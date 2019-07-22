全球裝置今年出貨估年減3.3% 手機表現最差

國際研究暨顧問機構 Gartner 今 (22) 日出具報告指出，今年個人電腦、平板和手機等裝置，全球出貨量將達 22 億台，較去年下滑 3.3%，其中，手機市場表現最差，出貨量將較去年減少 3.8%，主要因手機使用體驗變化不大，消費者不願購入新機，致使手機使用年限增長。

Gartner 表示，高階手機使用年限，將從現在的 2.6 年延長至 2023 年的 2.9 年，今年全球手機出貨量 17 億支，較 2015 年減少 10%，估今年高階手機出貨量，將面臨至今最嚴重的跌幅。

在 5G 服務方面，金年上半年 已有手機廠推出支援 5G 的手機，有更多廠商表示，2020 年將推出平價 5G 手機，可望改善逐漸衰退的手機出貨量，Gartner 預計， 2020 年將有 7% 全球行動通訊服務供應商能提供商用無限 5G 服務，但若要將該服務擴展至主要城市外，仍需再等待一段時間。

此外，隨著 5G 的普及，顧客使用體驗可望提升，加上產品價格下滑，預期 2023 年將是市場最活躍一年，屆時 5G 手機市占率將達 51%。

最後，Gartner 也建議，公司若要產品面保持競爭力，應確保手機與其他裝置的整合性，而非仰賴 5G 設備演進，物聯網仍是扮演目前產業驅動的重要因素。