277
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.35930   10.36170  -0.00240   -0.02316
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.39430   10.39670  -0.00240   -0.02308
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46100   12.46050   0.00050    0.00401
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42340    0.42430  -0.00090   -0.21211
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37450    0.37520  -0.00070   -0.18657
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45190    0.45280  -0.00090   -0.19876
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.21000   11.23000  -0.02000   -0.17809
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.54370    0.54210   0.00160    0.29515
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.53660    2.53950  -0.00290   -0.11420
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36870    0.36980  -0.00110   -0.29746
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.46000   11.50000  -0.04000   -0.34783
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.52630    0.52530   0.00100    0.19037
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48980    0.49400  -0.00420   -0.85020
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.31000   14.44000  -0.13000   -0.90028
國泰全球資源基金-美元                                               0.16670    0.16670   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.25000    5.26000  -0.01000   -0.19011
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.62020    0.62120  -0.00100   -0.16098
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.26000   19.31000  -0.05000   -0.25893
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.76000   18.81000  -0.05000   -0.26582
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88100    0.87810   0.00290    0.33026
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.91000   21.07000  -0.16000   -0.75937
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.58000   22.53000   0.05000    0.22193
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.55100    2.53840   0.01260    0.49638
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.37170    0.37060   0.00110    0.29682
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31930    0.31830   0.00100    0.31417
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.49570   11.46880   0.02690    0.23455
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.87510    9.85200   0.02310    0.23447
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52720    0.52290   0.00430    0.82234
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.40180    0.40020   0.00160    0.39980
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            12.08000   12.04000   0.04000    0.33223
國泰科技生化基金                                                   34.46000   33.61000   0.85000    2.52901
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.89000   29.99000  -0.10000   -0.33344
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.19000   12.16000   0.03000    0.24671
國泰美國費城半導體基金                                             14.89000   14.94000  -0.05000   -0.33467
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    43.62130   43.74570  -0.12440   -0.28437
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.39490   17.36680   0.02810    0.16180
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    22.91890   23.00400  -0.08510   -0.36994
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   44.10540   44.09030   0.01510    0.03425
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   44.81520   44.88530  -0.07010   -0.15618
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.85040   42.88800  -0.03760   -0.08767
國泰紐幣2021保本基金                                               12.80460   12.80150   0.00310    0.02422
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.17310   13.16770   0.00540    0.04101
國泰紐幣保本基金                                                   12.74960   12.74970  -0.00010   -0.00078
國泰國泰基金-新台幣A                                               23.75000   23.26000   0.49000    2.10662
國泰國泰基金-新台幣I                                               23.75000   23.26000   0.49000    2.10662
國泰富時中國A50基金                                                22.04000   22.05000  -0.01000   -0.04535
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.41380   46.44970  -0.03590   -0.07729
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34640    0.34670  -0.00030   -0.08653
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.50190    0.49980   0.00210    0.42017
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.30400   42.30580  -0.00180   -0.00425
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.93000   21.12000  -0.19000   -0.89962
國泰新興市場基金-美元                                               0.39750    0.39730   0.00020    0.05034
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.34000   12.34000   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.44450    2.44190   0.00260    0.10647
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50760    1.50600   0.00160    0.10624
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36620    0.36640  -0.00020   -0.05459
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22810    0.22820  -0.00010   -0.04382
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.35690    0.35700  -0.00010   -0.02801
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.08280   11.09590  -0.01310   -0.11806
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.70610    6.71410  -0.00800   -0.11915
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.18030   44.27700  -0.09670   -0.21840
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           44.77440   44.79620  -0.02180   -0.04866
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.58880   42.62940  -0.04060   -0.09524
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.89000   12.96000  -0.07000   -0.54012
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   38.27000   37.89000   0.38000    1.00290
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.75000   23.96000  -0.21000   -0.87646
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.35380    0.35580  -0.00200   -0.56211
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.45000   10.52000  -0.07000   -0.66540
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.90560   39.92170  -0.01610   -0.04033
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.50000   22.38000   0.12000    0.53619
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              20.26000   20.16000   0.10000    0.49603
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.28000   18.13000   0.15000    0.82736
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41540    0.41540   0.00000    0.00000
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.52320   12.52710  -0.00390   -0.03113
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國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.54970   10.56050  -0.01080   -0.10227
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.44700   10.44950  -0.00250   -0.02392
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.57250   10.58430  -0.01180   -0.11149
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.23290   10.24340  -0.01050   -0.10251
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.16620   10.16820  -0.00200   -0.01967
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.21890   10.23020  -0.01130   -0.11046
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.95830    9.96060  -0.00230   -0.02309
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.78190    9.77540   0.00650    0.06649
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.92440    9.92030   0.00410    0.04133
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.74860    9.75310  -0.00450   -0.04614
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.95820    9.96050  -0.00230   -0.02309
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.77720    9.77070   0.00650    0.06653
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.92430    9.92030   0.00400    0.04032
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.74850    9.75300  -0.00450   -0.04614
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.43930   11.43870   0.00060    0.00525
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.10210   10.10300  -0.00090   -0.00891
第一金大中華基金                                                   26.73000   26.43000   0.30000    1.13507
第一金小型精選基金                                                 33.45000   33.09000   0.36000    1.08794
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.48000   13.32000   0.16000    1.20120
第一金中國世紀基金-美元                                             8.40490    8.32080   0.08410    1.01072
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.40510    8.32110   0.08400    1.00948
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.95000    9.86000   0.09000    0.91278
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.95000    9.86000   0.09000    0.91278
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.77010    9.75620   0.01390    0.14247
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.35830    8.36470  -0.00640   -0.07651
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.30730   11.29120   0.01610    0.14259
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.84370    9.85120  -0.00750   -0.07613
第一金中概平衡基金                                                 27.52000   27.09000   0.43000    1.58730
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.32560   15.32480   0.00080    0.00522
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.68900  178.68100   0.00800    0.00448
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              16.11710   16.22100  -0.10390   -0.64053
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            16.11640   16.22020  -0.10380   -0.63994
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.58000   15.70000  -0.12000   -0.76433
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.59000   15.70000  -0.11000   -0.70064
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.99750   11.05180  -0.05430   -0.49132
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.99560   11.04990  -0.05430   -0.49141
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    11.05000   11.11000  -0.06000   -0.54005
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  11.05000   11.12000  -0.07000   -0.62950
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.06650   10.14850  -0.08200   -0.80800
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.06650   10.14860  -0.08210   -0.80898
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.32000   10.41000  -0.09000   -0.86455
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.32000   10.41000  -0.09000   -0.86455
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.43920   13.36980   0.06940    0.51908
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.45730   13.38790   0.06940    0.51838
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.77000   12.71000   0.06000    0.47207
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.79000   12.74000   0.05000    0.39246
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.88540    9.88730  -0.00190   -0.01922
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.88120    9.88310  -0.00190   -0.01922
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.51040    9.51580  -0.00540   -0.05675
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.53470    9.54010  -0.00540   -0.05660
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.76480   10.76700  -0.00220   -0.02043
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.39140   10.39730  -0.00590   -0.05675
第一金全球大趨勢基金                                               25.58000   25.70000  -0.12000   -0.46693
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.44240    9.48310  -0.04070   -0.42918
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.51840    6.54650  -0.02810   -0.42924
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.11490   10.12480  -0.00990   -0.09778
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.11520   10.12510  -0.00990   -0.09778
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.99390   11.00460  -0.01070   -0.09723
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.99570   11.00640  -0.01070   -0.09722
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.49000   10.51000  -0.02000   -0.19029
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.58160    8.60830  -0.02670   -0.31017
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.52250   10.55510  -0.03260   -0.30886
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.28490    9.28060   0.00430    0.04633
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.28210    9.27910   0.00300    0.03233
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.73040    7.73140  -0.00100   -0.01293
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.72450    7.72560  -0.00110   -0.01424
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.50070    8.50480  -0.00410   -0.04821
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.50150    8.50550  -0.00400   -0.04703
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.58520   11.58430   0.00090    0.00777
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.59040   11.58500   0.00540    0.04661
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.24950   10.25090  -0.00140   -0.01366
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.25040   10.25180  -0.00140   -0.01366
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.02780   15.03490  -0.00710   -0.04722
第一金亞洲科技基金                                                 18.17000   17.92000   0.25000    1.39509
第一金亞洲新興市場基金                                             13.53000   13.58000  -0.05000   -0.36819
第一金店頭市場基金                                                  8.26000    8.20000   0.06000    0.73171
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                             9.98260    9.98050   0.00210    0.02104
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                           9.98260    9.98050   0.00210    0.02104
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                           9.96620    9.97280  -0.00660   -0.06618
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                         9.96620    9.97280  -0.00660   -0.06618
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                             9.98260    9.98050   0.00210    0.02104
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                           9.98610    9.98390   0.00220    0.02204
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                           9.98260    9.98050   0.00210    0.02104
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                           9.96620    9.97280  -0.00660   -0.06618
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                         9.96980    9.97620  -0.00640   -0.06415
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                         9.96620    9.97280  -0.00660   -0.06618
第一金創新趨勢基金                                                 22.09000   21.81000   0.28000    1.28381
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  42.42740   42.46060  -0.03320   -0.07819
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            42.51040   42.51140  -0.00100   -0.00235
