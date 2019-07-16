亞馬遜Prime會員日開跑 Switch銷售動能看俏 台供應鏈營運有看頭

鉅亨網記者林薏茹 台北 2019年7月16號18點58分

亞馬遜今年 Prime 會員日於美國時間周一 (15 日) 起跑，其中任天堂 Switch 將與遊戲軟體、控制器等原廠配件，以超值組合優惠價販售，隨著 Prime 會員購物節銷售金額年年破紀錄，加上今年促銷時間由 36 小時增加至 48 小時，銷售金額可望再創高峰，Switch 銷售看俏，將有助台廠供應鏈營運加溫。

任天堂很少推出遊戲機促銷或折扣活動，即便推出新機種，舊款遊戲機也很少因此降價，加上任天堂日前剛宣布將於 9 月，在全球開賣新款遊戲主機 Nintendo Switch Lite，此次又將在亞馬遜 Prime 會員日上，推出 Switch 主機與遊戲軟體、控制器等原廠配件的超值組合優惠價。

市場看好，在亞馬遜 Prime 會員購物節的推波助瀾下，可望再為 2017 年推出的任天堂 Switch，掀起一波搶購潮，Switch 銷售動能看俏，包括旺宏 (2337-TW)、晶心科 (6533-TW)、立積 (4968-TW)、組裝廠鴻海 (2317-TW) 與廣宇 (2328-TW) 等台廠供應鏈，營運都將同步受惠。

任天堂近日宣布將推出新款遊戲主機 Nintendo Switch Lite，尺寸較一般機種縮小約 2 成，主打方便攜帶，重量與價格均減少近 3 成，預計 9 月全球同步開賣，而供貨任天堂 ROM 記憶體的旺宏董事長吳敏求日前也說，目前大客戶拉貨動能不錯，與客戶推出的新機種有關，且今年所給的訂單預測比去年好，隨著市場需求提升，拉貨將有機會優於原先預估。

今年為亞馬遜第 5 年舉辦 Prime 會員日，且促銷時間年年擴增，2017 年共 30 個小時、2018 年達到 36 小時，今年則再拉長至 48 小時。去年參與 Prime 會員日促銷活動的共有橫跨亞洲、歐洲與北美的 17 個國家，今年則再加入阿拉伯聯合大公國，參與狂歡購物節的會員規模持續增加。

從近 3 年的業績表現來看，2016、2017 年銷售額均較前一年成長 60%，去年則是共出貨超過 1 億件商品，銷售額年增逾 3 成。市場看好，今年亞馬遜 Prime 會員日銷售額可望再創紀錄。