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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/07/22  108/07/19  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                               10.79000   10.46000   0.33000    3.15488
統一台灣動力基金                                                 18.50000   17.94000   0.56000    3.12152
日盛日盛基金                                                     11.99000   11.63000   0.36000    3.09544
日盛新台商基金                                                   41.51000   40.38000   1.13000    2.79842
日盛首選基金                                                     17.95000   17.50000   0.45000    2.57143
統一中小基金                                                     24.47000   23.86000   0.61000    2.55658
國泰科技生化基金                                                 34.46000   33.61000   0.85000    2.52901
瀚亞高科技基金                                                   59.49000   58.03000   1.46000    2.51594
野村高科技基金                                                   10.62000   10.36000   0.26000    2.50965
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                       10.63000   10.37000   0.26000    2.50723
日盛高科技基金                                                   19.03000   18.57000   0.46000    2.47711
統一奔騰基金                                                     59.72000   58.29000   1.43000    2.45325
國泰大中華基金                                                   20.55000   20.06000   0.49000    2.44267
野村ｅ科技基金                                                   20.09000   19.62000   0.47000    2.39551
合庫台灣基金                                                     11.97000   11.69000   0.28000    2.39521
華頓台灣基金                                                     24.15000   23.59000   0.56000    2.37389
統一黑馬基金                                                     60.27000   58.88000   1.39000    2.36073
統一經建基金                                                     47.32000   46.23000   1.09000    2.35778
統一全天候基金-I類型                                            112.20000  109.67000   2.53000    2.30692
統一全天候基金-A類型                                            111.58000  109.07000   2.51000    2.30127
永豐高科技基金                                                   24.04000   23.50000   0.54000    2.29787
日盛小而美基金                                                   18.76000   18.35000   0.41000    2.23433
瀚亞中小型股基金                                                 21.26000   20.80000   0.46000    2.21154
元大新主流基金                                                   25.07000   24.53000   0.54000    2.20139
日盛上選基金                                                     36.26000   35.49000   0.77000    2.16963
統一龍馬基金                                                     68.86000   67.40000   1.46000    2.16617
國泰國泰基金-新台幣A                                             23.75000   23.26000   0.49000    2.10662
國泰國泰基金-新台幣I                                             23.75000   23.26000   0.49000    2.10662
國泰中小成長基金-新台幣                                          44.12000   43.21000   0.91000    2.10599
永豐領航科技基金                                                 38.86000   38.06000   0.80000    2.10194
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