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.22860   42.34410  -0.11550   -0.27277
第一金電子基金                                                     34.01000   33.44000   0.57000    1.70455
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       19.15000   18.97000   0.18000    0.94887
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.22000   20.41000  -0.19000   -0.93092
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.93000    7.87000   0.06000    0.76239
統一大中華中小基金(美元)                                            7.25000    7.20000   0.05000    0.69444
統一大中華中小基金(新台幣)                                         10.79000   10.72000   0.07000    0.65299
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.26000   10.20000   0.06000    0.58824
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.53000    9.48000   0.05000    0.52743
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
統一大滿貫基金-A類型                                               35.01000   34.37000   0.64000    1.86209
統一大滿貫基金-I類型                                               35.01000   34.37000   0.64000    1.86209
統一大龍印基金                                                     14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.26000    9.18000   0.08000    0.87146
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.48000    8.41000   0.07000    0.83234
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.69000    9.62000   0.07000    0.72765
統一中小基金                                                       24.47000   23.86000   0.61000    2.55658
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.84460    9.85000  -0.00540   -0.05482
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.15940    9.16320  -0.00380   -0.04147
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.89540    8.90560  -0.01020   -0.11453
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.33100   12.33770  -0.00670   -0.05431
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.42580   11.43050  -0.00470   -0.04112
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.05580   11.06840  -0.01260   -0.11384
統一台灣動力基金                                                   18.50000   17.94000   0.56000    3.12152
統一全天候基金-A類型                                              111.58000  109.07000   2.51000    2.30127
統一全天候基金-I類型                                              112.20000  109.67000   2.53000    2.30692
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.30620    8.31470  -0.00850   -0.10223
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.01980    8.02690  -0.00710   -0.08845
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.05230    8.06640  -0.01410   -0.17480
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.95460    8.96370  -0.00910   -0.10152
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.65380    8.66150  -0.00770   -0.08890
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.68140    8.69660  -0.01520   -0.17478
統一全球債券組合基金                                               12.41580   12.41850  -0.00270   -0.02174
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.91000   15.92000  -0.01000   -0.06281
統一全球新科技基金(美元)                                           14.97000   14.98000  -0.01000   -0.06676
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.44000   14.47000  -0.03000   -0.20733
統一亞太基金                                                       25.10000   24.87000   0.23000    0.92481
統一亞洲大金磚基金                                                 12.49000   12.46000   0.03000    0.24077
統一奔騰基金                                                       59.72000   58.29000   1.43000    2.45325
統一強棒貨幣市場基金                                               16.73660   16.73580   0.00080    0.00478
統一強漢基金(人民幣)                                               10.96000   10.87000   0.09000    0.82797
統一強漢基金(美元)                                                  9.87000    9.79000   0.08000    0.81716
統一強漢基金(新台幣)                                               26.13000   25.95000   0.18000    0.69364
統一統信基金                                                       30.68000   30.14000   0.54000    1.79164
統一黑馬基金                                                       60.27000   58.88000   1.39000    2.36073
統一新亞洲科技能源基金                                             16.29000   16.23000   0.06000    0.36969
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.09690    8.09980  -0.00290   -0.03580
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.77240   10.77630  -0.00390   -0.03619
統一經建基金                                                       47.32000   46.23000   1.09000    2.35778
統一龍馬基金                                                       68.86000   67.40000   1.46000    2.16617
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     20.09000   19.62000   0.47000    2.39551
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              47.09000   46.37000   0.72000    1.55273
野村中國機會基金                                                   14.42000   14.35000   0.07000    0.48780
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.39770   10.39050   0.00720    0.06929
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.37150   10.36950   0.00200    0.01929
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.39800   10.40500  -0.00700   -0.06728
野村巴西基金                                                        7.18000    7.33000  -0.15000   -2.04638
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.45000   11.24000   0.21000    1.86833
野村台灣高股息基金                                                 25.33000   25.30000   0.03000    0.11858
野村台灣運籌基金                                                   37.72000   37.19000   0.53000    1.42511
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.83560    9.82800   0.00760    0.07733
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.76400    9.76240   0.00160    0.01639
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.83400    9.83250   0.00150    0.01526
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.45500   10.44700   0.00800    0.07658
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.27200   10.27020   0.00180    0.01753
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.04960   10.04790   0.00170    0.01692
野村平衡基金                                                       20.09000   19.80000   0.29000    1.46465
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.80000    9.89000  -0.09000   -0.91001
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.06000   10.15000  -0.09000   -0.88670
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.56000   14.70000  -0.14000   -0.95238
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.99000   12.09000  -0.10000   -0.82713
野村全球生技醫療基金                                               16.58000   16.76000  -0.18000   -1.07399
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.19620   10.18120   0.01500    0.14733
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.18880   10.18000   0.00880    0.08644
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.08970   10.08570   0.00400    0.03966
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.43870   10.42350   0.01520    0.14582
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.39570   10.38690   0.00880    0.08472
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.29990   10.29590   0.00400    0.03885
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.12800   10.12400   0.00400    0.03951
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.79530   10.77950   0.01580    0.14657
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.70900   10.69990   0.00910    0.08505
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.61320   10.60910   0.00410    0.03865
野村全球品牌基金                                                   29.61000   29.70000  -0.09000   -0.30303
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.98000   13.01000  -0.03000   -0.23059
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.70000   19.75000  -0.05000   -0.25316
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.26000   12.27000  -0.01000   -0.08150
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.95890   10.94460   0.01430    0.13066
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.00180   10.99310   0.00870    0.07914
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.76640   10.76010   0.00630    0.05855
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.69450    8.68660   0.00790    0.09094
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.49600    8.49330   0.00270    0.03179
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.07200    8.07210  -0.00010   -0.00124
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.09730   11.08720   0.01010    0.09110
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.55960   10.55640   0.00320    0.03031
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.12820   10.12810   0.00010    0.00099
野村成長基金                                                       31.95000   31.34000   0.61000    1.94639
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.54110    8.50040   0.04070    0.47880
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.55040    8.51450   0.03590    0.42163
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.76640    8.73460   0.03180    0.36407
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.81170    9.76490   0.04680    0.47927
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.67230    9.63170   0.04060    0.42152
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.90110    9.86520   0.03590    0.36391
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.36000    9.28000   0.08000    0.86207
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.56000   13.45000   0.11000    0.81784
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.29240   10.28680   0.00560    0.05444
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.19350   10.19180   0.00170    0.01668
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.08940   10.09260  -0.00320   -0.03171
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.71640    9.71120   0.00520    0.05355
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.71240    9.71090   0.00150    0.01545
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.82070    9.82390  -0.00320   -0.03257
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.13540   10.13860  -0.00320   -0.03156
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.86410   10.85820   0.00590    0.05434
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.70580   10.70410   0.00170    0.01588
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.82580   10.82930  -0.00350   -0.03232
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.11050   10.10170   0.00880    0.08711
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.11210   10.10970   0.00240    0.02374
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.04370   10.04350   0.00020    0.00199
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.54890    8.54870   0.00020    0.00234
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.17340    9.16550   0.00790    0.08619
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.03980    9.03700   0.00280    0.03098
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.09900   10.09930  -0.00030   -0.00297
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.83430   13.83400   0.00030    0.00217
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.98260   12.97140   0.01120    0.08634
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.51100   10.50780   0.00320    0.03045
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.46500   10.45560   0.00940    0.08990
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44520   10.44050   0.00470    0.04502
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.50280   10.49980   0.00300    0.02857
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.76270   10.75310   0.00960    0.08928
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.71950   10.71470   0.00480    0.04480
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.69580   10.69280   0.00300    0.02806
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.68970   10.67940   0.01030    0.09645
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.63700   10.63200   0.00500    0.04703
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.75600   10.76000  -0.00400   -0.03717
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.21310   10.20770   0.00540    0.05290
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.88090    9.86740   0.01350    0.13681
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.50530    9.49800   0.00730    0.07686
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.99190    8.98730   0.00460    0.05118
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.43630   11.43040   0.00590    0.05162
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.35480   10.36950  -0.01470   -0.14176
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.49840   11.50660  -0.00820   -0.07126
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.91750   10.93130  -0.01380   -0.12624
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.68710   10.70240  -0.01530   -0.14296
野村泰國基金                                                       44.59000   44.23000   0.36000    0.81393
野村高科技基金                                                     10.62000   10.36000   0.26000    2.50965
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.59870   10.60070  -0.00200   -0.01887
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.24040   10.23080   0.00960    0.09383
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.80300   10.78740   0.01560    0.14461
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.63380    9.63070   0.00310    0.03219
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.61050    9.61250  -0.00200   -0.02081
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.81100    9.80260   0.00840    0.08569
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.22940   12.21780   0.01160    0.09494
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.16060   14.14750   0.01310    0.09260
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.11680   11.11320   0.00360    0.03239
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.09790   11.10020  -0.00230   -0.02072
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.50640   11.49640   0.01000    0.08698
野村貨幣市場基金                                                   16.34100   16.34030   0.00070    0.00428
野村新馬基金                                                       15.63000   15.57000   0.06000    0.38536
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.38000   10.37830   0.00170    0.01638
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.28050   10.27780   0.00270    0.02627
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.39250   10.39870  -0.00620   -0.05962
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.27970   10.27030   0.00940    0.09153
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.23710   10.23340   0.00370    0.03616
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.26200   10.25830   0.00370    0.03607
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.68690   10.67710   0.00980    0.09179
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.60450   10.60030   0.00420    0.03962
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.66460   10.66090   0.00370    0.03471
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.25670   10.23670   0.02000    0.19538
