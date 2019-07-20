能源盤後—中東局勢再激化 原油收高 但本週仍見深度跌幅

週五 (19 日) 交易，新報導指出，伊朗扣押一艘英國油輪，再次提高霍爾木茲海峽原油運輸中斷的風險，原油期貨價格收高。

整個交易時間走勢在漲跌間波動，早盤支撐力來自美國週四宣稱擊落一架伊朗無人機的消息，但伊朗據悉已經否認此事件。

然而，本週 WTI 原油價格大幅下降，係因颶風巴里造成的生產中斷狀況很快修正，美國產量已快速完全復甦，且能源需求放緩的情形仍令市場擔心。

Long Leaf 貿易集團資深商品合夥經理人 James Hatzigiannis 表示，「本週原油瘋狂下行，因為全球經濟放緩且市場預期美國全年原油供應過剩，我覺得這有一點反應過度，下週應該就會看到價格回復，只要中美貿易談判有任何進展，或者美伊緊張局勢有任何激化。」

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 33 美分或 0.6%，收每桶 55.63 美元。

WTI 原油期貨本週跌幅 7.6%，根據 FactSet，此為最前月契約自 5 月 31 日止的一週以降最大單週降幅。8 月交割的契約將於週一收盤時到期。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 54 美分或 0.9%，收每桶 62.47 美元，本週跌幅 6.4%。

中東局勢

英媒週五報導，伊朗媒體稱，伊朗革命軍扣押了插有英國旗幟的「Stena Impero」油輪，為霍爾木茲海峽附近發生的一系列衝突事件內的最新一樁。霍爾木茲海峽是一條狹窄的水道，但全球約三分之一的海運原油必須經過這條水道，故該處也是最敏感的原油阻塞點。

美國川普週四表示，美方兩棲攻擊艦 USS Boxer 擊毀了一架飛得太靠近的無人機，但數小時後伊朗否認有任何無人機遭擊落之情事。川普上個月曾表示，伊朗擊落霍爾木茲海峽附近的美軍無人機，美方原要報復，但他在最後一刻取消了報復行動。

供應狀況

原油價格本週稍早受壓抑，部分係因跡象顯示美伊就伊朗導彈計畫將進行談判，但爾後 EIA 數據顯示，美國原油供應量上週下降程度小於預期，且石油產品庫存大增、墨西哥灣原油生產活動已自颶風巴里的破壞中恢復過來，加上能源需求預計放緩，這些因素合併起來令原油價格下滑。

與此同時，國際能源署 (IEA) 執行董事 Fatih Birol 週四表示，IEA 下修對今年全球石油需求成長的預期，自 6 月時預期的 120 萬桶 / 日下降至 110 萬桶 / 日。

Jefferies 能源分析師 Jason Gammel 報告指出，「我們確實相信，石油市場基本面正處於拐點，到 2020 年，非 OPEC 的石油供應量將增加 200 多萬桶 / 日，但同時需求成長卻仍疲弱。」

他認為，OPEC + 延長減產協議應足以拉低主要經濟體內的庫存，但 OPEC + 必須延長減產至 2020 年才能讓石油市場接近供需平衡。

與此同時，石油探鑽活動似乎放緩。Baker Hughes 數據顯示，本週美國國內石油活躍的鑽井平台數量減少 5 個，為連續第三週減少，總數降至 779 個。

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