TOYOTA打出Mobility Company口號、將在東奧期間大秀機器人！

日本豐田汽車 (7203-JP) 向外界展示了 2020 東奧、帕奧的專用機器人。在賽事期間，位在遠處的觀眾們，將可利用位在比賽會場的機器人，來感受會場的氣氛，或與選手們進行互動交流。

(圖片：Investing.com)

豐田汽車是 2020 東奧、帕奧的最高階全球贊助商，將提供比賽及營運所需的車輛。而機器人則提供虛擬的移動服務，藉此讓奧會比賽更加的活化。

豐田展出了高達 2 公尺的機器人「T-TR1」，搭載直立型大螢幕與 360 度環景攝影機，讓身在遠處的觀眾們也能感受比賽現場的場景與聲音。螢幕還可顯示遠方觀眾的身影，可與比賽現場的人群們進行雙向對話及溝通。

透過在遠處的操作，或利用機器人跟隨前方「引導員」的自動追蹤功能，可以最高 6 公里的時速來進行移動。機器人的研發，是站在行動不便人士或高齡長者的立場，盼藉由機器人的協助，來感受及體驗會場的氣氛。

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在其他方面，還有可在遠處與比賽會場選手進行交流的「吉祥物機器人」(Mascot Robot) 與「T-HR3」機器人。計畫將各提供 10 台，及 1~2 台。

以奧會吉祥物為造型的小型機器人，在透過操作機器人的手臂等部位，可遠距遙控比賽現場的擬人型機器人作出同樣動作。能和選手們進行握手等交流。

也有機器人在比賽場地為坐輪椅的觀眾們提供協助，以及在賽事場地自動撿拾鉛球等投擲物的「FSR 機器人」等，種類豐富。

豐田汽車公司社長豐田章男打出口號，希望從汽車製造商，轉型為提供移動服務的「移動公司」(Mobility Company)。除了提供物理性的移動，也想利用機器人來提供虛擬移動服務。而全球性的奧運賽事，就是一個理想的展示機會。

身為東奧最高階贊助商的豐田汽車，也將在賽事期間提供超過 3000 台的車輛。其中將包含燃料電池車 (FCV)、自駕車，以及電動車 (EV) 等載具。