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.26140   10.24690   0.01450    0.14151
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計    10.15120   10.13950   0.01170    0.11539
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.84440   10.82350   0.02090    0.19310
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.79920   10.78400   0.01520    0.14095
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.68910   10.67670   0.01240    0.11614
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.60890   10.61050  -0.00160   -0.01508
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.98540    7.98670  -0.00130   -0.01628
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.33600   12.33800  -0.00200   -0.01621
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.15000    9.17000  -0.02000   -0.21810
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.38390   10.37440   0.00950    0.09157
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.55370   10.53440   0.01930    0.18321
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.34530   10.34130   0.00400    0.03868
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.41280   10.41780  -0.00500   -0.04799
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.38180   10.36910   0.01270    0.12248
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.38430   10.37490   0.00940    0.09060
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.55410   10.53480   0.01930    0.18320
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.34560   10.34160   0.00400    0.03868
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.41650   10.42150  -0.00500   -0.04798
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.38090   10.36820   0.01270    0.12249
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.41320   10.40340   0.00980    0.09420
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.57940   10.56060   0.01880    0.17802
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.37350   10.36910   0.00440    0.04243
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.44170   10.44630  -0.00460   -0.04403
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.41050   10.39770   0.01280    0.12310
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.41320   10.40340   0.00980    0.09420
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.57920   10.56040   0.01880    0.17802
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.38080   10.37640   0.00440    0.04240
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.45710   10.46180  -0.00470   -0.04493
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.41110   10.39830   0.01280    0.12310
野村精選貨幣市場基金                                               12.11520   12.11480   0.00040    0.00330
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.89000   11.84000   0.05000    0.42230
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.09000   11.05000   0.04000    0.36199
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.43000   10.40000   0.03000    0.28846
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.74000    7.75000  -0.01000   -0.12903
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.07000   11.09000  -0.02000   -0.18034
野村積極成長基金                                                   13.54000   13.28000   0.26000    1.95783
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.44000   10.23000   0.21000    2.05279
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    37.88000   37.12000   0.76000    2.04741
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.64030   10.63860   0.00170    0.01598
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.52490    8.51790   0.00700    0.08218
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.85530    7.85370   0.00160    0.02037
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.69530    7.69420   0.00110    0.01430
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.23040   12.22050   0.00990    0.08101
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.93950   10.93730   0.00220    0.02011
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.75690   10.75530   0.00160    0.01488
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.86000   11.91000  -0.05000   -0.41982
野村環球基金-人民幣計價                                            17.97000   18.03000  -0.06000   -0.33278
野村環球基金-美元計價                                              13.95000   14.00000  -0.05000   -0.35714
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.66000   19.76000  -0.10000   -0.50607
野村鴻利基金                                                       24.16000   23.80000   0.36000    1.51261
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90410   16.90370   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                       20.41000   20.13000   0.28000    1.39096
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.75000   13.90000  -0.15000   -1.07914
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.46000   15.46000   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.71850   10.71300   0.00550    0.05134
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.03760   14.03040   0.00720    0.05132
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.76950   10.77440  -0.00490   -0.04548
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.69430   10.71380  -0.01950   -0.18201
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.55960   10.55910   0.00050    0.00474
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.45800   10.47170  -0.01370   -0.13083
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.02700   10.01920   0.00780    0.07785
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.11460   10.12060  -0.00600   -0.05929
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.97800    9.99320  -0.01520   -0.15210
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.27850   10.28470  -0.00620   -0.06028
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.43680   10.44040  -0.00360   -0.03448
凱基台商天下基金                                                   13.67000   13.55000   0.12000    0.88561
凱基台灣精五門基金                                                 22.00000   21.76000   0.24000    1.10294
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       44.25870   44.26330  -0.00460   -0.01039
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.68190   45.72140  -0.03950   -0.08639
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.91760   42.86240   0.05520    0.12878
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.47000   10.50000  -0.03000   -0.28571
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.66920   10.69330  -0.02410   -0.22537
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.46870   44.50180  -0.03310   -0.07438
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         45.19680   45.23430  -0.03750   -0.08290
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             43.96960   44.08800  -0.11840   -0.26855
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.59000   12.41000   0.18000    1.45044
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.35020   11.20840   0.14180    1.26512
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.27000   11.14000   0.13000    1.16697
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59650   11.59600   0.00050    0.00431
凱基開創基金                                                       29.68000   29.27000   0.41000    1.40075
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.33000   23.42000  -0.09000   -0.38429
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.42950   22.49970  -0.07020   -0.31200
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.61000   17.58000   0.03000    0.17065
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.69260   16.65480   0.03780    0.22696
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.70000    7.72000  -0.02000   -0.25907
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.75960   40.78800  -0.02840   -0.06963
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.89770   40.87820   0.01950    0.04770
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.76730   40.78740  -0.02010   -0.04928
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.57000   11.63000  -0.06000   -0.51591
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.24610   11.32760  -0.08150   -0.71948
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.85000   10.93000  -0.08000   -0.73193
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.46430   12.53820  -0.07390   -0.58940
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.87000   12.96000  -0.09000   -0.69444
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.18000   13.21000  -0.03000   -0.22710
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.81550   12.83260  -0.01710   -0.13325
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.32490   10.32640  -0.00150   -0.01453
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.07600   10.09100  -0.01500   -0.14865
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.17170   10.19570  -0.02400   -0.23539
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.32490   10.32630  -0.00140   -0.01356
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.07600   10.09100  -0.01500   -0.14865
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.17170   10.19570  -0.02400   -0.23539
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.34000   12.20000   0.14000    1.14754
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.44000   37.31000  -0.87000   -2.33181
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.98000   33.32000  -0.34000   -1.02041
富邦上証180基金                                                    31.75000   31.95000  -0.20000   -0.62598
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19510    0.19330   0.00180    0.93120
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.06000    6.01000   0.05000    0.83195
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.14000    6.11000   0.03000    0.49100
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   46.43000   46.72000  -0.29000   -0.62072
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.18900   12.11590   0.07310    0.60334
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.26220   11.19920   0.06300    0.56254
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.88490   10.84270   0.04220    0.38920
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.33940   10.27740   0.06200    0.60327
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.47250    9.41950   0.05300    0.56266
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.16500    9.12950   0.03550    0.38885
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.83630   20.80470   0.03160    0.15189
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.64850   11.64760   0.00090    0.00773
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.70960   10.73240  -0.02280   -0.21244
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.79830   13.79640   0.00190    0.01377
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.01920    2.02020  -0.00100   -0.04950
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.43520    9.43390   0.00130    0.01378
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43040    1.43110  -0.00070   -0.04891
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.37530   12.37000   0.00530    0.04285
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.80340    1.80330   0.00010    0.00555
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.35130   10.34680   0.00450    0.04349
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52950    1.52940   0.00010    0.00654
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.94980   10.95020  -0.00040   -0.00365
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.88060   10.88150  -0.00090   -0.00827
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.35000   15.30000   0.05000    0.32680
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.43000   18.55000  -0.12000   -0.64690
富邦日本東証基金                                                   20.09000   20.17000  -0.08000   -0.39663
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    47.31000   47.18000   0.13000    0.27554
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.20000   47.06000   0.14000    0.29749
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    53.75000   53.27000   0.48000    0.90107
富邦台灣心基金                                                     22.59000   22.14000   0.45000    2.03252
富邦台灣釆吉50基金                                                 47.35000   46.92000   0.43000    0.91645
富邦台灣科技指數基金                                               57.45000   56.58000   0.87000    1.53765
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   46.69490   46.61840   0.07650    0.16410
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.35750   41.40610  -0.04860   -0.11737
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31820    0.32080  -0.00260   -0.81047
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.55000   10.64000  -0.09000   -0.84586
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.62150    2.61990   0.00160    0.06107
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35750    0.35760  -0.00010   -0.02796
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.02270   11.03380  -0.01110   -0.10060
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.23870    2.23730   0.00140    0.06258
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33690    0.33700  -0.00010   -0.02967
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.34950    9.35890  -0.00940   -0.10044
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.22000   24.59000  -0.37000   -1.50468
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.14000   13.94000   0.20000    1.43472
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.94000   29.86000  -0.92000   -3.08104
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70930   15.70870   0.00060    0.00382
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.47000   17.77000  -0.30000   -1.68824
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         40.98080   41.06060  -0.07980   -0.19435
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   43.21770   43.29080  -0.07310   -0.16886
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   39.61620   39.69720  -0.08100   -0.20404
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.74520   39.80050  -0.05530   -0.13894
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.18890   41.14130   0.04760    0.11570
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   44.89520   44.95310  -0.05790   -0.12880
富邦長紅基金                                                       62.97000   61.74000   1.23000    1.99223
富邦科技基金                                                       25.11000   24.64000   0.47000    1.90747
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.25550   41.33850  -0.08300   -0.20078
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        43.90820   44.04970  -0.14150   -0.32123
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.74400   39.83690  -0.09290   -0.23320
富邦恒生國企ETF基金                                                20.98000   21.23000  -0.25000   -1.17758
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.41000   13.22000   0.19000    1.43722
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.84000   28.59000  -0.75000   -2.62329
