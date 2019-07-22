稱出貨量確實提升 巴克萊上調特斯拉Q2獲利預期

特斯拉 (TSLA-US) 預計本周三 (24 日) 收盤後公布第 2 季財報，隨著特斯拉第 2 季交車量創新高，大空頭巴克萊銀行 (Barclays) 一改先前悲觀看法，上調該公司第 2 季獲利預期。

作為華爾街最大特斯拉空頭，巴克萊銀行先前將特斯拉定為「減持」評級，並將目標價自 192 美元調降至 150 美元。然而，受到創新高交貨量提振，巴克萊近來將該公司第 2 季預期上調至每股虧損 16 美分，較先前預估的每股虧損 71 美分增長。

巴克萊分析師 Brian Johnson 在一份投資人報告中表示，特斯拉出貨量確實有所提升，這增加了該銀行對其第 2 季度的表現預期。

特斯拉本月初公布第 2 季交車量年增 4% 至 9.5 萬台，創公司史上新高，且受外界關注的 Model 3 出貨量也優於華爾街預期，打破外界對 Model 3 需求不振的質疑。

上周五 (19 日)，特斯拉股價收漲 1.83%，至 258.18 美元。自本月初公布交車量至今，該公司股價已上漲近 14%。

特斯拉股價走勢 (圖：Investing.com)

在公布第 2 季超乎預期的交車量後，特斯拉股價 7 月初出現大幅反彈，儘管巴克萊分析師 Johnson 稱這樣的表現令人印象深刻，但強調特斯拉仍須提升獲利能力，並敦促投資者持續關注該公司第 2 季財報。

儘管對特斯拉第 2 季表現持樂觀態度，巴克萊仍重申「看跌」特斯拉。分析師 Johnson 認為，若特斯拉要維持高速成長，需要在明年之前盡快籌集足夠資金，以應付該公司緊縮的現金流和債務問題。