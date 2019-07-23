[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/07/22 108/07/19 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.79000 10.46000 0.33000 3.15488 統一台灣動力基金 18.50000 17.94000 0.56000 3.12152 日盛日盛基金 11.99000 11.63000 0.36000 3.09544 日盛新台商基金 41.51000 40.38000 1.13000 2.79842 日盛首選基金 17.95000 17.50000 0.45000 2.57143 統一中小基金 24.47000 23.86000 0.61000 2.55658 國泰科技生化基金 34.46000 33.61000 0.85000 2.52901 瀚亞高科技基金 59.49000 58.03000 1.46000 2.51594 野村高科技基金 10.62000 10.36000 0.26000 2.50965 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 10.63000 10.37000 0.26000 2.50723 日盛高科技基金 19.03000 18.57000 0.46000 2.47711 統一奔騰基金 59.72000 58.29000 1.43000 2.45325 國泰大中華基金 20.55000 20.06000 0.49000 2.44267 野村ｅ科技基金 20.09000 19.62000 0.47000 2.39551 合庫台灣基金 11.97000 11.69000 0.28000 2.39521 華頓台灣基金 24.15000 23.59000 0.56000 2.37389 統一黑馬基金 60.27000 58.88000 1.39000 2.36073 統一經建基金 47.32000 46.23000 1.09000 2.35778 統一全天候基金-I類型 112.20000 109.67000 2.53000 2.30692 統一全天候基金-A類型 111.58000 109.07000 2.51000 2.30127 永豐高科技基金 24.04000 23.50000 0.54000 2.29787 日盛小而美基金 18.76000 18.35000 0.41000 2.23433 瀚亞中小型股基金 21.26000 20.80000 0.46000 2.21154 元大新主流基金 25.07000 24.53000 0.54000 2.20139 日盛上選基金 36.26000 35.49000 0.77000 2.16963 統一龍馬基金 68.86000 67.40000 1.46000 2.16617 國泰國泰基金-新台幣A 23.75000 23.26000 0.49000 2.10662 國泰國泰基金-新台幣I 23.75000 23.26000 0.49000 2.10662 國泰中小成長基金-新台幣 44.12000 43.21000 0.91000 2.10599 永豐領航科技基金 38.86000 38.06000 0.80000 2.10194 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------