富邦高成長基金                                                     24.30000   23.83000   0.47000    1.97230
富邦基金A類型                                                      13.89000   13.66000   0.23000    1.68375
富邦基金I類型                                                      13.89000   13.66000   0.23000    1.68375
富邦深証100基金                                                    10.42000   10.46000  -0.04000   -0.38241
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.98000   20.97000   0.01000    0.04769
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42700    0.42690   0.00010    0.02342
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.52220   12.51080   0.01140    0.09112
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.31880    9.31030   0.00850    0.09130
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30190    0.30190   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.51480    8.50700   0.00780    0.09169
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.41690   10.38630   0.03060    0.29462
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             11.07520   11.05240   0.02280    0.20629
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.67040    9.64210   0.02830    0.29350
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.27640   10.25520   0.02120    0.20672
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.60000   18.57000   0.03000    0.16155
富邦精準基金                                                       44.94000   44.31000   0.63000    1.42180
富邦精銳中小基金                                                   11.88000   11.66000   0.22000    1.88679
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.21000   18.03000   0.18000    0.99834
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.86000   21.69000   0.17000    0.78377
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.98000    7.01000  -0.03000   -0.42796
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              16.63000   16.46000   0.17000    1.03281
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.81000   19.83000  -0.02000   -0.10086
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.71810   10.70030   0.01780    0.16635
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.48890   10.49300  -0.00410   -0.03907
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.68350   10.69940  -0.01590   -0.14861
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.16520   10.14840   0.01680    0.16554
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.90170    9.90560  -0.00390   -0.03937
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                           10.07220   10.08720  -0.01500   -0.14870
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富達台灣成長基金                                                   31.85000   31.60000   0.25000    0.79114
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          10.14000   10.12410   0.01590    0.15705
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                10.13210   10.11530   0.01680    0.16609
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.94470    9.92780   0.01690    0.17023
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.46800   10.45150   0.01650    0.15787
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.47460   10.45720   0.01740    0.16639
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.28250   10.26520   0.01730    0.16853
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.50940    8.51130  -0.00190   -0.02232
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.22680    9.22830  -0.00150   -0.01625
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.76870    8.77000  -0.00130   -0.01482
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.30840   10.31070  -0.00230   -0.02231
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.39300   10.39460  -0.00160   -0.01539
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.90470    9.90620  -0.00150   -0.01514
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.05340   10.05510  -0.00170   -0.01691
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.64990    8.65110  -0.00120   -0.01387
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.95840    9.95910  -0.00070   -0.00703
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.21560    9.21620  -0.00060   -0.00651
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.48960   11.49130  -0.00170   -0.01479
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.32300   11.32380  -0.00080   -0.00706
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.60220   10.60300  -0.00080   -0.00755
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.41660    9.41720  -0.00060   -0.00637
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.57000   15.51000   0.06000    0.38685
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.88120    8.88530  -0.00410   -0.04614
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.80810    9.81180  -0.00370   -0.03771
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.28660    9.29000  -0.00340   -0.03660
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.74710   10.75190  -0.00480   -0.04464
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.80050   10.80460  -0.00410   -0.03795
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.28930   10.29320  -0.00390   -0.03789
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.43440    9.43790  -0.00350   -0.03708
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.06000    9.00000   0.06000    0.66667
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.70000    9.65000   0.05000    0.51813
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.58000    8.54000   0.04000    0.46838
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.74000    7.66000   0.08000    1.04439
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.03000    9.92000   0.11000    1.10887
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.85000    8.77000   0.08000    0.91220
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.71000    8.64000   0.07000    0.81019
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.85000    9.77000   0.08000    0.81883
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.20890   10.20930  -0.00040   -0.00392
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.56790    9.57020  -0.00230   -0.02403
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.08240    9.08800  -0.00560   -0.06162
富蘭克林華美中華基金                                               11.25000   11.19000   0.06000    0.53619
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               22.73000   22.45000   0.28000    1.24722
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.48000   22.43000   0.05000    0.22292
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.05130    8.06640  -0.01510   -0.18720
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.18760    9.19920  -0.01160   -0.12610
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.17870   10.19150  -0.01280   -0.12559
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.67510    9.69320  -0.01810   -0.18673
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.58350   11.58560  -0.00210   -0.01813
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.68010    8.68170  -0.00160   -0.01843
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.83030    8.83180  -0.00150   -0.01698
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.91950    9.92130  -0.00180   -0.01814
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.01710   13.97590   0.04120    0.29479
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.11580   10.08600   0.02980    0.29546
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.08810   10.05840   0.02970    0.29528
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.60200   10.59860   0.00340    0.03208
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.63940    7.63690   0.00250    0.03274
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.97670    8.97380   0.00290    0.03232
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.96970    9.96650   0.00320    0.03211
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.19030   11.19400  -0.00370   -0.03305
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.52990    7.53240  -0.00250   -0.03319
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.86580    8.86870  -0.00290   -0.03270
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.01180   10.01510  -0.00330   -0.03295
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.83510   10.82690   0.00820    0.07574
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.63800    7.63220   0.00580    0.07599
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.23070    8.23120  -0.00050   -0.00607
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.33870    9.33480   0.00390    0.04178
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.42480   10.42050   0.00430    0.04126
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.09780   13.09860  -0.00080   -0.00611
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.11000    8.14000  -0.03000   -0.36855
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.39000    8.43000  -0.04000   -0.47450
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.80000    8.81000  -0.01000   -0.11351
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.83000    7.79000   0.04000    0.51348
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.52000   11.47000   0.05000    0.43592
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.80000    8.82000  -0.02000   -0.22676
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.49000   10.53000  -0.04000   -0.37987
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.34000    8.36000  -0.02000   -0.23923
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.71000   10.68000   0.03000    0.28090
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.40260   13.41510  -0.01250   -0.09318
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
富蘭克林華美第一富基金                                             39.89000   39.52000   0.37000    0.93623
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35320   10.35270   0.00050    0.00483
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.82000    8.81000   0.01000    0.11351
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.09000    9.08000   0.01000    0.11013
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.04000   15.09000  -0.05000   -0.33135
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.97000   14.04000  -0.07000   -0.49858
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.32000   16.41000  -0.09000   -0.54845
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     10.22720   10.25160  -0.02440   -0.23801
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    10.22710   10.25160  -0.02450   -0.23899
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     10.09940   10.10050  -0.00110   -0.01089
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    10.09940   10.10050  -0.00110   -0.01089
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       10.18160   10.20570  -0.02410   -0.23614
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       10.18150   10.20570  -0.02420   -0.23712
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      10.18150   10.20570  -0.02420   -0.23712
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.25570   10.28770  -0.03200   -0.31105
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.25570   10.28770  -0.03200   -0.31105
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.25570   10.28770  -0.03200   -0.31105
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.75950    6.71320   0.04630    0.68969
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.93710   10.89270   0.04440    0.40761
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.58930    9.59140  -0.00210   -0.02189
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.60500   11.60760  -0.00260   -0.02240
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.79680    6.80000  -0.00320   -0.04706
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.00020    8.99960   0.00060    0.00667
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.64440   10.64380   0.00060    0.00564
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          11.00190   11.00710  -0.00520   -0.04724
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.05000   68.22000  -0.17000   -0.24919
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    68.73000   68.81000  -0.08000   -0.11626
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.39940   62.47560  -0.07620   -0.12197
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.64000   20.67000  -0.03000   -0.14514
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              66.51020   66.61750  -0.10730   -0.16107
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 65.91220   66.00970  -0.09750   -0.14771
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.87870   11.87670   0.00200    0.01684
復華人生目標基金                                                   40.67060   40.05900   0.61160    1.52675
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
復華大中華中小策略基金                                              8.92000    8.85000   0.07000    0.79096
復華中小精選基金                                                   68.68000   67.58000   1.10000    1.62770
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.74170   52.78870  -0.04700   -0.08903
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.25000   62.35570  -0.10570   -0.16951
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.99000    9.88000   0.11000    1.11336
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.96000    8.88000   0.08000    0.90090
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.84000   11.76000   0.08000    0.68027
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.63000   10.56000   0.07000    0.66288
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.25000   10.21000   0.04000    0.39177
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.92000   11.78000   0.14000    1.18846
復華全方位基金                                                     30.62000   30.17000   0.45000    1.49155
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.12000   13.16000  -0.04000   -0.30395
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.72000   20.80000  -0.08000   -0.38462
復華全球平衡基金-美元                                               9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.82000   19.84000  -0.02000   -0.10081
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.62000   14.67000  -0.05000   -0.34083
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.13000   14.20000  -0.07000   -0.49296
復華全球原物料基金                                                  8.48000    8.46000   0.02000    0.23641
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.29000   13.34000  -0.05000   -0.37481
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.13730   12.13730   0.00000    0.00000
復華全球債券基金                                                   14.78770   14.78800  -0.00030   -0.00203
復華全球債券組合基金                                               15.31000   15.31000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.05000   15.17000  -0.12000   -0.79103
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.36000   10.44000  -0.08000   -0.76628
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
復華有利貨幣市場基金                                               13.49550   13.49490   0.00060    0.00445
