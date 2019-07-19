伊朗譏美國搞烏龍 擊落自家無人機 油價漲逾1%

美國總統川普日前表示，美軍在荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz) 附近，擊落一架伊朗無人機；不過，伊朗外交部次長阿拉奇 (Abbas Araqchi) 宣稱，伊朗並未損失任何一架無人機，美軍恐怕是搞了烏龍，誤擊自家無人機；此事使中東緊張情勢再度升溫，今 (19) 日油價走揚，漲逾 1%。

台北時間週五下午 4 點 10 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.18%，至每桶 62.66 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.94 %，至每桶 55.82 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

川普指出，美軍擊落伊朗無人機的原因在於，這架無人機太靠近美軍兩棲攻擊艦拳師號 (USS Boxer)，已對艦上官兵造成威脅。

然而，伊朗外交部次長阿拉奇在推特上發文反駁，稱伊朗並未損失任何一架無人機，美軍可能是誤擊了自家無人機。

伊朗和西方國家之間的緊張關係持續加劇，英國皇家海軍在直布羅陀扣押了 1 艘伊朗油輪，引發伊朗不滿，伊朗外交部發言人 Abbas Mousavi 上週示警，要求英國歸還油輪，否則就得小心這場「危險遊戲」可能造成的後果。

Mousavi 強調，英國之所以扣押伊朗油輪，是因為面臨來自美國的壓力，「這種非法行徑，恐加劇波斯灣的緊張情勢。」

英國海軍扣押伊朗油輪的原因在於，該油輪試圖向敘利亞運送石油，違反了歐盟和美國的制裁；不過，伊朗方面宣稱，該油輪處於國際水域，並非前往敘利亞。