需求成長將趨緩 巴克萊將油價預測砍至70美元以下

巴克萊 (Barclays) 今(18)日發布最新報告，稱在全球經濟環境遜於預期的情況下，石油需求成長將隨之趨緩，因此將 2019、2020 兩年的油價預估值，砍至每桶 70 美元以下。

巴克萊將 2019 年布蘭特和西德州中級原油的預估價格，下修 2 美元，至每桶 69 和 61 美元；2020 年的價格預估，則分別下修 6 美元和 5 美元，至 69 與 62 美元。

巴克萊報告指出，全球工業成長趨緩，加上保護主義抬頭，嚴重影響今年的石油需求成長。

美國能源資訊署 (EIA) 最新數據顯示，截至 7 月 12 日當週，美國原油庫存減少 311.6 萬桶，至 4.559 億桶，連續第 5 週下滑，但成品油庫存意外大幅增加，拖累油價。

另一方面，美國總統川普宣稱，美國和伊朗之間的關係，已有所改善，中東地區緊張情勢可望緩解，本週二，油價跌逾 3%。

此外，川普也說，美中兩國要達成貿易協議，還有很長一段路要走，若有必要，美國可另對價值 3250 億美元的中國輸美商品加稅；該消息使石油需求前景，面臨更多不確定性。

台北時間週四晚間 6 點 05 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.35%，至每桶 63.88 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.19%，至每桶 56.89 美元。