復華亞太平衡基金                                                   11.55000   11.54000   0.01000    0.08666
復華亞太成長基金                                                   12.47000   12.48000  -0.01000   -0.08013
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
復華東協世紀基金                                                   12.82000   12.76000   0.06000    0.47022
復華南非幣長期收益基金A                                            14.34000   14.35000  -0.01000   -0.06969
復華南非幣長期收益基金B                                             8.17000    8.18000  -0.01000   -0.12225
復華南非幣短期收益基金A                                            14.66000   14.67000  -0.01000   -0.06817
復華南非幣短期收益基金B                                             9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      67.40440   67.62040  -0.21600   -0.31943
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.49000   22.57000  -0.08000   -0.35445
復華美國新星基金-美元                                              13.06000   13.09000  -0.03000   -0.22918
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.31000   13.35000  -0.04000   -0.29963
復華恒生基金                                                       21.92000   22.20000  -0.28000   -1.26126
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.12000    8.00000   0.12000    1.50000
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.05000   33.07000  -1.02000   -3.08437
復華神盾基金                                                       26.98310   26.53910   0.44400    1.67300
復華高成長基金                                                     71.17000   70.06000   1.11000    1.58436
復華高益策略組合基金                                               13.57000   13.58000  -0.01000   -0.07364
復華貨幣市場基金                                                   14.45900   14.45840   0.00060    0.00415
復華富時不動產證券化基金                                           18.22000   18.31000  -0.09000   -0.49153
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.77000   49.69000   0.08000    0.16100
復華復華基金                                                       22.29000   21.94000   0.35000    1.59526
復華華人世紀基金                                                   17.01000   16.93000   0.08000    0.47253
復華傳家二號基金                                                   32.91720   32.34160   0.57560    1.77975
復華傳家基金                                                       22.90400   22.65390   0.25010    1.10400
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.89000   15.90000  -0.01000   -0.06289
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.82000   11.83000  -0.01000   -0.08453
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.48000   14.51000  -0.03000   -0.20675
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
復華新興人民幣債券基金A                                            12.26000   12.26000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.68000   21.68000   0.00000    0.00000
復華新興市場企業債券ETF基金                                        68.56000   68.68000  -0.12000   -0.17472
復華新興市場高收益債券基金A                                        10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.47000    5.47000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.33000   12.32000   0.01000    0.08117
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.01000   12.00000   0.01000    0.08333
復華新興市場短期收益基金                                           11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
復華滬深300 A股基金                                                23.67000   23.80000  -0.13000   -0.54622
復華數位經濟基金                                                   48.03000   47.37000   0.66000    1.39329
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.06600   10.06980  -0.00380   -0.03774
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.82070    9.82640  -0.00570   -0.05801
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.61050   10.61450  -0.00400   -0.03768
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.21540   10.22120  -0.00580   -0.05674
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                            9.96120    9.89450   0.06670    0.67411
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.02610   10.03000  -0.00390   -0.03888
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.27020   10.26900   0.00120    0.01169
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.88410   10.89230  -0.00820   -0.07528
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.06070   10.06180  -0.00110   -0.01093
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.68550   10.69590  -0.01040   -0.09723
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.41880   10.41990  -0.00110   -0.01056
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.05140   11.06220  -0.01080   -0.09763
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.76430   10.76150   0.00280    0.02602
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.71300   10.71410  -0.00110   -0.01027
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.79840   10.80890  -0.01050   -0.09714
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.68620   10.68360   0.00260    0.02434
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.89790   11.81470   0.08320    0.70421
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.63180   10.63270  -0.00090   -0.00846
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.86880   10.86610   0.00270    0.02485
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.21950   12.13320   0.08630    0.71127
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.77480   10.77570  -0.00090   -0.00835
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.90430   10.91470  -0.01040   -0.09528
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.22180   10.21740   0.00440    0.04306
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.21420   10.21360   0.00060    0.00587
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.10510   10.11330  -0.00820   -0.08108
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.58300   10.57950   0.00350    0.03308
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.77460   10.70050   0.07410    0.69249
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.58690   10.58700  -0.00010   -0.00094
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.58160   10.57810   0.00350    0.03309
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.77400   10.69990   0.07410    0.69253
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.58370   10.58380  -0.00010   -0.00094
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.43410   10.43600  -0.00190   -0.01821
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.40320   10.40890  -0.00570   -0.05476
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.43210   10.43400  -0.00190   -0.01821
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.40410   10.40980  -0.00570   -0.05476
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.98060   10.97910   0.00150    0.01366
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.97190   10.97410  -0.00220   -0.02005
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.04740   11.05920  -0.01180   -0.10670
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.30130   10.29120   0.01010    0.09814
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.29000   10.28380   0.00620    0.06029
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.18040   10.18310  -0.00270   -0.02651
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19870    9.20070  -0.00200   -0.02174
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.26430    8.26380   0.00050    0.00605
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.29270    8.29940  -0.00670   -0.08073
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.99890   12.00150  -0.00260   -0.02166
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.81190   10.81130   0.00060    0.00555
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.97110   10.98000  -0.00890   -0.08106
景順主流基金                                                       18.45000   18.22000   0.23000    1.26235
景順台灣科技基金                                                   32.05000   31.67000   0.38000    1.19987
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.63000   11.66000  -0.03000   -0.25729
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.92000   10.95000  -0.03000   -0.27397
景順全球科技基金                                                   24.26000   24.39000  -0.13000   -0.53301
景順全球康健基金                                                   19.57000   19.74000  -0.17000   -0.86120
景順貨幣市場基金                                                   15.99380   15.99320   0.00060    0.00375
景順潛力基金                                                       33.31000   32.99000   0.32000    0.96999
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.98000   15.04000  -0.06000   -0.39894
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         14.09000   14.16000  -0.07000   -0.49435
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.02000   11.07000  -0.05000   -0.45167
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.31000   11.36000  -0.05000   -0.44014
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.71000   11.76000  -0.05000   -0.42517
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.87000   11.93000  -0.06000   -0.50293
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.62230    8.62570  -0.00340   -0.03942
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.96170    7.96020   0.00150    0.01884
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.46560   11.47020  -0.00460   -0.04010
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.56450   10.56270   0.00180    0.01704
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.28000    8.23000   0.05000    0.60753
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.95000    7.87000   0.08000    1.01652
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.74000   11.64000   0.10000    0.85911
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.60060    9.59910   0.00150    0.01563
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.86210    9.86920  -0.00710   -0.07194
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.20420   10.20260   0.00160    0.01568
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.48610   10.49360  -0.00750   -0.07147
華南永昌永昌基金                                                   20.29000   20.24000   0.05000    0.24704
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.79000   10.46000   0.33000    3.15488
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.97000   14.97170  -0.00170   -0.01135
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.69000   10.72000  -0.03000   -0.27985
華南永昌全球精品基金                                               17.53000   17.62000  -0.09000   -0.51078
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.85000   10.82000   0.03000    0.27726
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.73000   13.70000   0.03000    0.21898
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.71000   13.69000   0.02000    0.14609
華南永昌物聯網精選基金                                             12.31000   12.24000   0.07000    0.57190
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28130   16.28060   0.00070    0.00430
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.27440   25.13970   0.13470    0.53581
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99030   11.98980   0.00050    0.00417
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.75450   10.75940  -0.00490   -0.04554
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.75120   10.78550  -0.03430   -0.31802
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.96930    9.97380  -0.00450   -0.04512
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.89810    9.92970  -0.03160   -0.31824
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.60720   10.61460  -0.00740   -0.06972
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.53480   10.57100  -0.03620   -0.34245
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.95330    9.96020  -0.00690   -0.06928
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.82660    9.86040  -0.03380   -0.34279
華頓中小型基金                                                     21.30000   20.92000   0.38000    1.81644
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.98310   11.91460   0.06850    0.57492
華頓台灣基金                                                       24.15000   23.59000   0.56000    2.37389
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57060   11.57010   0.00050    0.00432
華頓全球時尚精品基金                                               18.39000   18.39000   0.00000    0.00000
華頓全球高收益債券基金A                                            14.10370   14.10020   0.00350    0.02482
華頓全球高收益債券基金B                                             8.22300    8.22100   0.00200    0.02433
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.10000    5.08000   0.02000    0.39370
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.76940    2.72740   0.04200    1.53993
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.49210   12.31340   0.17870    1.45126
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40230    0.39620   0.00610    1.53963
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.02630   11.96680   0.05950    0.49721
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.02630   11.96680   0.05950    0.49721
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.65510   10.60010   0.05500    0.51886
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.78480   10.74060   0.04420    0.41152
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.78430   10.74010   0.04420    0.41154
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.48580    9.44700   0.03880    0.41071
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.93180   10.87750   0.05430    0.49920
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.93170   10.87750   0.05420    0.49828
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.63420    9.58420   0.05000    0.52169
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.62000   10.57000   0.05000    0.47304
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.22000    9.19000   0.03000    0.32644
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.83000    9.78000   0.05000    0.51125
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.65070    2.65160  -0.00090   -0.03394
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07460    2.07420   0.00040    0.01928
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.23690   12.24160  -0.00470   -0.03839
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.48810    9.49170  -0.00360   -0.03793
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38440    0.38450  -0.00010   -0.02601
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30230    0.30210   0.00020    0.06620
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.55000    3.51000   0.04000    1.13960
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.01000   15.86000   0.15000    0.94578
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.96000   24.71000   0.25000    1.01174
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.90000   12.98000  -0.08000   -0.61633
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.44000    8.40000   0.04000    0.47619
匯豐安富基金                                                       26.15000   25.99000   0.16000    0.61562
匯豐成功基金                                                       44.59000   44.56000   0.03000    0.06732
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.06000   11.04000   0.02000    0.18116
