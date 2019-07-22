美銀：今秋變數多 股市反彈不一定走得長遠

美股近期穩定攀高，主要指數仍停留在歷史高點附近。美國銀行 (Bank of America) 警告，如同去年秋季，今年秋季也有一系列擔憂即將到來，阻擋當前全球股市的反彈。

美股現階段走高 (圖表取自 Zero Hedge)

貿易戰仍是重中之重

美國銀行指出，所有因素之中，貿易戰恐怕仍是最重要的，美中緊張雖然有機會緩和，但目前看來，關稅愈來愈像是永久性的。

現在的美中貿易戰之外，要避免汽車關稅的最後期限是 11 月中旬，關稅戰之外，貨幣戰也可能隨後爆發，可能是以反補貼關稅進行，或是直接干預匯率。原本被視為貿易戰受惠的越南及其他東協國家，隨著輸美順差擴大，也可能成為下個關稅的目標。

在美國以外，英國脫歐、中東緊張局勢、日韓關係陷入僵局等議題，都可能打擊股市走勢。

美國政治的多事之秋

這些都已經發展或持續了一段時間，而今年秋季即將發酵的因素，則多半為美國政治問題。

1. 債務上限：現在國會面臨的最緊迫問題是債務上限。違反債務上限和現金用罄，比政府關門要糟糕得多。上週，財政部長 Mnuchin 致函眾議院長 Pelosi，稱財政部可能會在 9 月初之前就無錢可用，距今僅兩個月不到的時間。

(圖表取自 Zero Hedge)

隨著國會即將休假，市場普遍預期在此之前財政府與國會可達成協議。但如果談判停滯，短期效應很快就會出現。

2. 預算協議：之前的 2 年預算協議將於 9 月底到期，需要新的協議以避免全面削減開支。這與務上限問題一起，均是美國政府與國會現階段談判重點。

3.USMCA：由於民主黨領導的眾議院正在尋求更嚴格的勞動法和環境保護執法條款，以及貿易協議的變化，USMCA 在美國仍然處於不利地位。但美銀相信，USMCA 最終將在今年晚些時候，最早今年秋天，獲得美國的批准。

4. 聯準會提名：川普已提名 Judy Shelton 與 Chris Waller 加入聯準會理事，Waller 是個相對傳統的選擇，Shelton 卻不是。如果兩人順利獲得批准，美銀預計時間為今年的晚秋或初冬，

5. 兩黨不同主張：其他政策建議 (如中等收入減稅、基礎設施和移民改革) 等措施，仍然處於困境。

全面關稅機率不高

美國銀行認為，在眾多烏雲中，有兩道曙光值得留意。首先，美國政府並不情願最終對消費品徵收關稅，這使得對中國、對汽車或對越南全面關稅的可能性降低。

其次，從去年秋天之後，美國聯準會已經由鷹派轉向鴿派，寬鬆政策料成主調，有利於減少貿易衝突的衝擊。唯一要擔心的，可能是市場對降息預期過高，早早做出過高的定價，可能反成為股市不利的影響。