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.41000    2.41000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.53000   11.51000   0.02000    0.17376
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.53000   11.51000   0.02000    0.17376
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.70520    2.70410   0.00110    0.04068
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.37080    2.36990   0.00090    0.03798
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.99810   11.99770   0.00040    0.00333
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.06320    8.06260   0.00060    0.00744
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39380    0.39360   0.00020    0.05081
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33810    0.33790   0.00020    0.05919
匯豐金磚動力基金                                                   15.34000   15.33000   0.01000    0.06523
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01260   15.01220   0.00040    0.00266
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.52000    5.50000   0.02000    0.36364
匯豐新鑽動力基金                                                   10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.69510    5.70970  -0.01460   -0.25571
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.54590    9.56060  -0.01470   -0.15376
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.92000   53.38000   0.54000    1.01161
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.92000   53.38000   0.54000    1.01161
匯豐龍騰電子基金                                                   37.92000   37.43000   0.49000    1.30911
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.79080   12.78530   0.00550    0.04302
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.52000   18.39000   0.13000    0.70691
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.27000    9.18000   0.09000    0.98039
新光中國成長基金(美元)                                              9.31000    9.22000   0.09000    0.97614
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.33000    9.25000   0.08000    0.86486
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.37910   11.39580  -0.01670   -0.14655
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.39830   10.40230  -0.00400   -0.03845
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.79310   10.81220  -0.01910   -0.17665
新光台灣富貴基金                                                   24.39000   24.22000   0.17000    0.70190
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.89000   22.07000  -0.18000   -0.81559
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.65980   40.68900  -0.02920   -0.07176
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    43.99860   43.98920   0.00940    0.02137
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.06000   10.14000  -0.08000   -0.78895
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.99000   10.06000  -0.07000   -0.69583
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.10000   10.19000  -0.09000   -0.88322
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.62000    8.63000  -0.01000   -0.11587
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.24000   11.23000   0.01000    0.08905
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.02000   11.03000  -0.01000   -0.09066
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                   9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                 9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                 9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.88820   10.88260   0.00560    0.05146
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.70760   10.71700  -0.00940   -0.08771
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.26880   10.26360   0.00520    0.05066
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.08570   10.09450  -0.00880   -0.08718
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.12000    9.22000  -0.10000   -1.08460
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.52000   10.63000  -0.11000   -1.03481
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.65000    9.70000  -0.05000   -0.51546
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50850   15.50780   0.00070    0.00451
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.40000    9.44000  -0.04000   -0.42373
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.58000    8.61000  -0.03000   -0.34843
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.01000    9.05000  -0.04000   -0.44199
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.68000    8.72000  -0.04000   -0.45872
新光亞洲精選基金-美金                                              22.06000   21.83000   0.23000    1.05360
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.49000   22.29000   0.20000    0.89726
新光店頭基金                                                       23.43000   23.08000   0.35000    1.51646
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.31000   11.34000  -0.03000   -0.26455
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.77000   10.82000  -0.05000   -0.46211
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.78000    9.83000  -0.05000   -0.50865
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          40.00710   40.06510  -0.05800   -0.14476
新光特選內需收益ETF基金                                            21.11000   21.13000  -0.02000   -0.09465
新光創新科技基金                                                   13.43000   13.21000   0.22000    1.66540
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.25900   10.27320  -0.01420   -0.13822
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.53710   10.54840  -0.01130   -0.10713
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.04570   10.05250  -0.00680   -0.06764
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.37450    9.38740  -0.01290   -0.13742
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.60100    9.61110  -0.01010   -0.10509
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.13910    9.14680  -0.00770   -0.08418
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.80810   40.88870  -0.08060   -0.19712
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       43.48610   43.61960  -0.13350   -0.30606
新光澳幣八年期保本基金                                             10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
新光澳幣保本基金                                                   12.44000   12.44000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.75980   10.76690  -0.00710   -0.06594
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.51420    9.52050  -0.00630   -0.06617
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.49350    9.50330  -0.00980   -0.10312
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.52930   10.54000  -0.01070   -0.10152
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.58950   10.59590  -0.00640   -0.06040
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.53030    9.53600  -0.00570   -0.05977
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.47580    9.48400  -0.00820   -0.08646
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.51410   10.52310  -0.00900   -0.08553
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.42000    7.42000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.51000   10.44000   0.07000    0.67050
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.77220   10.77410  -0.00190   -0.01763
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.61620    9.61780  -0.00160   -0.01664
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.62260   10.62220   0.00040    0.00377
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.61000    9.60970   0.00030    0.00312
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.66360    9.66600  -0.00240   -0.02483
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.68740   10.68970  -0.00230   -0.02152
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.96570   14.97330  -0.00760   -0.05076
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.68940    8.69380  -0.00440   -0.05061
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.24730   41.27740  -0.03010   -0.07292
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.18550   42.24780  -0.06230   -0.14746
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     43.01810   43.06580  -0.04770   -0.11076
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 43.13910   43.24610  -0.10700   -0.24742
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.81200   44.88950  -0.07750   -0.17265
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  42.73930   42.81020  -0.07090   -0.16561
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 46.45340   46.49760  -0.04420   -0.09506
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                48.12860   48.02090   0.10770    0.22428
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  45.55410   45.56390  -0.00980   -0.02151
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.68140   10.69590  -0.01450   -0.13557
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  43.61770   43.74080  -0.12310   -0.28143
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.77770   40.85240  -0.07470   -0.18285
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.48190   11.48110   0.00080    0.00697
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.26290   10.26360  -0.00070   -0.00682
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.10440   13.00390   0.10050    0.77285
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.80100    9.71870   0.08230    0.84682
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.21000   10.13000   0.08000    0.78973
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.17000   10.31000  -0.14000   -1.35790
群益大印度基金-人民幣                                              13.39560   13.58300  -0.18740   -1.37967
群益大印度基金-美元                                                12.60610   12.77320  -0.16710   -1.30821
群益大印度基金-新臺幣                                              12.03000   12.20000  -0.17000   -1.39344
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.27490   12.32400  -0.04910   -0.39841
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.84530   11.88400  -0.03870   -0.32565
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.20000   11.25000  -0.05000   -0.44444
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.94110   10.98480  -0.04370   -0.39782
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.63220    9.66370  -0.03150   -0.32596
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.13000    9.17000  -0.04000   -0.43621
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.85180    9.89120  -0.03940   -0.39833
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.70890    8.73740  -0.02850   -0.32618
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.27000    9.30000  -0.03000   -0.32258
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.13560    9.17210  -0.03650   -0.39795
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.34710    8.37440  -0.02730   -0.32599
群益中小型股基金                                                   46.52000   46.44000   0.08000    0.17227
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.28040   10.26020   0.02020    0.19688
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.55060    9.52500   0.02560    0.26877
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.01840    9.00200   0.01640    0.18218
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.72990    8.71270   0.01720    0.19741
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.10920    8.08740   0.02180    0.26956
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.65810    7.64420   0.01390    0.18184
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.58280   10.59170  -0.00890   -0.08403
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.64100   11.65080  -0.00980   -0.08411
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.23800   11.24570  -0.00770   -0.06847
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.37530   10.39070  -0.01540   -0.14821
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.44500    8.38900   0.05600    0.66754
群益中國新機會基金N-美元                                            7.76000    7.70280   0.05720    0.74259
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.35000    8.29000   0.06000    0.72376
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.48930    7.43960   0.04970    0.66805
群益中國新機會基金-美元                                             8.29670    8.23560   0.06110    0.74190
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.97000    7.92000   0.05000    0.63131
群益平衡王基金                                                     20.07980   19.85380   0.22600    1.13832
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.06000    9.10000  -0.04000   -0.43956
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.43000    6.49000  -0.06000   -0.92450
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.04330   12.13320  -0.08990   -0.74094
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.50240   11.57980  -0.07740   -0.66841
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.98000   11.06000  -0.08000   -0.72333
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.31630   10.39330  -0.07700   -0.74086
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.85250    9.91880  -0.06630   -0.66843
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.40000    9.47000  -0.07000   -0.73918
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.44560   10.43350   0.01210    0.11597
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.22680   10.21390   0.01290    0.12630
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.24530    9.23460   0.01070    0.11587
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.23810    9.22640   0.01170    0.12681
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.50630   10.49410   0.01220    0.11626
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.54790   10.53450   0.01340    0.12720
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.40850    9.39760   0.01090    0.11599
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.88450    9.87210   0.01240    0.12561
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.24900   11.25310  -0.00410   -0.03643
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.76250    7.76530  -0.00280   -0.03606
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.71860   10.71490   0.00370    0.03453
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.53760   10.53150   0.00610    0.05792
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.62420   10.62730  -0.00310   -0.02917
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.93390    9.93040   0.00350    0.03525
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.87320    9.86740   0.00580    0.05878
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.95450    9.95740  -0.00290   -0.02912
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.71870   10.71490   0.00380    0.03546
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.53750   10.53140   0.00610    0.05792
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.62410   10.62720  -0.00310   -0.02917
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.93400    9.93050   0.00350    0.03524
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.87300    9.86730   0.00570    0.05777
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.95450    9.95740  -0.00290   -0.02912
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.80240    9.86510  -0.06270   -0.63557
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.48000   11.56000  -0.08000   -0.69204
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.03870   16.14130  -0.10260   -0.63564
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.92000   16.04000  -0.12000   -0.74813
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.41000   12.52000  -0.11000   -0.87859
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.75330   10.99480  -0.24150   -2.19649
群益印度中小基金N-美元                                              9.03300    9.22910  -0.19610   -2.12480
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.59000    8.79000  -0.20000   -2.27531
群益印度中小基金-人民幣                                            14.55750   14.88450  -0.32700   -2.19692
群益印度中小基金-美元                                              12.91960   13.20020  -0.28060   -2.12573
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.04000   15.38000  -0.34000   -2.21066
群益多利策略組合基金                                               11.88000   11.88000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               14.11000   14.10000   0.01000    0.07092
群益多重資產組合基金                                               15.60000   15.64000  -0.04000   -0.25575
群益安家基金                                                       25.39560   24.97990   0.41570    1.66414
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15900   16.15830   0.00070    0.00433
群益那斯達克生技基金                                               21.46000   21.82000  -0.36000   -1.64986
群益亞太中小基金                                                   10.93000   10.88000   0.05000    0.45956
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.80000   16.76000   0.04000    0.23866
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.57360   10.58050  -0.00690   -0.06521
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.82310    7.82820  -0.00510   -0.06515
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.27260   10.27940  -0.00680   -0.06615
群益店頭市場基金                                                   96.03000   94.87000   1.16000    1.22273
群益東方盛世基金                                                    9.04000    8.92000   0.12000    1.34529
群益東協成長基金-人民幣                                            13.80610   13.71900   0.08710    0.63489
群益東協成長基金-美元                                              12.12630   12.04100   0.08530    0.70841
群益東協成長基金-新臺幣                                            12.07000   12.00000   0.07000    0.58333
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.91330   11.93570  -0.02240   -0.18767
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.23590   11.25370  -0.01780   -0.15817
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.64340   10.66770  -0.02430   -0.22779
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.77870    9.79710  -0.01840   -0.18781
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.22620    9.24090  -0.01470   -0.15908
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.73750    8.75750  -0.02000   -0.22838
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.00560   11.03080  -0.02520   -0.22845
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.56950    9.58750  -0.01800   -0.18774
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.39000    9.40500  -0.01500   -0.15949
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.76110    9.78340  -0.02230   -0.22794
群益長安基金                                                       30.33000   29.80000   0.53000    1.77852
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.52700   10.59790  -0.07090   -0.66900
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.92470   16.03210  -0.10740   -0.66991
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.48000   15.60000  -0.12000   -0.76923
群益真善美基金                                                     15.79350   15.65580   0.13770    0.87955
群益馬拉松基金                                                    121.16000  119.84000   1.32000    1.10147
群益深証中小板基金                                                 11.60000   11.66000  -0.06000   -0.51458
群益創新科技基金                                                   33.27000   32.84000   0.43000    1.30938
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.58930    9.52450   0.06480    0.68035
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.83170    8.76560   0.06610    0.75408
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.26000    9.20000   0.06000    0.65217
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.44290   10.37220   0.07070    0.68163
群益華夏盛世基金-美元                                               9.73790    9.66500   0.07290    0.75427
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.16000   16.06000   0.10000    0.62267
群益奧斯卡基金                                                     30.31000   29.89000   0.42000    1.40515
群益新興金鑽基金-美元                                              11.80690   11.76570   0.04120    0.35017
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             9.08000    9.05000   0.03000    0.33149
群益葛萊美基金                                                     24.02000   23.64000   0.38000    1.60745
群益道瓊美國地產ETF基金                                            21.60000   21.98000  -0.38000   -1.72884
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.61000    7.65000  -0.04000   -0.52288
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.62000   14.47000   0.15000    1.03663
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.18830   11.23640  -0.04810   -0.42807
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.03760   11.07690  -0.03930   -0.35479
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.12450   11.17380  -0.04930   -0.44121
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.86600   10.91260  -0.04660   -0.42703
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.72000   10.75820  -0.03820   -0.35508
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.80400   10.85190  -0.04790   -0.44140
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.18820   11.23630  -0.04810   -0.42808
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.03800   11.07730  -0.03930   -0.35478
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.86600   10.91270  -0.04670   -0.42794
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.71950   10.75770  -0.03820   -0.35509
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.01390   13.03320  -0.01930   -0.14808
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.85460   11.87060  -0.01600   -0.13479
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.87000   10.89000  -0.02000   -0.18365
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.74910   11.76440  -0.01530   -0.13005
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.73600    8.74890  -0.01290   -0.14745
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.05690    9.06910  -0.01220   -0.13452
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.31000    8.33000  -0.02000   -0.24010
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.55450    8.56560  -0.01110   -0.12959
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.31930   10.33310  -0.01380   -0.13355
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                    10.01990   10.03340  -0.01350   -0.13455
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.22000    9.18000   0.04000    0.43573
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       30.46000   30.07000   0.39000    1.29697
德信中國精選成長基金                                               11.94000   11.85000   0.09000    0.75949
德信台灣主流中小基金                                               20.20000   19.83000   0.37000    1.86586
德信萬保貨幣市場基金                                               11.98500   11.98450   0.00050    0.00417
德信數位時代基金                                                   32.88000   32.58000   0.30000    0.92081
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.93040   10.92870   0.00170    0.01556
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.83050   10.83030   0.00020    0.00185
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.71520   11.71470   0.00050    0.00427
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            16.99000   16.65000   0.34000    2.04204
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.06000   18.00000   0.06000    0.33333
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.68350   10.65790   0.02560    0.24020
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.15820   16.11860   0.03960    0.24568
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.28770    8.28990  -0.00220   -0.02654
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.23560   11.22880   0.00680    0.06056
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.20740   12.20000   0.00740    0.06066
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.05710   14.06080  -0.00370   -0.02631
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摩根大歐洲基金                                                     17.30000   17.27000   0.03000    0.17371
摩根中小基金                                                       22.61000   22.52000   0.09000    0.39964
摩根中國A股基金                                                    15.18000   15.05000   0.13000    0.86379
摩根中國A股基金(美元)                                              11.84000   11.73000   0.11000    0.93777
摩根中國亮點基金                                                   13.15000   13.04000   0.11000    0.84356
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.72510   11.64640   0.07870    0.67575
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              13.00410   12.90910   0.09500    0.73591
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.96100    9.88680   0.07420    0.75050
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.66210   13.57040   0.09170    0.67574
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.77410   15.65880   0.11530    0.73633
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.82000   19.73000   0.09000    0.45616
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.82000   19.73000   0.09000    0.45616
摩根台灣增長基金                                                   50.98000   50.60000   0.38000    0.75099
摩根平衡基金                                                       28.01000   27.91000   0.10000    0.35829
摩根全球α基金                                                     18.85000   18.88000  -0.03000   -0.15890
摩根全球平衡基金                                                   16.43700   16.43710  -0.00010   -0.00061
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.52750    9.53220  -0.00470   -0.04931
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.66070   10.66430  -0.00360   -0.03376
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.07950   10.08180  -0.00230   -0.02281
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.71140   11.71720  -0.00580   -0.04950
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.46050   10.46280  -0.00230   -0.02198
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.87310   10.81920   0.05390    0.49819
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.47980   14.40810   0.07170    0.49764
摩根亞洲基金                                                       61.00000   60.49000   0.51000    0.84311
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.51300    8.53380  -0.02080   -0.24374
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.05320   10.07520  -0.02200   -0.21836
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.89990    8.91830  -0.01840   -0.20632
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.95640   12.98800  -0.03160   -0.24330
摩根東方內需機會基金                                               19.31000   19.15000   0.16000    0.83551
摩根東方科技基金                                                   31.96000   31.49000   0.47000    1.49254
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    10.11000   10.03000   0.08000    0.79761
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.35000   10.25000   0.10000    0.97561
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.78000    9.70000   0.08000    0.82474
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      12.30000   12.21000   0.09000    0.73710
摩根金龍收成基金                                                   22.48000   22.23000   0.25000    1.12461
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13220   15.13170   0.00050    0.00330
摩根絕對日本基金                                                   14.05000   13.80000   0.25000    1.81159
摩根新金磚五國基金                                                 13.05000   13.10000  -0.05000   -0.38168
摩根新絲路基金                                                      9.59000    9.51000   0.08000    0.84122
摩根新興35基金                                                     13.94000   13.89000   0.05000    0.35997
摩根新興日本基金                                                   23.29000   22.89000   0.40000    1.74749
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.43000    7.43600  -0.00600   -0.08069
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.82530    9.83160  -0.00630   -0.06408
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.66150    9.66650  -0.00500   -0.05173
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.43620   11.44550  -0.00930   -0.08125
摩根新興科技基金                                                   53.45000   53.06000   0.39000    0.73502
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       9.00150    8.96670   0.03480    0.38810
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.72910    9.68400   0.04510    0.46572
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.17790    9.13480   0.04310    0.47182
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.72410   10.68270   0.04140    0.38754
摩根龍揚基金                                                       33.57000   33.20000   0.37000    1.11446
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.60000   10.64000  -0.04000   -0.37594
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.22000   11.26000  -0.04000   -0.35524
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.94000   10.98000  -0.04000   -0.36430
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.20000   12.25000  -0.05000   -0.40816
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.32730    9.32130   0.00600    0.06437
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.52860   11.52120   0.00740    0.06423
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.80000   20.78000   0.02000    0.09625
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61500   12.61470   0.00030    0.00238
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.25000   11.08000   0.17000    1.53430
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.66540   10.66860  -0.00320   -0.02999
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.68050   10.68180  -0.00130   -0.01217
聯邦中國龍基金                                                     26.34000   25.96000   0.38000    1.46379
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.71540   12.71750  -0.00210   -0.01651
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.86240   11.86370  -0.00130   -0.01096
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.75210   10.75910  -0.00700   -0.06506
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.45930   10.51350  -0.05420   -0.51553
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.81260    9.86290  -0.05030   -0.50999
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.88720    8.93770  -0.05050   -0.56502
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.11280   10.11560  -0.00280   -0.02768
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.24210   10.25390  -0.01180   -0.11508
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.08710   10.08900  -0.00190   -0.01883
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.31250   10.32340  -0.01090   -0.10559
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.57470    9.60040  -0.02570   -0.26770
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.78470    9.81960  -0.03490   -0.35541
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.62630   11.65160  -0.02530   -0.21714
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.39700   11.42160  -0.02460   -0.21538
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.59810   10.62920  -0.03110   -0.29259
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.72870   10.77880  -0.05010   -0.46480
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.50300   10.55200  -0.04900   -0.46437
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.76730    9.82050  -0.05320   -0.54172
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.46360   23.14590   0.31770    1.37260
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.61440    9.58890   0.02550    0.26593
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.99590    9.97810   0.01780    0.17839
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.56060    9.54420   0.01640    0.17183
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.92750    9.92080   0.00670    0.06753
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22260   13.22200   0.00060    0.00454
聯邦精選科技基金                                                   13.19000   13.01000   0.18000    1.38355
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.84890   16.85680  -0.00790   -0.04687
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.94200   12.89000   0.05200    0.40341
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.58850   12.54800   0.04050    0.32276
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.97230   11.94370   0.02860    0.23946
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.40430   12.40290   0.00140    0.01129
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.56060   11.56520  -0.00460   -0.03977
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.57170   10.61460  -0.04290   -0.40416
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.68670    8.71920  -0.03250   -0.37274
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.51000   36.06000   0.45000    1.24792
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.44000   18.27000   0.17000    0.93049
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.55000   18.37000   0.18000    0.97986
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.35000   12.24000   0.11000    0.89869
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.34000   16.34000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.06000   12.06000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.90000   12.90000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.02000   12.02000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.63000    7.63000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.56000   11.56000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.53000   15.50000   0.03000    0.19355
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.62000   11.55000   0.07000    0.60606
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.43000   14.35000   0.08000    0.55749
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.46000   14.38000   0.08000    0.55633
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.48000   14.40000   0.08000    0.55556
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.33000    9.27000   0.06000    0.64725
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.20000   15.11000   0.09000    0.59563
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.89000    9.83000   0.06000    0.61038
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.08000   21.11000  -0.03000   -0.14211
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.11000   19.13000  -0.02000   -0.10455
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.16000   13.18000  -0.02000   -0.15175
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.99000   15.00000  -0.01000   -0.06667
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.97000   15.99000  -0.02000   -0.12508
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.91000   14.93000  -0.02000   -0.13396
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.93000   14.94000  -0.01000   -0.06693
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.84000   12.86000  -0.02000   -0.15552
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.97000   15.08000  -0.11000   -0.72944
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.96000   12.97000  -0.01000   -0.07710
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.80000    8.82000  -0.02000   -0.22676
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.46000   13.48000  -0.02000   -0.14837
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.55000   19.54000   0.01000    0.05118
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.28000   18.27000   0.01000    0.05473
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.21000   13.21000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.21000   14.20000   0.01000    0.07042
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.16000   13.15000   0.01000    0.07605
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.91000    7.91000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.99000   12.99000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.15000   14.15000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.23000   14.23000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
聯博貨幣市場基金                                                   15.03790   15.03750   0.00040    0.00266
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.16740   11.17170  -0.00430   -0.03849
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              14.04330   14.04280   0.00050    0.00356
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.58010    7.58300  -0.00290   -0.03824
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.30000   14.32000  -0.02000   -0.13966
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.45000   14.47000  -0.02000   -0.13822
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.22500   10.21030   0.01470    0.14397
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.67050   10.67150  -0.00100   -0.00937
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.23360   10.22800   0.00560    0.05475
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.24070   10.24100  -0.00030   -0.00293
瀚亞中小型股基金                                                   21.26000   20.80000   0.46000    2.21154
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.40000   12.30000   0.10000    0.81301
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.08000   12.99000   0.09000    0.69284
瀚亞巴西基金                                                        6.39000    6.46000  -0.07000   -1.08359
瀚亞外銷基金                                                       40.72000   40.14000   0.58000    1.44494
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.10330   11.07160   0.03170    0.28632
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.70740   10.68520   0.02220    0.20776
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.57290   12.55220   0.02070    0.16491
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.52480   10.52120   0.00360    0.03422
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.15400    7.13320   0.02080    0.29159
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.86170    7.84540   0.01630    0.20777
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.01450    8.00130   0.01320    0.16497
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        6.91750    6.91520   0.00230    0.03326
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.58640    8.57220   0.01420    0.16565
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.80000    8.77450   0.02550    0.29061
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.19270    9.17360   0.01910    0.20821
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.94960    8.93480   0.01480    0.16564
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.18000   12.17000   0.01000    0.08217
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.79000   11.79000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.53000   11.54000  -0.01000   -0.08666
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.66890   10.67610  -0.00720   -0.06744
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.91390    9.90890   0.00500    0.05046
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.81960    9.81920   0.00040    0.00407
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.88830    9.89500  -0.00670   -0.06771
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.55000   14.79000  -0.24000   -1.62272
瀚亞印度基金-美元                                                  13.72000   13.96000  -0.24000   -1.71920
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.63000   31.19000  -0.56000   -1.79545
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.14000   10.22000  -0.08000   -0.78278
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.21000   10.30000  -0.09000   -0.87379
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.56000    9.63000  -0.07000   -0.72690
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.55000    9.63000  -0.08000   -0.83074
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.61000    9.69000  -0.08000   -0.82559
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.57000    9.64000  -0.07000   -0.72614
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.55000    9.63000  -0.08000   -0.83074
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.61000    9.70000  -0.09000   -0.92784
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.12000    9.15000  -0.03000   -0.32787
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.81000   13.76000   0.05000    0.36337
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      11.13000   11.09000   0.04000    0.36069
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         12.02000   11.90000   0.12000    1.00840
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.78000   10.68000   0.10000    0.93633
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.29000   15.16000   0.13000    0.85752
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.07000    8.98000   0.09000    1.00223
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            7.09000    7.02000   0.07000    0.99715
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.01000    8.93000   0.08000    0.89586
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.13000   12.10000   0.03000    0.24793
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.49900   12.47490   0.02410    0.19319
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.86060   13.93180  -0.07120   -0.51106
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.44720   11.43260   0.01460    0.12770
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.20510   11.19780   0.00730    0.06519
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.73790   12.76060  -0.02270   -0.17789
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.08690    9.06980   0.01710    0.18854
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.48640    9.53530  -0.04890   -0.51283
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.11180    9.09970   0.01210    0.13297
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.90710    8.90130   0.00580    0.06516
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.35610    9.37350  -0.01740   -0.18563
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.95550   14.98730  -0.03180   -0.21218
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.69120   10.69560  -0.00440   -0.04114
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.34060   10.35330  -0.01270   -0.12267
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.67110   12.69810  -0.02700   -0.21263
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.80000   10.77000   0.03000    0.27855
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.43000   20.27000   0.16000    0.78934
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.62430   13.62360   0.00070    0.00514
瀚亞美國高科技基金                                                 30.15000   30.31000  -0.16000   -0.52788
瀚亞高科技基金                                                     59.49000   58.03000   1.46000    2.51594
瀚亞理財通基金                                                     26.96000   26.71000   0.25000    0.93598
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.96000   10.04000  -0.08000   -0.79681
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.87000    8.93000  -0.06000   -0.67189
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.60000    8.66000  -0.06000   -0.69284
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.81000    8.88000  -0.07000   -0.78829
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.83000    8.89000  -0.06000   -0.67492
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.64000    8.70000  -0.06000   -0.68966
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.81000    8.88000  -0.07000   -0.78829
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               9.05000    9.04000   0.01000    0.11062
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.87000    8.87000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       22.03000   21.64000   0.39000    1.80222
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.30690   14.31680  -0.00990   -0.06915
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.44480    9.45140  -0.00660   -0.06983
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.02860   11.02880  -0.00020   -0.00181
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.30110   11.37960  -0.07850   -0.68983
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.32610   10.34050  -0.01440   -0.13926
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.51950   10.56570  -0.04620   -0.43726
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.24420    8.24430  -0.00010   -0.00121
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.93980    7.99490  -0.05510   -0.68919
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.89250    8.89710  -0.00460   -0.05170
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.34530    8.35690  -0.01160   -0.13881
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.02140    8.05660  -0.03520   -0.43691
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.10480   14.11160  -0.00680   -0.04819
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.64020   10.63800   0.00220    0.02068
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93520    9.93460   0.00060    0.00604
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.52970   11.53520  -0.00550   -0.04768
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.16400   10.16190   0.00210    0.02067
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.01820   10.02300  -0.00480   -0.04789
瀚亞歐洲基金                                                       10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
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